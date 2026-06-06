L’influencer ci ha conquistato con un altro look che parla di estate ed eleganza e che non vedremo l’ora di indossare da mattina a sera

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

GettyImages L'outfit di Sophie Codegoni è perfetto per l'estate

L’estate è ormai arrivata e con lei il cambio dell’armadio che però spesso complici il caldo e il poco tempo per studiare il look ad hoc e in grado di stupire, si riduce a vestitini, jeans e t-shirt. Fortunatamente a darci quell’ispirazione di cui abbiamo tanto bisogno per dare vita ad outfit di tendenza ci sono i social e le influencer che fanno il “lavoro sporco” per noi sperimentando con gli abbinamenti, dunque a noi non resta che prendere spunto da loro.

Tra le it-girl più interessanti che sfoderano look con il giusto mix di eleganza, comfort e animo effortless c’è Sophie Codegoni. La modella romagnola ha abbracciato in pieno il mood estivo con un occhio a chi rimane in città e deve affrontare lunghe giornate di lavoro proponendoci un completo formato da blazer e shorts, il compromesso raffinato e fresco approvato anche in contesti più formali

Il completo giacca e pantaloni diventa easy con gli shorts

È quasi una divisa: il completo giacca e pantaloni è la scelta più gettonata per un look da lavoro, ma può diventare meno seriosa e certamente più adatta al clima estivo se, come ci suggerisce Sophie Codegoni, al posto del classico pantalone palazzo o a sigaretta indossiamo gli shorts. Quelli dell’influencer hanno una marcia in più perché li possiamo definire non dei semplici pantaloncini, ma un modello sartoriale molto più morbido.

Il completo di Sophie Codegoni non è una novità per quel che riguarda l’abbinamento giacca e pantaloncini, la differenza la fa lo stile degli shorts. Quelli classici in cotone o lino dalle linee regular e con pinces sono stati sostituiti da pantaloni in seta morbidi e leggermente satinati che rendono il look davvero romantico grazie a un dettaglio in più. Gli shorts con tasche sono stati arricchiti da una rifinitura in pizzo tono su tono. Un risultato femminile che rende il completo perfetto anche per una cena o una cerimonia.

Gli shorts scelti da noi per ricreare l’outfit estivo di Sophie Codegoni

Rayson Shorts a vita alta

Alaurbeauty Shorts in raso

Onsoyours Shorts in raso con pizzo

Il blazer over per un outfit rilassato

In estate abbiamo bisogno di creare outfit raffinati sì, ma anche confortevoli per affrontare le alte temperature e la scelta di Sophie Codegoni di abbinare agli shorts in seta un blazer oversize si incanala perfettamente in questa necessità.

Il modello monopetto in lino, nella stessa nuance del pantaloncino va a creare un look effortless che gioca tutto sull’equilibrio tra i pantaloncini corti in materiale morbido e satinato e la giacca over in lino, un materiale più strutturato, ma ugualmente morbido da portare rigorosamente aperto per rendere ancora più informale il completo.

I blazer oversize da abbinare agli shorts

Offerta PIECES Blazer oversize beige

ONLY Blazer lungo

Offerta LUYAA Blazer oversize

Il completo per ogni occasione

L’outfit indossato da Sophie Codegoni come abbiamo visto è perfetto per l’ufficio o per una situazione formale, perché l’ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di completare l’outfit con una camicia celeste dal taglio maschile con i polsini a vista e risvoltati sulla giacca, per dare al look un’aria più easy.

Come abbiamo anticipato il completo sarà il tuo passe-partout dell’estate basta semplicemente sostituire la camicia. Per una cerimonia puoi scegliere di indossare un top o una blusa in seta sempre con dettagli in pizzo, ma in una nuance a contrasto da completare con un paio di sandali con tacco basso. Se invece sei alla ricerca di un look per il tempo libero, un top o una t-shirt bianca minimal sono l’ideale, aggiungi un paio di sneakers e avrai un risultato casual chic che non vorrai più togliere.

Il tocco finale per completare il completo

CrystErzoix Camicia donna celeste

Offerta Zeagoo Canotta in raso

Amazon Essentials Canotta in cotone

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