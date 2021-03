Valeria Marini, la madre truffata per 335mila euro: “Ancora umiliata...

editato in: da

Valeria Marini racconta la truffa subita da sua madre Gianna Orrù e il dolore per quanto accaduto. La donna infatti non ha perso solo 335mila euro, ma ha anche litigato con la figlia e oggi non riesce ancora a darsi pace. La showgirl sarda, intervistata dal settimanale Oggi, ha svelato il raggiro subito da sua madre.

“L’ho messa in guardia, ma era tardi – ha raccontato la Marini, affermando che avrebbe fatto di tutto per salvare la madre -. Se l’è presa con me, non mi ha creduta. Ho assunto un investigatore privato per dimostrare a mia madre quello che accadeva. Se l’è presa a morte, non mi ha parlato per mesi”.

“Per me era una questione di orgoglio, di dignità personale – ha confidato Gianna Orrù, truffata per 335mila euro -. Mi ritenevo perfettamente in grado di gestire la faccenda e di riavere quanto avevo investito. Era dura ammettere a me stessa che ero stata ingannata, turlupinata, umiliata… Mi fidavo troppo di lui e cacciai da casa mia Valeria quando seppi come si era rivolta a lui”.

Valeria Marini ha sempre avuto un legame molto forte con la madre che oggi è molto provata per quanto accaduto: “Mia madre è stata malissimo e ancora non ne è fuori – ha confidato -. Ha un’ansia devastante, l’idea di essere stata messa in scacco da un uomo che aveva ottenuto la sua fiducia la tormenta: non si dà pace”.

Qualche tempo fa, ospite di Verissimo, la Marini aveva raccontato di essersi allontanata da sua madre a causa di un uomo che l’aveva truffata e allontanata da tutti. “Mia madre lavora con me – aveva raccontato a Silvia Toffanin, sciogliendosi in lacrime -, conobbe questa persona in quest’ambiente e le fece fare investimenti finti, non sbagliati, oltre 300 mila euro che erano i suoi averi, i suoi risparmi, ha ceduto a questa persona, si è fidata e invece erano investimenti finti, le ha portato soldi e pian piano ha allontanato tutti. Io ho saputo di questa vicenda dopo un anno e mezzo e mia madre non mi ha parlato dal momento in cui l’ho saputo e ho provato a spiegarle che secondo me era un imbroglio, ma questa storia è durata un anno”.