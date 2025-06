Iva Zanicchi torna in Rai, dove la vedremo

Iva Zanicchi è pronta a tornare in Rai come ospite del programma di Pierluigi Diaco: ecco cosa farà

IPA Iva Zanicchi

Tra le novità del palinsesto 2025/2026, la Rai propone un personaggio amatissimo della musica italiana. Iva Zanicchi sarà ospite di un programma di prima serata. A confermarlo la stessa cantante che, emozionatissima, si dice pronta a un progetto già rodato in cui spera di portare tutta la sua personalità. Ecco dove la vedremo.

Iva Zanicchi ospite in un programma Rai: dove la vedremo

In un periodo di grande fermento per i palinsesti tv, la Rai inizia a svelare alcuni assi nella manica non indifferenti. E già prima dell’annuncio ufficiale della programmazione 2025/2026 che si tiene il 27 giugno a Napoli, alcuni grandi personaggi dello spettacolo anticipano la loro presenza all’interno dei programmi.

Una di queste è Iva Zanicchi che, in un’intervista Adnkronos ha raccontato di essere pronta a fare da ospite a BellaMà di Sera, il programma condotto da Pierluigi Diaco che si sposta in prima serata e andrà in onda a partire dal 14 settembre su Rai2.

Cinque domeniche consecutive dalle 21 alle 22 e 40 in cui Iva, accanto a Diaco, intratterrà i telespettatori con la sua travolgente ironia e personalità: “Ebbene sì, sarò ospite del programma di Diaco, e sono felicissima” ha ammesso la cantante.

La scelta di collaborare con il conduttore, spiega, è nata proprio da una proposta di Diaco e si è concretizzata grazie alla forte amicizia che li lega: “Io credo molto nell’amicizia. Il fatto che Diaco, con il quale siamo amici e che è un ragazzo straordinario, me lo abbia proposto ha fatto sì che io facessi di tutto per esserci“.

Un invito che la cantante ha potuto accettare anche grazie a Mediaset, che le ha concesso la possibilità nonostante sia legata a loro a livello contrattuale: “Grazie a Mediaset che mi permette di andare, ancora sono legata a loro per tutto l’anno”.

Cosa farà Iva Zanicchi

E se la presenza di Iva Zanicchi a BellaMà di Sera è ormai una certezza, il suo ruolo come ospite è ancora in lavorazione: “Ancora ci stiamo lavorando. Sicuramente canterò, di quello non posso fare a meno perché la musica è la mia più grande passione. Ma non mancheranno anche dei dialoghi con Pierluigi Diaco è tutto un po’ in divenire”.

E oltre alla grande musica, talento che l’ha consacrata nel cuore e nella memoria del pubblico, Iva avrà anche modo di dire la sua: “Ci sarà spazio per dire qualcosa, la mia natura è quella di andare un po’ a ruota libera, e sono sicura che Diaco me lo lascerà fare”. Impossibile, poi, fare a meno delle sue barzellette: “Racconterò anche quelle, ma prometto che saranno pulite“.

Novità importanti per un programma, quello di Diaco, che si sposta in prima serata e che proverà a indossare una nuova veste, come spiegato dal conduttore: “L’idea è di raccontare l’Italia attraverso le canzoni che già hanno uno spazio importante nell’edizione pomeridiana del programma”.

Oltre alla novità rappresentata da Iva Zanicchi, anche graditi ritorni: “Sicuramente Gino Castaldo e Marco Morandi, che si sono contraddistinti con la loro rubrica ‘Tutti cantano le emozioni’ in onda di martedì. I due interpretano una raffica di canzoni, non più di dieci secondi per ciascuna, accomunate dallo stesso tema. Hanno inventato un genere televisivo”.