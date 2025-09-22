Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

IPA BellaMa' di Sera cancellato per gli ascolti pessimi

La Rai è cambiata molto nel corso degli ultimi anni, con la sua dirigenza che ha spesso preso decisioni infelici. Al momento, però, non trova spazio alcuna forma di critica di massa per la scelta di chiudere le porte di BellaMa’ di Sera.

Nel corso degli anni il programma di Pierluigi Diaco, nella versione pomeridiana, ha attirato numerose polemiche e, infine, è stato condannato dagli ascolti disastrosi nella sua veste serale. Ecco cos’è accaduto e come verrà colmato il vuoto lasciato nel palinsesto.

BellaMa’ di Sera chiuso

Sono bastate appena due puntate per concludere l’avventura sperimentale di BellaMa’ di Sera. Nella sfida costante con Mediaset, infatti, non c’è spazio per colpi a salve. Pierluigi Diaco ha così visto cancellato il proprio show.

La prima puntata è stata trasmessa domenica 14 settembre e ha ottenuto il 4% di share, con 603mila spettatori. Un risultato non esaltante, che poteva far presagire il disastro di domenica 21 settembre, con 2,6% di share e 411mila spettatori.

Nell’impossibilità di ignorare la risposta quasi assente del pubblico, la Rai ha comunicato la decisione di interrompere la messa in onda. In un comunicato è stato precisato d’aver valutato attentamente gli ascolti.

Spostare il programma in prima serata su Rai 2 era un “progetto sperimentale”, nato con la speranza di fornire nuovi contenuti al pubblico. Quest’ultimo, però, è stato impietoso nel suo giudizio.

Il commento di Diaco

Breve la dichiarazione di Pierluigi Diaco, chiaramente deluso dal risultato e dalla decisione della Rai. Di certo tentare un esperimento e concluderlo dopo appena due puntate può generare frustrazione ma il conduttore non sparirà dal piccolo schermo, anzi.

Tornerà semplicemente alla sua programmazione standard. Dal lunedì al venerdì, dalle 15:25 su Rai 2, ci sarà spazio per il classico BellaMa’. La Rai ha voluto ringraziarlo ma lui, in una breve dichiarazione, non è riuscito a nascondere l’amarezza provata: “Questo è stato un esperimento che, chiaramente, non è andato come sperato. Ne prendo atto e, come accade ogni tanto in questo mestiere, ci fermiamo per impegnarci con passione nella versione quotidiana”.

Il salto è stato fallimentare ma la decisione della Rai evidenzia forse l’assenza di approfondita progettualità. Lo dimostra il fatto che l’annuncio della cancellazione non sia stato seguito da un secondo inerente al nuovo contenuto per colmare il palinsesto.

La guida televisiva ufficiale, infatti, continua a riportare BellaMa’ di Sera per domenica 28 settembre 2025, con inizio della trasmissione alle ore 21:00. Difficile pensare possa essere sostituito da una pellicola, considerando La Nuova DS prevista per le 22:45. Non si hanno alternative al restare sintonizzati, dunque, in attesa che una decisione venga presa in merito. Ad oggi, dunque, è stata preferita l’incertezza del nulla agli ascolti di Diaco.