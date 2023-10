Fonte: Getty Images Damiano David, 10 look che hanno fatto la storia dei Måneskin

Giorgia Soleri non ha mai nascosto il rapporto speciale che la lega ai suoi fan. L’influencer ed attivista si concede spesso delle ‘chiacchierate virtuali’ con i follower, rispondendo a tutte le loro curiosità. Anche quelle più insolite. E proprio nel corso di una recente sessione di domande, Giorgia ha parlato della sua relazione con Damiano David in modo onesto e sincero, rivendicando con forza tutte le scelte fatte per amore.

Giorgia Soleri e l’amore con Damiano David

Giorgia Soleri e Damiano David sono stati una delle coppie simbolo della Gen Z, almeno fino a quando, la scorsa estate, i due non hanno annunciato la separazione. Eppure, nonostante il rocambolesco addio, i due ex fidanzati continuano a conservare uno splendido ricordo della loro relazione. Se qualche giorno fa era stato Damiano a spendere delle belle parole per Giorgia, nelle ultime ore è stata l’attivista a ricordare la storia con il frontman dei Maneskin. La Soleri lo ha fatto rispondendo alle domande di alcuni fan su Instagram, che le avevano chiesto se si fosse mai pentita di aver fatto qualcosa per amore.

“Avevo paura di diventare una di quelle persone che, una volta finita una relazione importante, rinnega i bei ricordi costruiti insieme e le scelte (anche sbagliate) fatte per amore. Sarei ipocrita se dicessi che non ho provato rabbia, dolore, confusione. Ma posso fieramente dire di non essermi pentita di niente, quando a muovermi era un sentimento così grande. Se l’ho fatto in quel momento aveva un senso” ha spiegato Giorgia, che proprio per amore di Damiano aveva lasciato Milano per iniziare a vivere nella capitale.

Fonte: IPA

“Mi sono trasferita per amore, sono rimasta perché qui ho la mia chosen family. Vivrei anche in altre città come Milano e Napoli, in cui ho già vissuto” ha quindi precisato l’ex modella, che dopo l’addio a Damiano si è trasferita in un nuovo appartamento insieme agli adorati gatti.

Giorgia e Damiano, i rapporti dopo la rottura

Giorgia Soleri e Damiano David hanno annunciato la separazione la scorsa estate, in seguito alla pubblicazione di un video in cui il leader dei Maneskin baciava un’altra ragazza. Nessun tradimento: i due si erano già detti addio prima dell’episodio, ma aspettavano il momento migliore per comunicarlo ai fan. Tuttavia, nonostante la rottura rocambolesca, i due ex fidanzati hanno sempre speso belle parole parlando della loro relazione. Proprio qualche giorno fa, il cantante romano ha spiegato come la presenza di Giorgia sia stata fondamentale per lui negli anni del grande successo post X-Factor.

“È una persona intelligente e mi ha insegnato tante cose. Penso che sarebbe andata in maniera molto diversa se fossi stato single, probabilmente sarei morto. L’ho sempre detto apertamente” ha spiegato Damiano. Chi sogna un ritorno di fiamma, ad ogni modo, resterà deluso: se da un lato è vero che non si hanno notizie in merito a Martina Taglienti, la ragazza del video della scorsa estate, dall’altro pare che il cantante romano sia aperto a nuove conoscenze. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, sarebbe stato avvistato in teneri atteggiamenti a Los Angeles con Dove Cameron. Se son rose…