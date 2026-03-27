Ascolti tv del 26 marzo, salta Stefano De Martino e Gerry Scotti vuole spopolare

Stefano De Martino salta "Affari Tuoi" e Gerry Scotti ne approfitta, anche se è scesa la Nazionale in campo: tutti gli ascolti tv

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Gerry Scotti

Don Matteo 15 è finito e al suo posto su Rai 1 giovedì 26 marzo scende in campo la Nazionale di calcio sfidando l’Irlanda per la qualificazione ai Mondiali.

Per dare spazio agli Azzurri è saltato persino Affari Tuoi nell’access prime time. Così, senza Stefano De Martino, Gerry Scotti su Canale 5 con La Ruota della Fortuna ne ha approfittato per raccogliere il più possibile in fatto di share, anche se la sfida è stata ardua perché dall’altra parte c’era pur sempre la Nazionale.

Il resto della programmazione in prima serata ha visto su Canale 5 Forbidden Fruit, su Rete 4 è tornato Dritto e Rovescio dove Paolo Del Debbio ha ospitato Ignazio La Russa che ha commentato la vittoria del “No” al Referendum e su Italia 1 è andato inonda il film The day after tomorrow – L’alba del giorno dopo.

Mentre su Rai 2 è andato in onda Ore 14 sera e su Rai 3 l’appuntamento è stato con Splendida Cornice dove Geppi Cucciari ha dialogato con Vittoria Puccini e Noemi. La7 ha trasmesso Piazzapulita.

Dalle 10 tutti i dati di ascolto tv del 26 marzo