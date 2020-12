Chi è Gianna Orrù, la mamma di Valeria Marini

editato in: da

Valeria Marini è una star di grande successo, ancora sulla cresta dell’onda dopo decenni trascorsi tra teatro, cinema e tv. Merito del suo talento, certamente. Ma anche dei valori che le sono stati trasmessi da sua mamma, Gianna Orrù: il loro rapporto è oggi solidissimo, e la showgirl può sempre contare sul suo più importante punto di riferimento.

Classe 1938, la signora Gianna Orrù è nata a Cagliari e vi ha trascorso gran parte della sua gioventù, trasferendosi poi a Roma per frequentare l’università. Dopo la laurea all’Isef, si è dedicata all’insegnamento: ha passato la sua vita tra la Capitale e il suo paese natio, lavorando in numerosi istituti scolastici come docente di educazione fisica. È infatti tornata una prima volta nella Città Eterna per seguire il cuore, convolando a nozze nel 1960 con Mario Marini.

Dal loro amore sono nati tre figli: Valeria Marini, la secondogenita, ha un fratello maggiore di nome Fabio e una sorella più piccola, Claudia. Negli anni ’70, Gianna e suo marito si sono separati, quindi la donna ha deciso di spostarsi nuovamente in Sardegna. È qui che la showgirl è cresciuta, a partire dal 1974, sognando un futuro dorato nel mondo dello spettacolo – futuro che si è guadagnata lavorando duramente per arrivare al successo odierno.

Mentre Valeria sbarcava ancora una volta a Roma, pronta a muovere i suoi primi passi come modella e attrice, sua mamma Gianna ha continuato ad insegnare a Cagliari. E quando finalmente è andata in pensione, si è trasferita definitivamente nella Capitale per stare vicina a sua figlia. Le due hanno in effetti un rapporto speciale, come più volte ha rivelato la Marini: “È il mio punto di riferimento” – ha spiegato la showgirl a Oggi è un altro giorno – “È una donna molto in gamba e molto colta, una personalità importante. Capisco da chi ho preso il mio carattere forte”.

Negli ultimi anni, la signora Orrù è stata vittima di una brutta disavventura: nel 2018 si è lasciata convincere da un presunto broker ad investire online cifre molto importanti, senza sapere di essere finita nelle mani di un truffatore. Tutto ciò ha minato la salute psicologica della mamma di Valeria, ma anche il loro rapporto: “Non la sento più da diversi mesi perché ha chiuso i ponti, non riesco a trovare una via per parlarle” – aveva confessato la showgirl in un’intervista a Verissimo. Ma pian piano si sono riavvicinate e insieme hanno trovato la forza per denunciare il crimine subito.