Felpa sì, ma maxi. Alessia Marcuzzi ci svela il capo basic dell’inverno

Non è un mistero: Alessia Marcuzzi adora la moda, ma ama anche sentirsi sempre comoda e a suo agio con look che uniscono praticità e stile. Ce lo dimostra, ancora una volta, sfoggiando il capo basic dell’inverno. Una felpa oversize, declinata in vari colori, da abbinare a leggings, prima di fare sport, oppure da usare per uscire. Alessia Marcuzzi l’ha già eletta come suo capo preferito dell’inverno!

La felpa d’altronde è da sempre un capo super versatile e soprattutto il pezzo da tenere nell’armadio per creare look di diverso tipo senza perdere troppo tempo. Su Amazon si possono trovare tanti modelli, con felpe maxi particolari e prezzi decisamente convenienti. Queste felpe oversize sono favolose: le trovi a partire da 10 euro, in tanti colori diversi, e le puoi abbinare in tanti modi diversi.

Felpa Oversized Tongmingyun morbidissima

Patiamo da una felpa oversize che si distingue per il suo tessuto morbido e avvolgente, perfetta per affrontare le giornate fredde senza rinunciare allo stile. Il design ampio permette di abbinarla facilmente a leggings o jeans skinny, creando un contrasto equilibrato tra volume e silhouette. Inoltre la sua tonalità neutra la rende perfetta da mixare con accessori colorati, come sneakers vivaci o borse a tracolla.

Felpa Tongmingyun Felpa oversize basic

Neteson Felpa Oversize con cappuccio

Il modello Neteson porta la comodità ad un livello superiore grazie al taglio ampio e alla vestibilità rilassata. Realizzato in materiali resistenti e caldi, questa felpa oversize è ideale per chi cerca praticità senza sacrificare il look. Il cappuccio aggiunge carattere al capo, rendendolo perfetto da indossare sopra giacche leggere o con un lungo cappotto elegante. Si abbina facilmente a pantaloni a sigaretta o jeans cropped per un outfit casual-chic da città.

Offerta Felpa Neteson Felpa oversize con cappuccio

Voqeen Felpa Classica Oversize

Voqeen propone una versione classica, ma estremamente versatile della felpa oversize, con un tessuto spesso che trattiene il calore. La felpa è perfetta per chi ama i look minimal, grazie alla linea pulita e al collo leggermente sciallato. Da provare con gonne midi o pantaloni in ecopelle per creare un contrasto tra morbidezza e texture più strutturate. È il capo ideale per le giornate in cui comfort e stile devono andare di pari passo!

Offerta Felpa Voqueen Felpa oversize con scritta

Lozssnigzi Felpa Sportiva Oversize

Questa felpa è pensata per chi ama uno stile sportivo e dinamico senza rinunciare al calore durante l’inverno. La vestibilità ampia e le maniche lunghe la rendono perfetta per stratificazioni con giacche o piumini leggeri. L’abbinamento ideale è con pantaloni jogger o sneakers chunky, così da ottenere un look giovane e fresco, pronto per le uscite in città o il tempo libero.

Felpa Lozssnigzi Felpa oversize sportiva

GeGekoko Felpa Oversize Vintage

Il modello GeGekoko punta sul fascino del vintage, con un design semplice, ma ricco di personalità. Il taglio ampio e il cappuccio rendono questa felpa un pezzo chiave per chi vuole un look casual e allo stesso tempo alla moda. Perfetta da indossare con jeans mom fit o pantaloni in tessuto morbido, può essere completata con stivaletti o scarpe da ginnastica retrò per un outfit che richiama le tendenze anni ‘90.

Felpa GeGekoko Felpa oversize vintage

