Battiti Live Spring 2026, il cast completo con Michelle Hunziker e quando guardarlo

La versione primaverile di Battiti Live, condotta da Michelle Hunziker e Alvin, sarà trasmessa prossimamente su Canale 5

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Michelle Hunziker

Torna Battiti Live… in versione primaverile. Il popolare show musicale, tradizionalmente destinato ai mesi estivi, approderà su Canale 5 con un’edizione speciale: condotto da Michelle Hunziker e con la partecipazione di Alvin, TIM Battiti Live Spring sarà trasmesso prossimamente sulla rete ammiraglia Mediaset. Le tre puntate del Festival saranno invece realizzate a Ferrara venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 marzo.

Battiti Live Spring, il cast completo

Anche quest’anno, Battiti Live promette al pubblico di Canale 5 tre serate all’insegna della grande musica. Nella speciale edizione primaverile del popolare festival musicale, saliranno sul palco alcuni tra i volti più noti della musica italiana, tra giovanissimi e solide conforme.

Molto numerosa la compagine dei partecipanti all’ultimo Festival di Sanremo, che include: 13Pietro, AKA 7even, Dargen D’Amico, Ditonellapiaga, Eddie Brock, Elettra Lamborghini, Enrico Nigiotti, Ermal Meta, Fedez, Francesco Renga, J-Ax, LDA, Levante, Luchè, Malika, Mara Sattei, Marco Masini, Michele Bravi, Nayt, Nicolò Filippucci, Raf, Samurai Jay, Serena Brancale, Tommaso Paradiso.

Nel cast figura anche il vincitore dell’ultima edizione della kermesse, Sal Da Vinci, che riproporrà per l’occasione il tormentone Per sempre sì. Completano il cast Alfa, Annalisa, Baby K, Bianca Atzei, Bresh, Cioffi, Clara, Emma, Fabio Rovazzi, Fred De Palma, Gemelli Diversi, Geolier, Meek, Mr. Rain, , Noemi, Petit, Raf, Rkomi, Rocco Hunt, Sarah Toscano, The Kolors, Tropico e Welo.

Battiti Live Spring, quando vederlo

Battiti Live Spring vedrà alla conduzione una coppia inedita composta da Michelle Hunziker e Alvin. La conduttrice di origini svizzere torna quindi al timone di un evento di musica pop molti anni dopo Festivalbar. Alvin, invece, era già stato tra i presentatori di Battiti Live nel 2024 e nel 2025.

Le tre puntate del programma saranno realizzate a Ferrara, nella suggestiva Piazza Trento e Trieste, venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 marzo, e andranno in onda prossimamente su Canale 5.

Battiti Live, il Festival più amato della tv

Battiti Live, evento musicale ideato da Radio Norba, celebrerà la prossima estate la sua 23esima edizione. Se inizialmente il Festival viveva principalmente nella sua dimensione di live show, successivamente è approdato con successo sul piccolo schermo. Dal 2017 al 2023 i concerti sono stati trasmessi su Italia 1, e dal 2024 sono approdati in prima serata su Canale 5.

Per molti anni, al timone dello show sono stati Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, direttore artistico di Radio Norba. Dal 2024, invece, la conduzione è stata affidata a Ilary Blasi ed Alvin. Sul palco si sono avvicendate star della musica del calibro di Alessandra Amoroso, Mahmood, Fedez, Elodie, Achille Lauro, Boomdabash, Irama, Annalisa, Marco Mengoni, Francesco Gabbani, The Kolors, Elettra Lamborghini, Rocco Hunt, Negramaro, Tommaso Paradiso, Sangiovanni, Pinguini Tattici Nucleari, Gabry Ponte, Gigi D’Alessio, Willie Peyote, Emma Marrone, Aka7even, Baby K, Tananai e Angelina Mango, solo per citarne alcuni.

Sponsor ufficiale della kermesse è infine TIM, che conferma il suo legame con il mondo della musica come title sponsor di uno degli eventi live più amati dal pubblico. Con questa partnership, l’azienda rafforza il proprio impegno nel sostenere la musica e gli spettacoli dal vivo, creando momenti di incontro e condivisione che uniscono pubblico, artisti e territori.