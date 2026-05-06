Anticipazioni Tim Battiti Live Spring del 6 maggio: i cantanti sul palco

Michelle Hunziker e Alvin tornano con la musica di "Tim Battiti Live Spring": chi sono i cantanti protagonisti della seconda puntata

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Ufficio stampa Mediaset Alvin e Michelle Hunziker conducono "Tim Battiti Live Spring"

La macchina di Tim Battiti Live Spring non si ferma. Dopo il debutto della scorsa settimana, che ha già dimostrato come il format funzioni benissimo anche fuori dalla sua tradizionale cornice estiva, stasera, mercoledì 6 maggio torna su Canale 5 in prima serata il grande show musicale condotto da Michelle Hunziker e Alvin.

La seconda puntata si preannuncia ancora più ricca e variegata, con un cast che attraversa ogni genere e ogni generazione della musica italiana contemporanea.

Ferrara si conferma la città protagonista di questa edizione primaverile: la Piazza Trento e Trieste, cuore pulsante del centro storico estense, torna a trasformarsi in un palcoscenico a cielo aperto per accogliere un pubblico numeroso e artisti tra i più seguiti del momento. Le anticipazioni.

“Tim Battiti Live Spring”, i cantanti della seconda puntata

Il cast della seconda puntata puntata di Tim Battiti Live Spring copre un arco stilistico che va dal pop più radiofonico all’urban, dalla tradizione napoletana alla nuova scena indie, fino agli artisti che hanno segnato gli anni Novanta e Duemila della musica italiana.

Tra i nomi di richiamo assoluto spicca Emma, reduce da un periodo di grande attività live e discografica, pronta a portare sul palco di Ferrara tutta la sua energia. Con lei anche Geolier, il rapper napoletano che nell’ultimo anno è diventato uno degli artisti più ascoltati d’Italia e che, dopo Sanremo, riempie gli stadi e domina le classifiche streaming. Altra presenza attesa è quella di Fedez e dei The Kolors, la band guidata da Stash che ha saputo reinventarsi con grande successo nel pop elettronico degli ultimi anni.

Non mancano poi Francesco Gabbani e J-Ax, veterano della scena rap e pop che riesce sempre a sorprendere. Spazio anche a Ermal Meta, voce tra le più intense e autorevoli della scena cantautorale, e per Raf, icona degli anni Ottanta ancora capace di emozionare generazioni diverse.

A loro si aggiunge Dargen D’Amico, l’artista milanese che negli ultimi anni ha costruito un’identità artistica unica mescolando ironia, profondità e ritmo in un modo del tutto personale.

Sul fronte dei nomi più amati dalla Generazione Z, la serata porta sul palco Alfa e Samurai Jay, tra le voci più interessanti della nuova scena urban italiana. Presente anche Sayf secondo classificato a Sanremo 2026 con la sua Tu mi piaci tanto, e Clara.

La seconda puntata riserva anche momenti di grande tradizione con Sal Da Vinci, vincitore di Sanremo 2026 e prossimo all’avventura dell’Eurovision, e con i Gemelli Diversi. Completano la lista degli artisti attesi Rkomi, Elettra Lamborghini, Enrico Nigiotti, Eddie Brock, Nicolò Filippucci, Federica Abbate, Alessio Bernabei, Welo e Petit.

Dove vedere Tim Battiti Live Spring in tv e in streaming

L’appuntamento con la seconda puntata di Tim Battiti Live Spring è per stasera, mercoledì 6 maggio, in prima serata su Canale 5. Per chi non riuscisse a seguire la diretta televisiva, lo show è disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity, la piattaforma gratuita del gruppo che permette di guardare i programmi in tempo reale o recuperarli on demand nelle ore successive alla messa in onda.

Vale la pena ricordare che lo show è stato registrato a fine marzo a Ferrara, quindi la scaletta degli artisti è già definita, anche se l’ordine ufficiale delle esibizioni non viene comunicato in anticipo, lasciando al pubblico il piacere della sorpresa.