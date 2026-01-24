Felpa sì, ma maxi. Alessia Marcuzzi ci svela il capo basic dell’inverno

Non è un mistero: Alessia Marcuzzi adora la moda, ma ama anche sentirsi sempre comoda e a suo agio con look che uniscono praticità e stile. Ce lo dimostra, ancora una volta, sfoggiando il capo basic dell’inverno. Una felpa oversize, declinata in vari colori, da abbinare a leggings, prima di fare sport, oppure da usare per uscire. Alessia Marcuzzi l’ha già eletta come suo capo preferito dell’inverno!
La felpa d’altronde è da sempre un capo super versatile e soprattutto il pezzo da tenere nell’armadio per creare look di diverso tipo senza perdere troppo tempo. Su Amazon si possono trovare tanti modelli, con felpe maxi particolari e prezzi decisamente convenienti. Queste felpe oversize sono favolose: le trovi a partire da 10 euro, in tanti colori diversi, e le puoi abbinare in tanti modi diversi.
Indice
Felpa Oversized Tongmingyun morbidissima
Patiamo da una felpa oversize che si distingue per il suo tessuto morbido e avvolgente, perfetta per affrontare le giornate fredde senza rinunciare allo stile. Il design ampio permette di abbinarla facilmente a leggings o jeans skinny, creando un contrasto equilibrato tra volume e silhouette. Inoltre la sua tonalità neutra la rende perfetta da mixare con accessori colorati, come sneakers vivaci o borse a tracolla.
Neteson Felpa Oversize con cappuccio
Il modello Neteson porta la comodità ad un livello superiore grazie al taglio ampio e alla vestibilità rilassata. Realizzato in materiali resistenti e caldi, questa felpa oversize è ideale per chi cerca praticità senza sacrificare il look. Il cappuccio aggiunge carattere al capo, rendendolo perfetto da indossare sopra giacche leggere o con un lungo cappotto elegante. Si abbina facilmente a pantaloni a sigaretta o jeans cropped per un outfit casual-chic da città.
Voqeen Felpa Classica Oversize
Voqeen propone una versione classica, ma estremamente versatile della felpa oversize, con un tessuto spesso che trattiene il calore. La felpa è perfetta per chi ama i look minimal, grazie alla linea pulita e al collo leggermente sciallato. Da provare con gonne midi o pantaloni in ecopelle per creare un contrasto tra morbidezza e texture più strutturate. È il capo ideale per le giornate in cui comfort e stile devono andare di pari passo!
Lozssnigzi Felpa Sportiva Oversize
Questa felpa è pensata per chi ama uno stile sportivo e dinamico senza rinunciare al calore durante l’inverno. La vestibilità ampia e le maniche lunghe la rendono perfetta per stratificazioni con giacche o piumini leggeri. L’abbinamento ideale è con pantaloni jogger o sneakers chunky, così da ottenere un look giovane e fresco, pronto per le uscite in città o il tempo libero.
GeGekoko Felpa Oversize Vintage
Il modello GeGekoko punta sul fascino del vintage, con un design semplice, ma ricco di personalità. Il taglio ampio e il cappuccio rendono questa felpa un pezzo chiave per chi vuole un look casual e allo stesso tempo alla moda. Perfetta da indossare con jeans mom fit o pantaloni in tessuto morbido, può essere completata con stivaletti o scarpe da ginnastica retrò per un outfit che richiama le tendenze anni ‘90.