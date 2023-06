Martina Taglienti, chi è e quanto è alta la ragazza che bacia Damiano

Da Mick Jagger e Jerry Hall a Kate Moss e Pete Doherty, quella tra rockstar e modelle è tra le più classiche delle unioni, la versione glamour della coppia calciatore e velina. E non ci sarebbe troppo da stupirsi nello scoprire che una giovane promessa delle passerelle nel tempo libero si diverta a baciare un altrettanto promettente musicista.

Eppure, ha fatto scalpore, tanto, forse troppo, il video che cattura l’appassionato bacio tra Damiano David, frontman dei Måneskin, e Martina Taglienti, modella da poco inserita da Vogue nella lista delle papabili top model di domani. A stridere è stato il tempismo, si credeva che Damiano stesse ancora assieme alla fidanzata storica e, anche se, come dice lui, così più non è, galateo chiedeva di attendere almeno una settimana prima di mostrare affetto in pubblico a qualcun’altra.

Tra chi si indigna, chi ribadisce che era fisiologico che Damiano si lanciasse verso nuovi lidi amorosi e chi compiange la ex pubblicamente umiliata, una curiosità attanaglia gli esponenti di tutti i partiti: chi è Martina Taglienti e qual è il suo rapporto con il leader dei Måneskin?

Martina Taglienti, chi è la “giovane modella da tenere d’occhio”

Martina Taglienti è, secondo l’autorevole rivista Vogue, “una delle modelle da tenere d’occhio in questo momento”. Classe 2001 (è nata il 22 gennaio sotto il segno dell’acquario), appena 22enne vanta già un portfolio di tutto rispetto: il suo volto è stato scelto per rappresentare brand internazionali come Five PM Bikini, GCDS e Mc2 Saint Barth.

Piace perché, sempre secondo Vogue, ben rappresenta l’estetica da “ragazza vaniglia” tanto in voga al momento. Alta 180cm, con il faccino pulito e i lunghi capelli biondi portati al naturale, è la versione da copertina della ragazza della porta accanto, o della compagna di banco. E proprio tra i banchi del Liceo Virgilio Martina ha fatto la conoscenza di quelli che sarebbero diventati i Måneskin.

Martina Taglienti e i Måneskin: un’amicizia nata sui banchi di scuola

Romana come Damiano, Victoria, Ethan e Thomas, Martina Taglienti fu loro compagna di scuola e in quegli anni, nel 2017, accompagnò la band nei loro primi passi verso il successo, recitando nel videoclip del brano Recovery. Proprio a quel periodo risalgono calorosi commenti di Damiano che, sotto le foto postate da Martina su Instagram, scriveva: “Ti amo, posso dire che sei la mia fidanzata?”

Un’amicizia che ha resistito al passare degli anni e all’arrivare del successo, quella tra la modella e la rockband. Martina Taglienti è spesso presente ai concerti del gruppo e ancor più spesso la si vede fare festa assieme a Victoria De Angelis e alla sua nuova fidanzata Luna Passos, anche lei modella dal roseo futuro. Insomma, quella tra la modella e Damiano David è un’amicizia di lunga data.

Non è dato tuttavia sapersi se solo nelle ultime ore si sia trasformata in qualcosa di più o se, invece, come alle malelingue piace insinuare, il flirt sia nato ben prima che il cantante tornasse single. Non resta che aspettare, stare a guardare e scoprire se Martina e Damiano si riveleranno solo una fiamma passeggera o, magari, si trasformeranno nella nuova coppia d’oro del glamour rock all’italiana, con buona pace di Giorgia Soleri (giovane, bella e famosa, troverà…).