Valeria Marini ha fatto pace con mamma Gianna: “Il più bel regalo”

IPA Valeria Marinie Gianna Orrù

Sarà un Natale all’insegna della serenità familiare per Valeria Marini. Dopo mesi di incomprensioni, la showgirl si è finalmente riappacificata con la madre Gianna Orrù, insieme alla quale trascorrerà le festività. “É il più bel regalo”, ha raccontato la conduttrice televisiva in una recente ospitata in tv.

Valeria Marini, pace fatta con mamma Gianna

Tutto bene quel che finisce bene: dopo un lungo periodo di tensione, Valeria Marini e sua mamma Gianna Orrù si sono riappacificate. Lo ha raccontato l’ex stella del bagaglino in Storie di donne al bivio. Nella puntata che andrà in onda il 27 dicembre, la showgirl ha svelato i dettagli del riavvicinamento, ringraziando un’amica per aver fatto da mediatrice.

“Dopo molti mesi di silenzio ho fatto pace con mia madre e passeremo un Natale in famiglia con lei e i miei fratelli. Stare senza parlare con lei è stata durissima, poi un’amica ci ha fatto fare pace e sono la figlia più felice del mondo”, ha spiegato Valeria nel salotto di Monica Setta.

La Marini è tornata anche sui motivi che avevano causato l’allontanamento, avvenuto dopo una truffa di cui Gianna era stata vittima: “Le avevo fatto una battuta infelice e lei se l’era presa. Le avevo detto che poteva chiedere consiglio prima di fare alcune operazioni, ma in realtà i fatti hanno dimostrato che mamma non aveva colpe”.

Dopo la condonna del truffatore che l’aveva raggirata, Orrù sarebbe tornata sui suoi passi: “Quando ha avuto ragione, mia madre si è ripresa e ha capito che la sua famiglia le è sempre stata vicina e non l’ha mai giudicata. Noi la amiamo pazzamente”, ha concluso Valeria.

Valeria Marini e il litigio con Pierluigi Diaco

Nel corso della lunga intervista con Monica Setta, Valeria Marini è tornata anche sul litigio in diretta con Pierluigi Diaco, andato in onda lo scorso 8 dicembre. In quell’occasione, la showgirl aveva reagito in modo polemico all’annuncio della chiusura della sua rubrica sull’amore, spiegando di non essere d’accordo con la decisione presa dal conduttore di BellaMa’.

A distanza di alcune settimae, i toni sono decisamente più distesi: “Io e Diaco abbiamo interrotto il nostro rapporto di collaborazione a BellaMa’ ma io voglio bene a Pier e gli ho comprato un panettone con una sorpresa scoppiettante. Gliela darò a Capodanno”, ha spiegato. E chissà che non ci sia anche una possibilità di vederla nuovamente nel programma contenitore di Rai2. Magari con una nuova rubrica.

Valeria Marini, la situazione sentimentale

Infine, qualche battuta sull’amore. Valeria ha infatti spiegato che, al momento, sta frequentando in modo amichevole un uomo: “Ho avuto un matrimonio che è stato annullato e mi piacerebbe risposarmi”, aggiunge. Il riferimento, è alle nozze con l’imprenditore Giovanni Cottone, annullate dalla Sacra Rota perché l’uomo aveva nascosto alla showgirl un precedente matrimonio religioso a Palermo da cui erano nati due figli.

Nonostante le delusioni passate, la conduttrice sarebbe pronta a darsi una seconda possibilità in amore, essendosi sempre definita un’inguaribile romantica. Che il 2026, dopo la ritrovata serenità con mamma Gianna, non le regali anche una nuova, intensa relazione?

