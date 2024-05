Fonte: Ansa Fiorello

Un Primo Maggio coi fiocchi, quello di Fiorello a Viva Rai2!, che non ha deluso i telespettatori ed è andato in onda in diretta con una nuova puntata del fortunato morning show che potrebbe essere arrivato alla sua ultima stagione. E sì, perché i dubbi sono tanti ma la certezza è una sola: il programma è amatissimo da tutti e continua a fare incetta di successi nonostante il clima in Rai non sia proprio dei migliori. A rasserenare la prima mattina della seconda Rete è stata Rosaria Galeano, la mamma del mattatore siciliano, che a sorpresa ha voluto salutare il fratello che sta attraversando un momento difficile.

Fiorello ospita mamma Rosaria: “La Rai è tua”

Un’ospite d’eccezione, per Fiorello, che ha saputo catalizzare l’attenzione di tutti. Lei è Rosaria Galeano, la mamma dei fratelli Fiorello che oggi vive a Roma vicina a loro, e che per l’occasione ha usato la telecamera per salutare suo fratello Pippo che purtroppo si trova in ospedale: “Se fossi stato bene, ora saresti qui con noi”, dice la signora, che per un momento s’impossessa della Rete per i saluti di rito e per ricordare a suo figlio di essere più in forma di lui nonostante l’età piuttosto matura: “Se cade qualcosa si abbassa lei a prenderla perché dice che mi fa male il ginocchio. Rispetto a me, è una ragazzina“.

La signora Sarina è stata quindi la star della puntata di Viva Rai2! del 1° maggio, in onda regolarmente nonostante sia la Festa dei Lavoratori. Ma perché si chiama come suo figlio? La risposta era arrivata direttamente da Fiorello: “Quando stavo per nascere ebbe una complicazione molto grave, i medici la davano per spacciata e io con lei. Miracolo, alla fine ci siamo salvati tutt’e due. Io mi sarei dovuto chiamare Raffaele, come mio nonno, a quel punto mio padre decise di chiamarmi come mia madre. Rosaria Galeano detta Sarina. Con mia mamma c’è un legame molto forte che scaturisce da questo evento”.

Carlo Conti a Sanremo? Arriva la replica

Carlo Conti, Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello potrebbero essere i conduttori del prossimo Festival di Sanremo. Un trio che non convince troppo ma che ha già attirato l’attenzione di molti, viste le poche idee messe in campo dopo l’addio di Amadeus al Teatro Ariston e alla Rai. Il suo passaggio a NOVE è infatti imminente e quindi la tv di Stato sta chiaramente pensando a una soluzione per rimpiazzare il conduttore ravennate che per cinque anni è stato anche direttore artistico.

A Viva Rai2! arriva quindi la replica di Carlo Conti, che chiaramente è uno scherzo, con la quale il conduttore toscano si sgancia dalla possibilità di tornare a condurre il Festival di Sanremo dicendo perfino di stare resistendo stoicamente pur di non tornare al timone della kermesse. Sarà davvero così? Le ipotesi sono attualmente le più disparate ma sembra certo che Fiorello – nel 2025 – non sarà a Sanremo. Dopotutto l’aveva promesso: la serata finale dell’11 febbraio al fianco di Amadeus doveva essere l’ultima. Almeno fino a nuovo ordine.