La Ruota della Fortuna, Samira Lui cambia look e Gerry Scotti ricorda Enrica Bonaccorti

A La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti e Samira Lui rendono omaggio a Enrica Bonaccorti e commuovono.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Samira Lui

Nella puntata del 24 marzo de La Ruota della Fortuna, Samira Lui sfoggia un nuovo look che sorprende tutti. La showgirl, che ci ha abituati alla sua chioma voluminosa e riccissima, questa volta ha deciso di scendere le scale della trasmissione con una pettinatura diversa dal solito che ha sorpreso anche Gerry Scotti. Per questa serata ha infatti optato per una coda altissima e tirata, con una treccia. Momenti intensi di commozione durante il ricordo di Enrica Bonaccorti, la conduttrice scomparsa di recente che è stata ricordata con un lungo applauso e le parole del presentatore.

La Ruota della Fortuna, Samira Lui cambia look e stupisce

La puntata del 24 marzo de La Ruota della Fortuna ci ha regalato una sfida fra tre donne: Erica la Campionessa, Alessia e Karen, le due sfidanti. Ma anche un nuovo look per Samira Lui che ha colpito nel segno con uno slick back arricchito da una treccia.Un hairstyle particolare e perfetto per lei che come outfit ha optato per una camicia bianca e una gonna in pelle verde scuro.

Samira Lui ha sceso le scale del programma sulle note di Tu mi piaci tanto di Sayf e come sempre è andato in scena uno scambio di battute con Gerry Scotti. Il padrone di casa e la showgirl, ormai lo sappiamo, hanno un grandissimo feeling che rappresenta uno dei punti forti del programma.

“Tu mi piaci io la farei più sensuale, tipo Malgioglio”, ha scherzato il conduttore, riprendendo scherzosamente Samira. Lei non ha potuto fare altro che ridere, ricordando l’ospitata nello show di Cristiano Malgioglio che, all’epoca, le diede alcune lezioni su come girare le caselle illuminate del tabellone.

E la gara? A sorprendere il conduttore e Samira ci ha pensato Karen che, in una sola manche, ha conquistato 32.600 euro grazie al Jackpot, arrivando a 33.600 euro. Alla fine a spuntarla è stata proprio Karen 59.200, diventando la concorrente che ha vinto di più ad una manche della Ruota della Fortuna.

La concorrente ha conquistato da subito Scotti, colpito dalla sua bravura. “Non dovrei dirlo, ma quando hai dato la prima risposta al tabellone immediatamente io e gli autori ci siamo guardati. Abbiamo capito che eri molto brava”, ha raccontato.

Arrivata a La Ruota delle Meraviglie con un ottimo budget, Karen ha indovinato purtroppo solo la risposta del primo tabellone, illuminando una busta. Dopo una breve attesa il conduttore ha svelato il contenuto della busta, pari a 100 euro. Karen è così tornata a casa con un montepremi di 59.300 euro.

Il ricordo di Enrica Bonaccorti

Commovente il momento in cui Gerry Scotti ha voluto dedicare uno dei tabelloni a Enrica Bonaccorti, conduttrice scomparsa di recente. “Un’amica che vogliamo ricordare così”, ha detto, visibilmente commosso. “Il volto gentile della televisione italiana”, recitava il tabellone. Quando la concorrente ha dato la soluzione, Gerry Scotti ha chiesto a tutto il pubblico di alzarsi in piedi e applaudire, salutando in questo modo una persona speciale che sino all’ultimo ha combattuto con il sorriso contro un tumore al pancreas. “Una collega gentile, una donna sorridente, intelligente”, ha detto con lo sguardo triste Gerry. Commossa anche Samira.