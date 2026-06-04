Sinner compra casa in Sardegna, si allarga il patrimonio immobiliare del tennista

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Getty Images Jannik Sinner

Jannik Sinner continua a far parlare di sé non solo per i risultati in campo ma anche per le scelte che riguardano la sua vita privata e i suoi investimenti. Dopo il sogno sfumato del Roland Garros a causa di un malore improvviso, il tennista numero uno al mondo è stato avvistato in Sardegna, dove starebbe valutando l’acquisto di una prestigiosa villa affacciata sul mare.

Un’operazione che, se confermata, andrebbe ad ampliare ulteriormente il patrimonio immobiliare del campione altoatesino, già proprietario di altri immobili in Italia e residente da tempo nel Principato di Monaco.

La vacanza sull’isola arriva in un momento particolarmente importante della stagione. Dopo la disfatta di Parigi, Sinner ha scelto di concedersi alcuni giorni di relax prima di tornare ad allenarsi in vista di Wimbledon, uno degli appuntamenti più attesi dell’anno. Con lui c’è la fidanzata Laila Hasanovic, ormai una presenza fissa nella sua vita.

Sinner vuole comprare una casa in Sardegna

Secondo le indiscrezioni riportate dalla stampa sarda, Jannik Sinner avrebbe trascorso alcuni giorni nel nord della Sardegna, tra mare, relax e incontri con professionisti del settore immobiliare.

L’attenzione del tennista sarebbe rivolta in particolare a Porto Rafael, esclusiva località della Gallura situata nel comune di Palau e considerata una delle zone più prestigiose dell’isola.

Qui il numero uno del ranking ATP avrebbe visitato diverse proprietà di lusso, mostrando un particolare interesse per una villa con vista sul mare. Porto Rafael è da anni una delle mete più apprezzate da imprenditori, personaggi dello spettacolo e sportivi internazionali grazie alla sua posizione privilegiata e alla vicinanza con l’arcipelago di La Maddalena.

Durante il soggiorno, Sinner avrebbe anche trascorso una giornata in barca tra le acque cristalline dell’arcipelago, cercando di godersi qualche momento di tranquillità lontano dalle pressioni del circuito.

Nonostante la riservatezza che da sempre caratterizza il suo comportamento fuori dal campo, la sua presenza non è di certo passata inosservata. Numerosi turisti e appassionati sono riusciti a incontrarlo, chiedendo fotografie e autografi.

Il patrimonio immobiliare di Sinner

L’eventuale acquisto della villa in Sardegna rappresenterebbe un ulteriore tassello nella strategia patrimoniale costruita dal tennista negli ultimi anni. Già nel 2025 Jannik aveva investito nel mercato immobiliare italiano acquistando due appartamenti a Milano tramite una delle società che gestiscono i suoi interessi economici.

Una scelta che testimonia come Sinner stia iniziando a diversificare il proprio patrimonio, alimentato dai premi conquistati nei tornei e dai numerosi contratti di sponsorizzazione firmati con marchi internazionali.

Il mercato immobiliare rappresenta da sempre uno degli strumenti preferiti dagli sportivi di alto livello per investire parte dei propri guadagni in beni considerati solidi e durevoli nel tempo.

Nonostante i nuovi investimenti, Sinner mantiene un rapporto profondissimo con la sua terra d’origine. La famiglia continua a vivere tra San Candido e Sesto Pusteria, luoghi ai quali il 24enne è sempre rimasto molto legato e che spesso cita nelle interviste come fondamentali per la sua crescita personale e professionale.

Da alcuni anni, però, il campione ha scelto di trasferire la propria residenza nel Principato di Monaco, meta molto frequentata dagli sportivi professionisti. Montecarlo offre infatti servizi di alto livello, collegamenti internazionali e la possibilità di allenarsi a pochi passi da alcuni dei migliori tennisti del mondo.

Se l’operazione immobiliare in Sardegna dovesse concretizzarsi, Sinner aggiungerebbe così un nuovo indirizzo prestigioso alla sua geografia personale. Un luogo dove rifugiarsi nei momenti di pausa, tra il mare della Gallura e il silenzio di una delle coste più esclusive del Mediterraneo.