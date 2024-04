Fiorello a Viva Rai2! trema sull’addio di Amadeus alla Rai: intervengono gli Appannati

Fiorello scatenato nella puntata di oggi 9 aprile a Viva Rai2!. Ovviamente non poteva esimersi dal commentare la notizia di Amadeus che sarebbe pronto a lasciare la Rai. E così gli Appannati irrompono e lasciano tutto in sospeso. E provvede anche ad assecondare l’appello “Vogliamo sostituire Biggio e Casciari”. “Fatto”.

Fiorello e la confessione di Alessandro Borghi sul sesso

Il buonumore della banda di Viva Rai2!, guidata da Fiorello con Biggio, Casciari e tutto il cast, ci tiene compagnia anche questa mattina. Oggi, come sempre, tanta musica, ironia e commenti sulla rassegna stampa del giorno.

Si discute delle confessioni di Alessandro Borghi, protagonista della serie basata sulla vita di Rocco Siffredi: “Alessandro Borghi e l’ossessione per il sesso, dice ‘Ci penso una volta all’ora in tutte le sue forme’. Se parli con Borghi, io ci stavo parlando, al minuto 59 tu lo guardi e capisci che sta entrando il pensiero. Adesso Netflix ha chiesto a Rocco Siffredi di interpretare Borghi. Alessandro vieni a trovarci, ma solo per 45 minuti!” – l’invito del conduttore all’attore.

Fiorello, frecciata su Giancarlo Giorgetti

La politica del nostro Paese continua ad essere grande oggetto di discussione. Fiorello commenta la recente affermazione di Giancarlo Giorgetti, ministro dell’Economia e della Finanza: “Giorgetti dice ‘Def al buio’, ma mica è colpa sua, c’è stata l’eclissi solare! – ironizza puntuale il conduttore facendo riferimento al fenomeno naturale di ieri – Cinquecento milioni di persone a guardarla, il Sanremo dell’astronomia”.

Si continua a parlare di politica italiana, ma su note meno piacevoli: “Denunce, voti di scambio, non se ne esce. Io mi metto nei panni di Elly, che è una persona onesta: questa ragazza deve fronteggiare tutto questo. ‘Obbligo di denunce sul voto di scambio, stretta sui candidati nel codice etico Pd’, quindi bisogna denunciare quando si comprano i voti, basta portare lo scontrino! – scherza lo showman – Voto di scambio 50 euro, almeno uno lo sa. Ecco alcuni nomi che hanno passato il codice etico: Don Matteo, Bernadette, la donna che vide la Madonna… non quella di Trevignano!”. Infine, un appello personale del conduttore: “Ho sentito una politica, di cui non specificherò la fazione, dire ‘Eh va be’, però sono cose che succedono, sia da una parte che dall’altra’. Non si devono dire queste cose, non sono cose che succedono e non dovrebbero succedere. Alla fine, c’è qualcuno che ci rimette!”.

Si torna poi a parlare di Milano, e dello scontro tra il sindaco Sala e il ministro della Cultura Sangiuliano: “Scontro sulla Scala tra Sala e Sangiuliano sulla proroga di Meyer e Chailly, per la proposta di prolungare di un anno il sovraintendente musicale. Sangiuliano insiste che sia ora di cambiare vertice del teatro Bolshoi di Milano – commenta pungente Fiorello – pensava la Scala fosse a Torino. È leggermente confuso!”.

Fiorello, la rivelazione di Amadeus Viva Rai2!

Dopo il caso del doppio piede sinistro di Sofia Goggia, tante cose sono accadute nella puntata di oggi, 9 aprile, di Viva Rai2!. Ovviamente tra queste la notizia su Amadeus che sarebbe pronto a lascare la Rai. Fiorello non poteva non affrontarla in trasmissione e proprio mentre stava per fare la rivelazione del secolo arrivano gli Appannati che hanno rapito e imbavagliato niente meno che Giorgia.

Sul profilo Instagram di Viva Rai2! viene pubblicato questo commento: “Gli Appannati” non hanno interrotto di nuovo #VivaRai2… e non l’hanno fatto proprio sulla notizia di Amadeus” e il pubblico dello show replicano: “Buongiorno stamattina già morta dalle risate 😂😂😂😂 grazie 😍❤️👏👏” e ancora: “Adoro gli appannatiii😂😂😂😂😂😂😂”. Persino Orietta Berti mette il suo cuoricino.