Battiti Live, le pagelle dei look del 22 luglio: Angelina osa (9), Elettra Lamborghini nude (8)

Fonte: IPA Angelina Mango sensuale a Battiti Live

Un nuovo appuntamento, “nel cuore della musica”. Così recita lo slogan di Battiti Live, tornato in prima serata su Canale 5 con una puntata che ha fatto divertire, ballare e cantare il suo affezionato pubblico. Ilary Blasi, frizzante come sempre, ha accompagnato i telespettatori – oltre ai presenti al fossato del Castello aragonese di Otranto – in un viaggio tra le hit più amate di questa estate, da Melodrama di Angelina Mango a Storie brevi di Annalisa e Tananai.

Ilary Blasi e Alvin in versione “matchy”, voto: 7 e mezzo

Che siano grandi amici, oltre che colleghi, non è un segreto. Lo abbiamo visto durante le edizioni dell’Isola dei Famosi da loro condotte, ma anche a Battiti Live stanno dimostrando un affiatamento che è proprio di poche coppie di conduttori. Ilary Blasi e Alvin stavolta, però, hanno voluto fare anche di più, indossando due look “matchy” che si abbinano perfettamente l’uno all’altro.

Dopo la “delusione” della puntata precedente, la splendida Ilary ha optato per una gonna tempestata di brillantini dall’effetto-wow firmata Elisabetta Franchi, abbinandola a un semplice top a fascia nero, inizialmente coperto da un maxi blazer color ghiaccio, e a una cascata di collane. Alvin, dal canto suo, ha scelto un completo damascato e sgargiante, sugli stessi toni argento della compagna di avventura.

Si punzecchiano, si vogliono bene e si vestono anche en pendant. Meravigliosi!

Angelina Mango sensuale Cat Woman, voto: 9

Angelina Mango osa e lo fa con stile. Come sempre, del resto. Sarà la pelle abbronzata, sarà l’effetto gloss sulla pelle, o ancora sarà il finto pet sulla chioma. Ma dobbiamo ammettere che in bra e leggings super attillati era una vera visione. Il tocco di stile? Gli stivaloni pitonati e i maxi gioielli in oro su braccia e collo.

La vincitrice dell’ultimo Festival di Sanremo, nonché grande protagonista dell’Eurovision Song Contest, è una delle regine dell’estate 2024 con le ultime hit La noia e Melodrama.

Mahmood, ma come ti vesti? Voto: 5

Mahmood, ti si ama. Ma stavolta dobbiamo ammettere che con il look ha un po’ toppato. Immancabile la canotta estiva in questa mise total white in cui ha abbinato una camicia con maxi spalline e uno short da boxe. Pronto per salire sul ring? Insomma, a giudicare dai calzettoni con ginocchiere e mocassini neri. Uno stile sporty discutibile.

Meno male che a salvarlo ci pensa la sua ironia. “Oggi volevo mettere una cosa semplice”, ha ammesso scherzando ai microfoni di Ilary Blasi. Perdonato.

Alessandra Amoroso in total black, voto: 8

Dall’altra piazza di Battiti Live, quella di Ostuni, è giunta puntuale la performance di Alessandra Amoroso che di stili nel corso del tempo ne ha cambiati, eccome.

L’ultima volta l’avevamo lasciata in coppia con BigMama cinta in un candido abito bianco. Stavolta, invece, la cantante salentina (anche lei ex Amici) ha optato per un modello stretch total black con mega cut che lascia la schiena scoperta. Perfetto il raccolto “scombinato” che mette in bella mostra gli orecchini a foglia d’oro.

Se proprio dobbiamo trovare un “difetto” (molto tra parentesi), forse il mezzo stivaletto non è stato la scelta ideale per esaltare un abito come questo. Poco importa, cara Alessandra: davvero splendida.

Tananai, la forza della semplicità. Voto: 7

Ormai fiero indossatore di capi Gucci, Tananai riesce sempre a essere impeccabile sul palcoscenico. E sì, lo è stato anche durante l’ultima puntata di Battiti Live con un look comodissimo ma al contempo elegante.

Sono bastati un blue jeans e una giacca doppiopetto color panna con file di bottoni dorati a creare la magia. Bravo Tananai, che riesce a mettere d’accordo proprio tutte (anche le nonne).

Annalisa regina della mini, voto: 7

Neanche a dirlo, il buon Tananai ha chiamato sul palco la sua partner (musicale) estiva: Annalisa. Sulle note di Storie brevi, la cantante ligure ha sfoggiato un mini abito in pelle con texture a nido d’ape firmato Gucci, di un colore rosso borgogna che le donava moltissimo.

En pendant le scarpe, un paio di sandali con maxi tacchi e plateau, perfetti per completare il look e slanciare la silhouette della cantante.

Elettra Lamborghini splendida sirena, voto: 8

In coppia con Shade ha cantato Dire Fare Baciare, uno dei tormentoni di questa estate, ma la performance di Elettra Lamborghini ci ha regalato soprattutto una bella esibizione di stile.

La vulcanica Elettra ha sfoggiato un completo nude con mini top e gonna aderente lunga fino alle caviglie, scintillante quanto basta per illuminare il palco e i sorrisi del pubblico. Sfiorato l’incidente con il generoso décolleté, simpaticamente sottolineato dalla diretta interessata, vera campionessa di autoironia. Una delle più belle (e simpatiche)!