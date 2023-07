“Il Mercante in Fiera”, Pino Insegno cerca una gatta nera: “licenziata” Ainett Stephens

Fonte: IPA Ainett Stephens non sarà più la gatta nera: l'annuncio di Pino Insegno

Si è parlato molto di Pino Insegno nel corso degli ultimi mesi. La sua presenza in Rai era stata ampiamente anticipata, con tanto di ipotesi suggestive relative al Festival di Sanremo. Tanto si è detto e scritto, con il famoso conduttore, attore e doppiatore che ha preferito il silenzio a tutte le domande sollevate sulla sua improvvisa considerazione da parte della rete nazionale.

Ora è in fase di preparazione per due programmi, L’Eredità, in onda a partire da gennaio 2024, e Il Mercante in Fiera, nato su Mediaset e ora in via d’arrivo su Rai 2. Intervistato da Davide Maggio, in occasione della presentazione dei Palinsesti Rai per l’autunno 2023, ha affrontato svariati temi, tra i quali proprio il gaming show.

Gatta nera cercasi

Non c’è Il Mercante in Fiera senza la gatta nera. Pino Insegno ne è certo e lo conferma, spiegando però come non ci sarà spazio per Ainett Stephens in questa nuova versione. Il tempo passa per tutti, ha sottolineato, e dopo 17 anni è giunto il tempo di “licenziarla”.

Di certo parte del pubblico si aspettava di ritrovarla in studio, non fosse altro per un dolce effetto nostalgia. Il pubblico di riferimento è però alquanto giovane e: “Stiamo cercando la gatta nera. Ainett è diventata un po’ più grande. Sono passati tanti anni. Resta però un’indimenticata icona del programma”.

Al tempo lei aveva 24 anni e a gennaio 2023 ne ha compiuti 41. Quel costume, però, sembra starle ancora molto bene e soprattutto lei pare alquanto a suo agio nell’indossarlo. Lo ha evidenziato con un post di fine ottobre dello scorso anno, quando su Instagram scriveva: “La gatta nera è tornata”. Una pioggia di mi piace e commenti per lei mesi fa. Utenti che ora saranno di certo amareggiati dalla notizia.

Il Mercante in Fiera 2.0

Una sfida non di poco conto per Pino Insegno, considerando quanti anni siano passati dal 2006. Da capire quale sarà la reazione del pubblico, trattandosi di fatto di una nuova generazione. Altri gli interessi e maggior legame con il palinsesto web, ma il conduttore ha delle buone sensazioni.

“La scelta è stata ponderata, non troppo a lungo. Già al tempo il programma ebbe un bellissimo successo. Qualcuno si arrabbiò anche, dicendoci che facevamo ascolti troppi alti”.

Secondo la visione di Pino Insegno, Il Mercante in Fiera andrà a inserirsi in quello schema di ringiovanimento della Rai, sulla lunga scia de Il Collegio e altri: “Il nostro pubblico è quello dei ragazzi dagli 8-10 anni fino ai 28. Il gioco è conosciuto e ha carte molto intelligenti. Lasceremo il Lattante ma credo ci saranno l’Influencer e il Rapper”.

Le polemiche

Come detto, Pino Insegno ha preferito il silenzio dinanzi alle polemiche. A domanda diretta ha però risposto, evidenziando tutta la sua amarezza: “Non parlo perché è la gente che deve giudicare. Quindi lascio parlare, dopo 2mila puntate in televisione, 450 film doppiati e 42 anni di teatro vero”.

Concetto spiegato in maniera decisamente chiara. L’amarezza resta ma anche gli ottimi ascolti della sua carriera. È quindi più che mai pronto alle sfide de Il Mercante in Fiera e L’Eredità. Per quanto riguarda Sanremo, invece, non è da escludere una sua comparsata, magari insieme al resto della Premiata Ditta. Una reunion in pieno stile Trio (Marchesini, Lopez e Solenghi, ndr). Per il momento, però, si tratta soltanto di una suggestione nata durante l’intervista e non di un’attuale possibilità.