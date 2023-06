Giorgia Soleri giustifica il tradimento di Damiano, ma intanto scappa da casa

Fonte: IPA Martina Taglienti, chi è e quanto è alta la ragazza che bacia Damiano

A passare dalla parte della povera fidanzata tradita, Giorgia Soleri non ci sta. L’influencer, d’altronde, ha già palesato il talento di trasformare in atto politico ogni piccola scelta del quotidiano. Il make-up è espressione femminista; la vacanza diventa ribellione al capitalismo; il tradimento, infine, si trasforma in fuga dal cliché della coppia borghese.

Sembra infatti che l’attivista non abbia mai avuto problemi e, al contrario, abbia sempre accolto di buon grado i rapporti extraconiugali del fidanzato. Di tradimento, dunque, non è giusto parlare, la monogamia non era nei patti. Ma la relazione tra Giorgia e Damiano è finita comunque, e lei ha già pronti gli scatoloni per il trasloco.

“Eravamo una coppia aperta”: Giorgia Soleri non si sente tradita…

“Trovo che poter vivere la propria sessualità in modo libero, consensuale e completo sia bellissimo e arricchente per sé e per tutte le persone che, in modi diversi, si rapportano a noi” ci ha tenuto a comunicare Giorgia Soleri sulle storie del suo profilo Instagram (che più segue quello dei Måneskin). “Non considero l’esclusività un valore (al contrario lo è l’inclusività)”, anche per quel che riguarda le relazioni sentimentali.

“Motivo per cui – ha proseguito la poetessa – la relazione tra me e Damiano era, di comune accordo e in modo del tutto consensuale, non monogama. Mi rendo conto che per alcuni può essere complesso da comprendere, ma il fatto che ci sia stato qualsiasi tipo di interazione con altre persone non è il fulcro del problema. Non lo era prima, per nessuno dei due, non vedo come potrebbe esserlo ora”.

Il bacio tra Damiano David e la modella Martina Taglienti nulla ha a che vedere con la fine della relazione tra la rockstar e la fidanzata storica. Non c’è stato alcun tradimento. Seppur ci si chieda come mai Giorgia Soleri, così attenta a rimarcare ogni sua posizione anche solo lievemente difforme alle consuetudini, non abbia mai menzionato prima l’essere poliamorosa. Nella storia successiva, però, si mostra intenta a leggere La zoccola etica, popolare saggio sul poliamore delle studiose americane Dossie Easton e Janet Hardy.

…ma accusa Damiano di indelicatezza

Se il flirt con la modella romana non ha infastidito Giorgia Soleri, lo stesso non si può dire del modo in cui il rocker ha gestito la cosa: “Per tutelarci in questo momento delicato fatto di enormi cambiamenti – ha puntualizzato l’influencer – avevo esplicitamente chiesto di avere un po’ di discrezione nelle nostre vite pubbliche, almeno fino al giorno in cui (per evitare articoli su articoli di supposizioni e insinuazioni) avremmo comunicato di non essere più una coppia, cosa che doveva succedere il 9 giugno”.

È arrivato in anticipo di 24 ore sulla data concordata, invece, il video dello scandalo: “e il problema nasce da questo” spiega Soleri. Nessun rancore, però, “per quanto io sia arrabbiata, ferita e delusa non posso non considerare la nostra natura umana, fatta di tentativi ed errori”. Un approccio zen quello dell’ormai ex fidanzata, seppur: “Avrebbe potuto evitare Damiano? Probabilmente sì”. La colpa, però, sta sempre nel mezzo: “Come io avrei potuto evitare altri errori nel corso di questi sei bellissimi anni insieme”.

Mentre Damiano è in tour, Giorgia scappa di casa

Nonostante il c’eravamo tanto amati, Giorgia Soleri, rivela Ansa, sta approfittando dell’assenza di Damiano – in Spagna con i Måneskin – per impacchettare le proprie cose e lasciare l’appartamento costruito assieme a Roma. Non è chiaro, ancora, a chi spetterà la cura dei gattini appartenenti alla coppia. Probabile è, invece, un ritorno dell’influencer a Milano, sua città d’origine, temporaneamente abbandonata per stare vicino al fidanzato romano.