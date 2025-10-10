IPA Valeria Marini

Non è la prima volta che Valeria Marini parla del rapporto complicato con la mamma Gianna Orrù: le difficoltà sono sorte negli ultimi anni, dopo che la Orrù è stata vittima di truffa. A esacerbare la situazione anche “l’accusa” da parte della mamma Gianna di aver “sfruttato la situazione per visibilità”. Più volte la Marini ha smentito questa versione. A La Vita in Diretta, ha detto di essere pronta a scusarsi.

Valeria Marini e il legame difficile con la mamma Gianna Orrù

“È successo qualcosa che non dirò mai, qualcosa di abbastanza grave”, queste sono state le parole di Gianna Orrù, mamma di Valeria Marini, a Domenica In. Il nodo tra mamma e figlia non si è creato dal nulla: tutto è iniziato quando la Orrù ha subito una truffa. La Marini ne ha parlato pubblicamente, e anche a La Vita in Diretta, da Alberto Matano, ha chiarito ulteriormente la posizione.

“La cosa grave è stata questa truffa tremenda che ha subito. Il processo si chiuderà a ottobre ed è durato sei anni. Il tempo di attesa e le sue sofferenze l’hanno portata a isolarsi e a non parlare con tutti. Io non so cos’abbia, con me non parla con me, con i miei fratelli”. La Orrù si è isolata dopo quanto successo; aveva anche bloccato il numero della figlia sul cellulare. Ma la Marini è pronta a scusarsi: “Se ho sbagliato qualcosa, forse c’è stato un attimo di stanchezza e le ho chiesto subito scusa”.

Il legame incrinato

Dopo l’ospitata a Domenica In dello scorso anno, il rapporto tra Valeria Marini e sua madre è ancora incrinato. “Non può andare in giro a raccontare la nostra storia. Bisogna stare zitti, cerchi visibilità”, aveva ribadito Mara Venier. Proprio quest’ultima ha provato più volte a far riavvicinare mamma e figlia, anche con la sorpresa della Marini in studio nella scorsa edizione del programma. Ma la Orrù non ha mai ceduto.

“Non mi è piaciuto che mia figlia sia andata ovunque a parlare di questa storia, bisogna stare zitti. Invece tv, giornali, ovunque. Questo è sbagliato, solo per visibilità. Il motivo vero non l’ho mai detto. Io sono sarda, non parlo. Io 30 anni sono stata dietro a lei. Ho lasciato la mia attività e la mia vita per lei”.

Eppure, Valeria Marini ha più volte ribadito di non aver mai usato questa situazione per visibilità, anzi, e che in parte è stata un po’ danneggiata sul lavoro. “Ma non mi importa nulla: lei viene prima di tutto. Non mi sono mai tirata indietro per aiutarla, ma non ho mai fatto niente di eroico: ho fatto solo quello che un figlio deve fare per aiutare un genitore”. La situazione, dunque, non è ancora stata chiarita. Con tanto dolore da entrambe le parti: la Orrù è stata vittima di una truffa in cui ha perso nel giro di poco tempo 300mila euro. La trappola, durata pochi mesi, da febbraio ad agosto, ha messo in enorme difficoltà la Orrù: il processo per truffa sta per chiudersi, ma le ferite rimangono.