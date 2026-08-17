Jennifer Aniston, il suo maglioncino smanicato è il capo per salutare agosto (e da indossare per tutto settembre)

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Jennifer Aniston

Il maglioncino smanicato di Jennifer Aniston è il capo furbo da comprare ora e indossare per tutto l’autunno, salutando l’estate in modo chic. Attrice di successo, ma soprattutto icona di stile, Jennifer Aniston a 57 anni è ancora favolosa, forse più di quanto lo fosse ai tempi di Friends.

La diva di Hollywood sta vivendo un periodo magico sia dal punto di vista professionale che della vita privata. Archiviato definitivamente il matrimonio con Justin Theroux e il possibile ritorno di fiamma con Brad Pitt, suo storico ex, Jennifer Aniston ha ritrovato l’amore accanto a Jim Curtis, noto life coach, love guru e ipnotista.

I due sono usciti allo scoperto nel 2025 durante una vacanza a Maiorca, mostrandosi anche sul red carpet. Dal punto di vista professionale invece Jennifer sta lavorando a numerosi progetti, sia come attrice che come produttrice grazie alla sua casa di produzione.

Jennifer sbarcherà presto su Apple Tv+ con I’m Glad My Mom Died, l’adattamento del bestseller di Jennette McCurdy in 10 episodi. Nella serie la Aniston vestirà i panni della madre narcisista della protagonista. Sarà inoltre ancora una volta Alex Levy nella serie drammatica The Morning Show che racconta il dietro le quinte di una rete televisiva.

Jennifer Aniston splendida con il maglioncino smanicato

Proprio dal set di The Morning Show arrivano le foto pubblicate su Instagram dall’attrice in cui sfoggia un maglioncino smanicato favoloso. Un pezzo capace di esaltare il look della diva e renderlo glamour all’istante, grazie ad abbinamenti che anticipano l’autunno e salutano agosto.

Il bello del maglioncino smanicato è che consente di giocare con il layering, creando sovrapposizioni eleganti e chic senza dover per forza rinunciare alla praticità. Se alla fine dell’estate questo capo si può indossare da solo, con l’arrivo dei primi freddi diventa essenziale la sovrapposizione di capi sottostanti, creando un ton sur ton sofisticato. Grazie a camice leggere, top aderenti o t-shirt, per un’estatica contemporanea e minimal che eleva al massimo l’outfit senza dover rinunciare al comfort.

Questo capo, come ci svela Jennifer Aniston, è particolarmente versatile. Puoi usarlo alla fine di agosto, come l’attrice di Hollywood, abbinato semplicemente a mocassini neri e pantaloni neri dal taglio dritto. In alternativa puoi indossarlo con i jeans o con una gonna in denim. Sta benissimo anche con le gonne lunghe, meglio se in denim o in pelle, abbinate a stivali per un tocco più rock al look.

Sfoggialo pure con pantaloni a palazzo e camicia bianca, mentre se vuoi dare un allure ladylike all’outfit punta su una gonna a ruota, super romantica, che arrivi sino a metà polpaccio, e camicia bianca con maniche a sbuffo e slingback. E se le temperature si abbassano un po’ aggiungi un bel trench cappotto.

Il maglioncino smanicato sta bene anche con i look stile college, comodissimi e chic, con gonne e sneakers, ma è favoloso pure con gli stivali texani, altro must della stagione autunnale da mettere subito nell’armadio.

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