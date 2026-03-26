Due coppie pronte al matrimonio in studio e Samira Lui ha colto la palla al balzo: vorrebbe che il suo compagno le facesse la proposta

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IPA Samira Lui vuole sposarsi: suggerimento esplicito al compagno Luigi

Le puntate de La Ruota della Fortuna iniziano sempre in maniera molto energica, con Gerry Scotti che tenta in tutti i modi di attrarre il pubblico da casa, coinvolgendo poi quello in studio. Quella di giovedì 26 marzo non è stata da meno e, insieme con i concorrenti e con Samira Lui, ha dato il via a un bel po’ di siparietti.

Gerry Scotti rock

La prima fase della carriera di Gerry Scotti è stata totalmente a ritmo di musica, dalla radio al FestivalBar, e non solo. Per questo, e per passione personale, apprezza sempre molto i brani che i Fortuna Five scelgono per accoglierlo in studio.

Stavolta spazio ai Led Zeppelin. Una sorpresa decisamente gradita per il presentatore, che esordisce così: “Basta, me ne vado. Vado a casa”. Sorriso stampato sul volto e pubblico che, divertito, rumoreggia e gli chiede di restare.

Lui ha però ancora una battuta da giocarsi con i ragazzi agli strumenti in cima alle scale: “Questa è Moby Dick (brano del 1969 dei Led Zeppelin), sarà mica in mio onore?”.

Regali di matrimonio

Decisamente ispirato Gerry, che si è divertito anche con i concorrenti. Uno di loro è un abile pasticcere, che ha deciso di omaggiarlo con una colomba, dato il periodo dell’anno. Voleva un suo giudizio, ma non solo.

Il conduttore ha infatti svelato una richiesta. In cambio dell’ottimo dolce è stato chiesto un video d’auguri da trasmettere al prossimo matrimonio dell’aspirante campione. Una richiesta ovviamente ben accolta.

Poco dopo, però, un altro concorrente ha svelato d’essere stato accompagnato dalla propria compagna e prossima moglie. A questo punto Scotti fa tutto da solo e si autocommissiona un secondo video d’auguri. Considerando la grande disponibilità, questa scena potrebbe aprire un vero e proprio trend: “Stasera è il castello delle cerimonie”.

Samira Lui vestita da sposa

Lo stacchetto di serata di Samira Lui si è svolto sulle note di Tu mi piaci di Sayf, tra i brani più amati di Sanremo 2026. La co-conduttrice ha fatto la sua discesa di bianco vestita. Un look molto primaverile ma, considerando il colore, Gerry Scotti non ha perso occasione per sottolineare un aspetto della puntata: “Qui si sposano, ha sentito?”.

Samira Lui è stata ampiamente al gioco, sottolineando proprio il capo indossato. Un po’ di battute a distanza con il fidanzato Luigi, ignaro di tutto: “Io mi sono vestita da sposa. Sono già pronta”. Sappiamo che è impegnata in una relazione seria e più volte Scotti ha fatto riferimento al suo compagno, augurandosi pronte nozze.

Questo è stato l’ennesimo caso, dunque, con il padrone di casa che ha anche sottolineato d’aver visto proprio Luigi dietro le quinte: “Era con un amico e stava andando via. Sarà un caso?”. Che dire, l’uomo sa esattamente cosa fare e i fan sono in attesa dell’annuncio.

Samira Lui però non ci perde il sonno e di certo il sorriso. Ha infatti subito ripreso il proprio ruolo e, a suo modo, ha dato vita a un siparietto un po’ spinto. La parola di cui scoprire la definizione è “Funga Alafia”. Tutto nella norma, se non fosse per il commento che la ragazza non è riuscita a evitare. Come d’istinto, ha precisato: “Non invertiamo le lettere eh”. Non scendiamo nel dettaglio della spiegazione del pensiero di Samira, ma tutti in studio hanno compreso e riso. Lei più di tutti, al punto che Gerry l’ha bonariamente richiamata: “Ma cosa ride. L’ha detta lei in maniera sbagliata”.