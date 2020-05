Chi è Angelica Amodei, la figlia di Rosanna Lambertucci

Angelica Amodei è la figlia di Rosanna Lambertucci, giornalista estremamente apprezzata, e Alberto Amodei. Madre e figlia sono legate da un profondo affetto. Un legame saldo che salta subito agli occhi quando sono insieme e che è dovuto anche a dolorose esperienze del passato.

Angelica Amodei, pur essendo la figlia di un volto noto della televisione italiana e pur lavorando a sua volta nel mondo dello spettacolo come giornalista ed autrice, è estremamente riservata. È nata dall’amore tra Rosanna Lambertucci, presentatrice e divulgatrice scientifica, e Alberto Amodei.

Rosanna e Alberto si sono amati molto, anche se la loro relazione non ha avuto un lieto fine. I due si sono separati, ma l’affetto è rimasto forte a tal punto che la giornalista si è presa cura dell’ex marito fino all’ultimo giorno della sua vita, allontanandosi per questo anche dalla televisione. Amodei, infatti, è venuto a mancare nel 2014.

Angelica ha permesso alla madre di superare anche un altro grandissimo dolore: la perdita di Elisa, la sua primogenita.

Ho un rapporto con Angelica abbastanza profondo. Credo, però, – ha rivelato Rosanna parlando della figlia – che la vera Angelica nessuno la conosce per davvero. Ha un grande pudore per se stessa. Credo che anche con me non si sia mai aperta veramente. Ho sempre avuto l’impressione che il suo mondo, quello vero, non lo rivela a nessuno.