Back to sport con i saldi Nike. Le sneakers e i look da indossare dalla palestra all’aperitivo

Buoni propositi e remise en forme a gennaio fanno rima con i saldi Nike. Tra sneakers iconiche e nuove scoperte puoi creare il tuo look per la palestra, e per il pre e post allenamento, a prezzi mini

Nike Saldi invernali Nike: la nostra selezione di Sneakers e look sportivi in

C’è un proposito, in particolare, che torna ricorrente e doveroso ogni gennaio: quello di iniziare o ricominciare a fare sport, soprattutto dopo gli eccessi mangerecci delle feste natalizie. Le buone intenzioni ci sono tutte, perché quelle non mancano mai, ma come si fa poi a mantenerle? Magari possiamo provare proprio rinnovando il nostro look: sporty, chic e pratico per sentirci glamour e comode anche durante l’allenamento o in occasione di lunghe passeggiate che fanno bene a corpo e mente, parola di esperti. Una scusa per fare shopping, si lo è, ma anche un modo per mantenere i buoni propositi. E quale occasione migliore, se non quella dei saldi invernali Nike, per rifare il guardaroba sportivo e quello casual?

Si comincia dalle sneakers, quelle iconiche che non passano mai di moda, quelle vintage che hanno segnato la nostra adolescenza e i nuovi arrivi, che stanno già dettando tendenza. Perché se è vero che anche i piedi vogliono la loro parte, in fatto di stile s’intende, è altrettanto vero che le scarpe sono parte fondamentale di ogni movimento, e dell’allenamento stesso, perché proteggono, ammortizzano e guidano il piede, durante la corsa e i workout, ma anche per passeggiare e uscire.

Ecco allora che tra vecchie certezze e nuovi modelli di sneakears possiamo dire all’unisono: Back to sport sia. La buona notizia è che possiamo approfittare dei saldi invernali – dal 10 gennaio e fino al 21 gennaio ore 9.00 – che ci fanno risparmiare fino al 50% di sconto, la cattiva è che i nostri preferiti rischiano di finire sold out. Non c’è tempo da perdere.

Scopri i saldi Nike e risparmia fino al 50% di sconto su prodotti selezionati

Scarpe Nike per lo sport, da indossare prima, durante e dopo l’allenamento

Iniziamo, come abbiamo detto, dai buoni propositi con una selezione di sneakers di tutto rispetto tra i best seller Nike, da acquistare anche a metà prezzo grazie ai saldi invernali (fino al 21 gennaio!). La lista dei nostri preferiti vede in cima un modello che, in realtà, non ha bisogno di presentazioni perché è un evergreen per chi fa sport e non solo. Stiamo parlando di Nike Free Metcon 6, le scarpe perfette per allenarsi dentro e fuori la palestra.

Perché ci piacciono tanto è presto detto: grazie alla flessibilità dell’avampiede e il tallone rinforzato con schiuma extra, le Nike Free Metcon 6 garantiscono una maggiore libertà per ogni tipo di movimento durante l’allenamento, anche per quelli più dinamici. Perfette, dunque, per esercizi cardio ma anche per i pesi, offrendo una base stabile e bilanciata a ogni presa. Da abbinare a leggings e t-shirt Dri-Fit o a una tuta coordinata.

Nike

Acquista Nike Free Metcon 6 sul sito ufficiale Nike con il 40% di sconto

Bella di nome e di fatto: questa calzatura entra di diritto nella nostra selezione di scarpe da indossare durante l’allenamento, ma anche prima e dopo. Stiamo parlando di Nike Bella 7, dotata dell’ammortizzazione Air Zoom che garantisce il perfetto equilibrio tra morbidezza e stabilità. È comoda, pratica e anche glamour grazie alla tomaia in mesh, elastica e traspirante, questa sneakers si adatta a ogni look, anche a quelli pensati per le passeggiate in città e per gli aperitivi post workout. Insomma una scarpa completa da indossare all and every day.

Nike

Acquista Nike Bella 7 con i saldi invernali e risparmia il 40% di sconto

Ultima, ma non per importanza della nostra selezione sportiva di sneakers per la palestra e l’allenamento è l’Air Max Moto 2K, rivisitazione della calzatura iconica che non ha bisogno di presentazioni e che, da anni, ci accompagna in ogni esperienza, anche quelle più avventurose. L’ammortizzazione Max Air offre protezione dagli impatti su strada offrendo il supporto di cui si ha bisogno quando si macinano chilometri. La calzatura, inoltre, è morbida e confortevole e dotata di dettagli che ne enfatizzano le prestazioni. È perfetta per chi cerca comodità e praticità tutto il giorno e per le attività outdoor. Da abbinare con tute coordinate, leggings e felpa oversize.

Nike

Acquista ora Air Max Moto 2K per risparmiare il 30% sul prezzo originale

Completa il look per l’allenamento con i saldi Nike

Per completare il look dell’allenamento outdoor possiamo affidarci a Nike Therma-FIT ADV Repel AeroLoft, uno smanicato da running pensato per le giornate più fredde che accompagna la corsa senza appesantirla. A rendere speciale questo capo è la tecnologia di regolazione del calore avanzata che aiuta a gestire la temperatura del corpo garantendo calore anche quando ci si allena a basse temperature. Inoltre, grazie alla finitura idrorepellente, può essere indossato anche nelle giornate di pioggia.

Con cosa abbinarlo? Praticamente con tutto, giocando magari con il contrasto di volumi per ottenere un look glamour anche durante la corsa e il jogging. Nelle giornate più fredde possiamo indossarlo sopra maglie termiche o felpe con pantaloni jogger o leggings. In alternativa una tuta coordinata: comoda, chic e sempre attuale.

Nike

Acquista Nike Therma-FIT ADV Repel AeroLoft, il piumino smanicato da running è al 35% di sconto

Sempre per la corsa, e per le attività outdoor, troviamo i leggings da running a 7/8 a vita alta con tasche della collezione Nike Swift. Traspiranti, leggeri e adatti a ogni silhouette, questi leggings sono stati progettati per aderire alla pelle, senza costringerla, proteggendola e prevenendo le irritazioni. Grazie alla presenza delle tasche, tre per l’esattezza, possiamo portare tutto il necessario con noi durante le sedute di allenamento all’aperto.

Acquista ora i leggings da running in sconto e approfitta dei saldi Nike per completare il look

Da abbinare ai leggings a 7/8 troviamo un altro indispensabile della collezione Swift: la maglia midlayer da running con zip a tutta lunghezza Dri-FIT (perfetta anche sotto il piumino smanicato). Cosa la rende ottimale per le sessioni di allenamento e corsa oudoor? Sicuramente la tecnologia Dri-Fit che mantiene la pelle asciutta dal sudore e la zip a due vie che permette di personalizzare la circolazione dell’aria.

Acquista ora la maglia midlayer da running con il 40% di sconto

Nike

Saldi Nike: Sneakers per camminare e uscire

I saldi invernali Nike non solo cadono a pennello per rifare il guardaroba sporty, ma rappresentano anche l’occasione per ridefinire lo stile urbano con look dal comfort consapevole che passa anche, e soprattutto, per le sneakers.

Si comincia dalle Shox TL Fade, che non hanno certo bisogno di presentazioni e che tornano a imporsi come manifesto di stile consapevole. L’icona del 2003 rientra in scena con una colorway sfumata e uno stile esclusivo, capace di parlare sia alle nostalgiche degli anni Duemila sia a chi oggi cerca una sneaker tecnica ma fortemente caratterizzante. Le molle di ammortizzazione Nike Shox a tutta lunghezza restano protagoniste offrendo così un’ammortizzazione resiliente e riconoscibile al primo sguardo. La tomaia in mesh di nylon, invece, assicura traspirabilità mentre il robusto piatto suola nel tallone contribuisce a stabilità laterale e supporto.

Il risultato è una sneaker da indossare in ogni occasione. Da abbinare con pantaloni a gamba larga e vita alta in fleece spazzolato, lasciando che la struttura della scarpa bilanci la morbidezza del look, e completando con da una felpa oversize, come la Phoenix Fleece realizzata in bouclé, per un’estetica urbana rilassata ma studiata.

Nike

Le Nike ShoxTL Fade al 40% di sconto con i saldi Nike. Acquistale ora

Per chi preferisce una lettura più pulita e sportiva della stessa linea, l’alternativa ideale è data dalle Nike Shox R4: una versione rivisitata dell’icona dei primi anni 2000 che mantiene le linee di design originali elevandole con la presenza di suede e pelle di prima qualità. Le molle Nike Shox nel tallone distribuiscono il peso per un comfort superiore e regalano un look d’impatto in qualsiasi situazione, dal tempo libero ai ritmi cittadini più intensi. Da provare con felpe cozy e chic, cropped o in bouclé, per outfit dal carattere sportivo che, però, non rinunciano alla femminilità contemporanea.

Nike

Acquista ora Nike Shox R4 con il 40% di sconto

Si passa poi alle Nike P-6000, omaggio diretto al passato Pegasus, dove il mesh traspirante incontra molteplici strati verticali e orizzontali per un look da running anni 2000 che conserva tutto il fascino del cavallo alato da cui prende il nome. L’estetica combina il design delle Nike Pegasus 25 e 2006, assicurando comfort e leggerezza in uno stile street pensato per tutti i giorni. Sono le sneakers ideali per chi ama muoversi con naturalezza, da abbinare a pantaloni ampi e una felpa minimal per un look sporty, chic e iconico.

Nike

Acquista Nike P-6000 approfittando dei saldi invernali Nike

Chiude la selezione un’icona senza tempo ma sempre attuale: Nike Air Force 1 ’07 Low. Confortevole, resistente e intramontabile, unisce una silhouette classica alla pelle sintetica di alta qualità per un look essenziale ed elegante. Una versione che, però, si distingue per la catenina d’argento con ciondolo, il riconoscibile baffo di Nike, dettaglio sofisticato che aggiunge personalità senza rinunciare alla pulizia del design. Da indossare con pantaloni a vita alta e felpa oversize per un equilibrio perfetto tra femminilità e attitudine urbana. Le trovate scontate, con i saldi invernali Nike, al 30%.

Nike

Acquista Nike Air Force 1 ’07 Low sul sito ufficiale approfittando dei saldi invernali

Completa il look urbano con i saldi Nike

A creare i look, da abbinare alle sneakers che abbiamo visto, entrano in gioco i capi d’abbigliamento che trasformano il comfort in una vera dichiarazione di stile. Tra i nostri preferiti c’è la Nike Sportswear Phoenix Fleece, la classica felpa con cappuccio reinterpretata in chiave contemporanea e oversize, per un’extra comfort all day. Il fleece di peso medio, morbido ma strutturato, garantisce comfort per tutto il giorno, mentre il fit oversize e le costine più alte aggiungono un twist di tendenza. Perfetta indossata con sneakers tecniche come le Shox o le Vomero, funziona altrettanto bene sopra un pantalone ampio per un look urbano e rilassato ma curato.

Nike

Acquista ora la felpa con cappuccio Nike Sportswear Phoenix Fleece col 40% di sconto

L’abbinamento naturale è con i Nike Sportswear Pantaloni a gamba larga e vita alta, dal design pulito ed essenziale: realizzati in fleece spazzolato, sono ultra morbidi sulla pelle e lisci all’esterno, con uno standard fit confortevole su fianchi e cosce. Indossati insieme alla Phoenix Fleece creano una silhouette bilanciata, ideale per il tempo libero, le gite fuori porta o le giornate in città all’insegna del comfort consapevole.

Nike

Acquista i pantaloni a gamba larga Nike Sportswear con il 40% di sconto

Per chi desidera un’alternativa ancora più sofisticata, la scelta cade sulla Nike Sportswear Phoenix Cozy Bouclé: una felpa loose fit in maglia con cappuccio, realizzata in pesante bouclé, che eleva il concetto di felpa a capo statement. Morbida, avvolgente e visivamente raffinata, è perfetta per spezzare look sporty con un tocco più lussuoso, magari abbinata a pantaloni minimal e sneakers iconiche.

Nike

Acquista la felpa Nike Sportswear Phoenix Cozy Bouclé al 40% di sconto

E se cercate ancora più ispirazione, per i vostri look sportivi e urbani, date un’occhiata a tutti i prodotti in saldo sul sito Nike fino al 21 gennaio. Il vostro prodotto preferito è già sold out? No panic: continuate a tenere d’occhio la pagina dei saldi: la selezione è in continuo aggiornamento fino alla fine dei saldi invernali.