Vestiti leggeri e outfit anti-caldo: il look che ti svolta l’estate (da usare quando non hai proprio voglia di vestirti)

Il caldo non ti dà tregua? Abbiamo la soluzione per te! I look freschi e super cool da indossare per tutta l'estate.

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Valentina Vanzini

Content Editor e Lifestyle Specialist

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

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Vestiti leggeri e outfit anti-caldo: il look che ti svolta l’estate (da usare quando non hai proprio voglia di vestirti)
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I migliori look per l'estate da copiare quando fa caldo: le idee

Diciamoci la verità: quando il caldo estivo arriva e le temperature salgono vestirsi può diventare un vero e proprio incubo. Così ci ritroviamo di fronte all’armadio, per ore, a sudare e infuriarci alla ricerca di un look che sia fresco, ma anche cool.

Per fortuna esiste una soluzione a questo eterno dilemma, ossia delle combo infallibili che ti consentiranno di sentirti favolosa senza sforzi, ma soprattutto senza soffrire il caldo. Che tu sia in vacanza oppure ancora in città non importa, grazie a questi abbinamenti potrai sentirti a tuo agio e fresca per tutto il giorno, affrontando aperitivi con le amiche, giornate in ufficio e cene senza passare ore di fronte al guardaroba indecisa su cosa mettere.

Short jeans e camicia

Look short jeans e camicia
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Look short jeans e camicia da copiare

Quando fuori c’è un caldo torrido fra i capi perfetti da indossare velocemente ci sono senza dubbio gli shorts di jeans, sia in versione corta che in quella più lunga, di moda quest’anno. Se vuoi renderli più eleganti abbinali ad una camicia, una borsa in paglia e un paio di décolleté, in alternativa punta sui sandali flat.

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Canotta, pantaloni leggeri e infradito

Look con canotta, pantaloni leggeri e infradito
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Look con canotta, pantaloni leggeri e infradito da copiare

D’estate è importante optare per tessuti leggeri. Una scelta che può davvero fare la differenza fra godersi la giornata oppure trascorrerla a cerca di sopportare l’afa. Il modo più semplice per rimanere freschi è scegliere un outfit con pantaloni di raso, canotta e infradito.

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Gilet e gonna

Look gilet e gonna
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Look gilet e gonna da copiare

Il segreto per apparire impeccabili quando c’è un caldo torrido? Affidarsi a capi eleganti per dare l’illusione di aver dedicato tempo e impegno per creare il proprio look. Ad esempio indossa un gilet in lino o cotone abbinato ad una gonna a trapezio e a delle scarpe Mary Jane o infradito con tacco.

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Maglia oversize e pantaloncini

Look maglia oversize e pantaloncini
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Look maglia oversize e pantaloncini da copiare

Un altro capo essenziale su cui puoi davvero contare l’estate è una maglia oversize. La sua vestibilità comoda impedirà al tessuto di aderire alla pelle, aiutandoti a gestire caldo e sudore. Ma se vuoi rendere questo capo basic ancora più adatto all’estate, prova ad abbinarlo a pantaloncini, occhiali da sole e comode sneakers, tacchi alti o mocassini.

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Top in lino e gonna lunga

Look top in lino e gonna lunga
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Look top in lino e gonna lunga da copiare

Quando le temperature aumentano è importante investire in un nuovo completo coordinato per l’estate. Prova ad abbinare un top in lino con una gonna lunga, puntando su accessori in contrasto.

Canotta in lino Padola
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Minigonna jeans e t-shirt bianca

Look minigonna jeans e t-shirt bianca
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Look minigonna jeans e t-shirt bianca da copiare

Quando fa caldo, l’ultima cosa che si desidera è trascorrere ore a frugare nell’armadio a caccia del giusto look. La soluzione infallibile? Una semplice camicia bianca abbinata ad una minigonna di jeans e sandali con tacco o mocassini. La perfezione assoluta quando non sai cosa indossare.

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Top a corsetto e sandali bassi

Look top a corsetto e sandali bassi
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Look top a corsetto e sandali bassi da provare

Hai in programma un’uscita speciale per la tua serata d’estate? Se cerchi il giusto compromesso fra eleganza e comodità scegli la combo con top a corsetto, jeans comodi e sandali bassi.

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Gonna sottoveste e top

Gonna sottoveste e top
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Look gonna sottoveste e top da copiare

Un’altra soluzione per vestirsi elegante per una serata fuori è quella di abbinare un top aderente ad una gonna sottoveste e mules con tacco. L’ideale per apparire al meglio durante un aperitivo con le amiche o una serata romantica.

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Blazer e t-shirt

Look blazer e t-shirt
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Look blazer e t-shirt da copiare

Devi andare in ufficio, ma fa caldissimo? Quando le temperature salgono risulta difficile trovare il giusto equilibrio tra praticità ed eleganza. Per fortuna esiste una soluzione infallibile. Quando fuori fa un caldo torrido, scegli un look ispirato ai completi con pantaloncini, un blazer coordinato, t-shirt e ballerine.

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Abito sottoveste

Look con abito sottoveste
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Look con abito sottoveste da copiare

L’abito sottoveste è perfetto per le giornate in cui devi andare in ufficio, ma le alte temperature rendono insopportabile indossare qualsiasi capo. Il bello di questo abito è che puoi sfruttarlo d’estate dalla mattina alla sera, seguendo alcuni trucchi di stile. Ad esempio se ti serve un look sobrio per l’ufficio aggiungi un secondo strato all’abito sottoveste, indossando una t-shirt oppure un blazer. A seconda dell’occasione scegli le scarpe giuste, dalle ballerine per l’ufficio ai sandali per la sera.

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Top a fascia e pantaloni di lino

Look top e pantaloni di lino
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Look top e pantaloni di lino da copiare

D’estate il look vacanziero è la soluzione per non sbagliare. Se hai voglia di sentirti a Bali o in Grecia ovunque tu sia, scegli una camicia oversize, meglio se colorata, abbottonata sopra un top a fascia. Completa il look con pantaloni di lino con coulisse.

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Salopette

Look salopette e pantaloncini
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Look salopette e pantaloncini da copiare

Più di ogni altra stagione, l’estate è il periodo in cui vogliamo dedicare il minor tempo possibile alla scelta dell’abbigliamento. Qual è la formula di look che ti permetterà di farlo? Abbina una t-shirt ad una salopette coordinata e ad accessori colorati. Un’idea semplice, ma geniale, che ti farà sentire fresca e favolosa per tutto il giorno.

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Abito lungo

Look con vestito lungo e infradito
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Look con vestito lungo e infradito da copiare

Diciamoci la verità: con l’abito lungo d’estate non si sbaglia mai! Quando fa caldo infatti la semplicità è fondamentale. Se proprio non sai cosa scegliere, punta su un abito lungo, gioielli colorati, mules e una pochette. È un abbinamento che funziona con qualsiasi tempo e ti farà sentire favolosa.

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