Un amore che non ha età quello di Rosanna Lambertucci e Mario Di Cosmo, che sono convolati a nozze lo scorso 7 luglio dopo otto anni d’amore. La conduttrice è tornata nel salotto di Verissimo insieme al marito per parlare della loro storia e delle emozioni del loro giorno più bello, tra grandi sorrisi e tanta commozione.

Rosanna Lambertucci torna a Verissimo: le emozioni delle nozze con Mario Di Cosmo

Splendidi, sorridenti e innamoratissimi, Rosanna Lambertucci e Mario Di Cosmo sono stati ospiti di Silvia Toffanin per parlare del loro amore e delle emozioni delle loro nozze, che si sono tenute lo scorso 7 luglio nel Santuario della Madonna della Sorresca a Sabaudia.

Un matrimonio fortemente voluto dall’imprenditore e desiderato praticamente dal primo istante della loro storia d’amore, iniziata otto anni fa: “L’ho deciso perché l’ho sentito: sono sempre stato molto determinato anche quando lei cercava di scappare”.

La conduttrice non ha mai nascosto di avere delle riserve: “Ero molto condizionata psicologicamente, non sapevo come dirlo a mia figlia”. Ma Mario è sempre stato convinto della sua scelta, tanto che Rosanna è stata la prima donna che ha presentato alla madre: è stata proprio la donna a convincerla e a spingerla a lasciarsi indietro ogni riserva e abbandonarsi a questo amore. “È stata proprio lei a incoraggiarmi dicendomi che Mario aveva avuto una collezione di donne, ma ero stata l’unica che aveva scelto. Dal primo momento mi sono sentita speciale”, ha raccontato la conduttrice.

Per Lambertucci si tratta del terzo matrimonio, ma le emozioni hanno preso il sopravvento: “Era come se fosse la prima volta: avevo il terrore di commuovermi, di non farcela fino alla fine”. La chiesa scelta dalla coppia era un piccolo santuario sul lago di Sabaudia: un luogo dal forte valore simbolico per entrambi, perché teatro di uno dei loro primi appuntamenti e scenario della proposta di matrimonio.

Rosanna e Mario, un amore senza età

Rosanna ha voluto al suo fianco, anche come testimone di nozze, la figlia Angelica, che non ha mai avuto dubbi sull’amore di Mario per lei. Ma all’inizio la differenze d’età tra i due, soprattutto per la conduttrice, era motivo di perplessità: “Avevo timore dei giudizi altrui”, ha confessato. E anche in questo caso a convincerla è stata la madre dell’imprenditore: “Mario mica è un ragazzo, è un uomo”, le ha detto fugando ogni dubbio.

Fondamentale poi è stato l’appoggio di Angelica: qualche giorno prima delle nozze madre e figlia sono state vicine come non mai, confidandosi a cuore aperto. “Ho detto a mia figlia che questo è un miracolo della vita: in qualche modo penso che papà (l’ex marito Alberto Amodei, ndr) sarà contento, perché lui era un uomo aperto, intelligente, che mi voleva davvero bene e che non mi avrebbe voluto vedere da sola“.

Anche il fratello di Rosanna, scomparso lo scorso anno, ha incoraggiato il loro amore: “Lui era come un padre per me, e mi ha detto: ‘Sposalo Mario, l’ho osservato: è un uomo che ti vuole davvero bene e che ti può dare un grande sostegno”.