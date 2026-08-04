Funerali di Franco Baresi, l’arrivo del feretro

Sventola la bandiera col numero 6, sul sagrato della chiesa di Sant'Ambrogio a Milano, proprio quello che ha segnato il destino di Franco Baresi. Il Kaiser Franz è morto nel 2026, a 66 anni ed era nato nel 1960. Una strana ironia della sorte, quella che gli è toccata, ma che non ne ha cancellato il mito. Sono stati in centinaia, in questa mattina rovente di martedì 4 agosto, a porgergli l'ultimo saluto. L'ultimo coro per il Capitano, Capitano di una squadra che oggi - il Milan - lo guarda andarsene percorrendo il suo ultimo miglio dall'altra parte del mondo, e che rappresenterà per sempre. Tutto il calcio ai funerali di Franco Baresi, da Paolo Maldini a Van Basten, passando per Roberto Donadoni, Hernan Crespo, il grande Vierchowod, Aldo Serena, Giovanni Stroppa, Billy Costacurta e moltissimi altri.