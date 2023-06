Giorgia sul tradimento: “Non eravamo monogami”. Ferita da altro

Fonte: IPA Giorgia Soleri dopo il tradimento

Dopo il video del presunto tradimento, dopo le scuse (subito apparse pretestuose) di Damiano, oggi la palla passa a Giorgia Soleri. Erano tutti pronti ad aspettare le sue reazioni, che fossero di rabbia, di donna ferita, delusa. Ci si aspettava anche il silenzio, quel “no comment” dietro al quale si trincerano molte star.

Invece Giorgia ha stupito tutti. Perché con delle stories pubblicate sul suo account Instagram non solo ha spiegato la vera natura della loro relazione, da sempre non monogama, ma anche specificato che la sua delusione, che ebbene sì c’è stata, eccome se c’è stata, non deriva certo dal tradimento di Damiano, quanto dal suo non aver rispettato gli accordi presi, quelli di mantenere discrezione e un basso profilo fino all’annuncio dell’addio, che sarebbe dovuto avvenire proprio il 9 giugno 2023. Ma andiamo con ordine:

Giorgia e Damiano si erano effettivamente lasciati da qualche giorno, come ha scritto, a difesa, lo stesso frontman dei Maneskin. Ma avevano deciso di mantenere un po’ di accortezza fino al giorno in cui avrebbero comunicato al mondo di essersi lasciati. Così non è stato, ed è stata la superficialità di Damiano a ferire Giorgia.

Giorgia Soleri: “Avevo chiesto a Damiano discrezione”

Scrive la Soleri su Instagram: “Per tutelarci però in questo momento delicato fatto di enormi cambiamenti, avevo esplicitamente chiesto di avere un po’ di discrezione nelle nostre vite pubbliche, almeno fino al giorno in cui (per evitare articoli su articoli di supposizioni e insinuazioni) avremmo comunicato di non essere più una coppia, cosa che doveva succedere oggi”.

“Non è andata così, e il problema nasce da questo. Ma per quanto io sia arrabbiata, ferita e delusa non posso non considerare la nostra natura umana, fatta di tentativi ed errori. Avrebbe potuto evitare Damiano? Probabilmente sì. Come io avrei potuto evitare altri errori nel corso di questi sei bellissimi anni insieme”

Giorgia Soleri: “La nostra relazione non era monogama”

Scrive Giorgia sulla loro relazione, durata sei anni: “Trovo che poter vivere la propria sessualità in modo libero, consensuale e completo sia bellissimo e arricchente per sé e per tutte le persone che, in modi diversi, si rapportano a noi. Non considero l’esclusività un valore (al contrario lo è l’inclusività) motivo per cui la relazione tra me e Damiano era, di comune accordo e in modo del tutto consensuale, non monogama”

“Mi rendo conto che per alcuni può essere complesso da comprendere – continua – “ma il fatto che ci sia stata qualsiasi tipo di interazione con altre persone non è il fulcro del problema. Non lo era prima, per nessuno dei due, non vedo come potrebbe esserlo ora”.

Giorgia Soleri: “Siamo umani e imperfetti. Chiedo rispetto”

Conclude Giorgia nelle sue stories: “Siamo umani, fragili, vulnerabili. Sbagliamo, inciampiamo, cadiamo e ci rialziamo. Le nostre relazioni sono universi infiniti e complessi, e giudicarli dall’esterno è impossibile. Mi dispiace vedere come per tanti sia invece incredibilmente facile e veloce, quando a viverlo sono persone sotto i riflettori. Non siamo cartonati, ma carne ed ossa, sentimenti e paure. Soffriamo e ridiamo come chiunque. Vi chiedo solo di aver rispetto di noi come persone e di questo amore che è stato fortissimo, intenso e profondo”.