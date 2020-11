Chi è Michela Ansoldi, la figlia di Iva Zanicchi

editato in: da

Lontane, eppure vicine. Michela Ansoldi è la figlia di Iva Zanicchi, una donna molto riservata che non ha mai amato apparire in pubblico. Eppure, in una rara intervista, si è raccontata a tutto tondo e ha parlato del suo rapporto con la mamma: la distanza fisica non è riuscita ad allontanarle spiritualmente.

Classe 1967, Michela è nata dal matrimonio tra Iva Zanicchi e Antonio Ansoldi, famoso discografico: la loro unione si è interrotta nel 1976, e di recente l’artista ha rivelato di non essere stata mai davvero innamorata di suo marito, tanto da averlo tradito verso la fine della loro storia. Ma forse proprio grazie alla figlia, i due hanno sempre mantenuto un buon rapporto. Sempre attenta a rimanere lontana dalle luci dei riflettori, Michela ha scelto una strada molto diversa rispetto a quella della mamma, ed è diventata psicologa.

La sua non è stata un’infanzia delle più spensierate: Michela ha sofferto la lontananza della madre, dal momento che la Zanicchi aveva ripreso la sua attività già poche settimane dopo il parto. L’artista ha confessato in diverse occasioni di aver un grande rammarico per non aver passato molto tempo con sua figlia quando questa era ancora piccina e più aveva bisogno della sua presenza. “Io non l’ho mai vista piangere. A 18 anni compiuto, però, mi svelò che aveva sofferto tantissimo la mia assenza. Ho sbagliato a non portarla con me nei miei viaggi di lavoro perché volevo proteggerla, ora cambierei tutto” – aveva rivelato Iva in un’intervista.

Tuttavia, il loro legame è sempre rimasto molto solido. La Zanicchi è stata protagonista, assieme alla figlia, di una bellissima intervista rilasciata a Barbara D’Urso, in una puntata di Domenica Live. È uno dei pochissimi momenti in cui Michela si è concessa al pubblico, ed è stato davvero emozionante vedere le due donne insieme. “Quando ho bisogno di lei, c’è sempre” – aveva dichiarato Iva in quell’occasione.

“Mia figlia è una donna fuori dalla norma, eccezionale. Una mamma e una figlia meravigliosa” – con queste dolcissime parole, l’artista descrive Michela. E, forse per compensare i lunghi periodi di lontananza quando la figlia era piccola, Iva Zanicchi non si è persa un attimo nella crescita dei suoi nipoti: la Ansoldi è infatti mamma di due splendidi ragazzi, Luca (nato nel 1998) e Virginia (nata nel 2003).