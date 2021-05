Barbara D’Urso, show ridimensionati: le indiscrezioni su Pomeriggio 5

editato in: da

Barbara D’Urso: Michele Canfora, figli, programmi tv, età

Barbara D’Urso è la signora dei pomeriggi, delle domeniche e degli show in prima serata. Una costante per la rete Mediaset, che ha puntato tutto su di lei, sul suo savoir-faire e sulla capacità di tenere banco agli ascolti, anche contro altri giganti della televisione. Ma i tempi potrebbero cambiare, stando ad alcune indiscrezioni lanciate da Dagospia.

Tutto ha avuto inizio qualche mese fa, quando Dagospia ha lanciato per primo una notizia importante: la sospensione di Live-Non è la D’Urso, che è stata poi confermata poco dopo. Un’anticipazione, in effetti, potrebbe esserci stata data ancora una volta: sembra che persino Pomeriggio 5 potrebbe subire variazioni.

La domenica sera offerta da Mediaset punterà al massimo sull’intrattenimento: l’obiettivo, secondo Dagospia, è di mettere al suo posto in prima serata Enrico Papi, le cui registrazioni di “Scherzi a parte” sono ormai iniziate da qualche settimana. Una sostituzione importante, che comunque non ha intaccato la D’Urso, fino ad oggi almeno, perché qualcosa potrebbe cambiare.

Il palinsesto di Mediaset per la prossima stagione punterà al Grande Fratello Vip, in onda da settembre e sempre con Alfonso Signorini. Si riconfermano i sabati sera con Maria De Filippi, e si potrebbero recuperare alcune serate evento con Claudio Baglioni. Riguardo Pomeriggio 5, invece, sarebbe prevista una diminuzione del minutaggio.

La fascia pomeridiana è una delle più importanti per Barbara, in cui dà spazio non solo al gossip, ma anche alle vicende di attualità e alla politica. Attualmente è solo un’indiscrezione, ben lontana dall’essere confermata. La D’Urso continua a essere attiva sui Social Network, in particolare su Instagram, dove condivide scatti meravigliosi e sorrisi.

Allo stesso tempo, anche Domenica Live è ormai stato chiuso. Barbara non ha rilasciato molte dichiarazioni a riguardo, sebbene abbia informato gli spettatori di avere in programma “tante cose nuove“. La sua reazione, a fine puntata, non ha destato sospetti, anzi: ha ringraziato come sempre tutti per averla seguita e scelta da ormai più di dieci anni.

Domenica Live è una delle trasmissioni storiche della D’Urso, mentre Live-Non è la D’Urso è stato un format relativamente nuovo, ad oggi sostituito da Paolo Bonolis e Luca Laurenti con Avanti un altro. C’è da attendere, per sapere se davvero sarà ridotto alla D’Urso lo spazio di Pomeriggio 5. Una decisione che, in ogni caso, sarebbe rivoluzionaria.