Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

GettyImages La felpa è il nuovo capo delle it girl

C’è stato un tempo, non troppo lontano, in cui la felpa era rigorosamente relegata alle mura domestiche, alle palestre o ai pigri pomeriggi domenicali. Oggi, le regole della moda sono state riscritte. Basta scorrere il feed di Instagram o osservare gli scatti di street style fuori dalle sfilate per avere una conferma assoluta: la felpa è tornata, ed è il capo indiscusso del guardaroba delle It Girls. La vera magia della felpa nel 2026 non risiede nel capo in sé, ma nella decontestualizzazione. Smettete di pensarla come a un capo puramente sportivo e iniziate a usarla per sdrammatizzare i pezzi più eleganti ed elaborati del vostro armadio.

Abbinata a blazer sartoriali, gonne di seta o pantaloni in pelle, la felpa ha subito un vero e proprio rebranding, diventando il simbolo di quell’estetica “effortless chic” che tutte cerchiamo di replicare. Il segreto? Scegliere il fit giusto e giocare con le proporzioni (e con il layering).

Ecco 5 modelli di felpe su cui investire questa stagione e come abbinarli per ogni occasione.

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L’oversize con cappuccio (la “hoodie”)

Se c’è un capo che urla “modella fuori servizio” alla Hailey Bieber o Kendall Jenner, è la maxi felpa con cappuccio. Avvolgente, voluminosa e dal sapore vagamente streetwear, è la tela bianca perfetta per creare contrasti inaspettati.

Il brunch della domenica, un viaggio in aereo o le commissioni mattutine: il contrasto è la chiave. Indossala sotto un trench classico o un cappotto sartoriale dal taglio maschile. Completa il look con leggings, calzini di spugna a vista e le tue sneakers preferite. Per un tocco da vera it girl, aggiungi un paio di occhiali da sole scuri e geometrici.

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La cropped

Tagliata appena sopra o all’altezza dell’ombelico, la felpa cropped è la soluzione ideale per chi non vuole rinunciare al comfort ma desidera evidenziare la silhouette, slanciando la figura. Dalla lezione di pilates direttamente all’aperitivo con le amiche, funziona magnificamente con i pantaloni a vita altissima. Provala con un paio di pantaloni parachute o cargo per cavalcare l’onda Y2K, oppure con jeans dritti e stivaletti per un look più metropolitano.

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Il girocollo varsity o “college”

Loghi di università americane, lettering vintage e colori classici come il blu navy, il verde pino o il grigio mélange. La felpa girocollo (crewneck) in stile college è tornata prepotentemente di moda, portando con sé un’irresistibile ondata di nostalgia anni ’90 a la Lady Diana. perfetta per un pomeriggio di shopping, una passeggiata in centro o una gita fuori porta, è il non plus ultra dell’eleganza casual si ottiene abbinandola a una minigonna a pieghe o a un paio di biker shorts. Per le giornate più fresche, falla spuntare da sotto un blazer oversize, lasciando il colletto di una camicia bianca in vista.

In cashmere o misto lana

Chi ha detto che la felpa debba essere per forza in cotone? I brand del lusso silenzioso (quiet luxury) hanno elevato questo capo utilizzando filati pregiati come il cashmere, la lana merino o tessuti in maglia super soft. Il design rimane quello sportivo, ma la resa è incredibilmente sofisticata.

Trattala come un maglione prezioso. Si sposa divinamente con pantaloni sartoriali a palazzo o una gonna midi in satin (slip skirt). Ai piedi, un paio di mocassini o slingback con tacco (kitten heel) per chiudere il cerchio dell’eleganza senza sforzo.

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La “statement” con scritte ironiche e stampe giocose

Lontana dall’essere infantile, è diventata un vero e proprio rompighiaccio sociale, capace di rubare un sorriso e svelare istantaneamente il tuo senso dell’umorismo e la tua personalità, senza nemmeno bisogno di aprire bocca.

Il segreto per non rischiare l’effetto “pigiama party” è puntare tutto sull’alto e basso. L’accostamento più cool è quello che la vede protagonista sotto un blazer maschile molto formale o abbinata a una gonna longuette in denim e stivali al ginocchio. Per le più audaci, provate a mixarla con una minigonna tempestata di paillettes: il contrasto tra l’ironia del cotone stampato e il glamour luccicante vi renderà magnetiche.

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