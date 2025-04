Quella di Gianna Orrù è la storia di una donna che ha sempre sfidato le convenzioni: 87 anni, un’esistenza costruita con grande spirito di sacrificio. La madre di Valeria Marini è stata ospite da Mara Venier a Domenica In nella puntata del 13 aprile, dove ha parlato della vicenda che negli ultimi anni l’ha portata alla solitudine: una truffa orchestrata da un produttore, Giuseppe Milazzo Andreani.

Gianna Orrù a Domenica In parla della truffa

Gianna Orrù, la madre di Valeria Marini, è stata vittima di una truffa: la sua vita da allora è cambiata. “L’ha vissuta male, con periodi di chiusura e di depressione”, ha anticipato la conduttrice, Mara Venier, a Domenica In. Entrata in studio dopo un piccolo intoppo, ha detto di stare “bene”. E ha aggiunto: “Sono stata una guerriera di una ingenuità che non ha limiti. Non me lo perdono. L’ho vissuta e la vivo malissimo. Ce l’ho con chi mi ha truffato, 30 anni che sono sulla scena, sempre correndo dietro a mia figlia. Di gente ne ho incontrato tanta, nel mondo dello spettacolo ce n’è di gente così. Sono caduta nelle grinfie di questo qua, volevo aiutarlo perché aveva una bambina piccola che viveva con la mamma. Io credevo a tutto quello che mi diceva”.

Nello studio di Domenica In c’è anche la figlia Valeria Marini, e Gianna Orrù non sapeva della sua presenza. La donna preferisce non soffermarsi molto sulle sue questioni private, del suo legame con la figlia, in quanto estremamente riservata. “Spero di avere abbastanza tempo per vedere conclusa questa situazione giudiziaria”.

Come è andata davvero: il racconto da Mara Venier

La persona che ha truffato la mamma di Valeria Marini, Giuseppe Milazzo Andreani, all’apparenza, è assolutamente distinta: ha inventato una figura – quella di Andrea Inturri – che vive a Civitavecchia e che era responsabile degli investimenti, un trader che lavorava tra l’Italia e la Cina. “Il truffatore non ha fretta. Nel mio caso, ha avuto la pazienza di aspettare. A un certo punto mi sono incuriosita, sempre con la scusa del film. Tutto è stato stravolto dalla truffa. Una volta gli ho chiesto, mi ha detto che si doveva investire con un po’ di soldi. Ho messo 5.000 euro io, 5.000 euro lui, e sono i primi soldi che mi ha fregato. Ho fatto versamenti tramite banca. Lui mi mandava sul telefono il risultato, cose incredibili. Allora io ne ho investiti ancora. E sono arrivata intorno ai 350mila euro”.

Non ha più rivisto i suoi soldi: “Poi Valeria ha messo l’investigatore privato e abbiamo scoperto che la persona di Civitavecchia dove diceva di andare non esisteva”. C’è stata molta rabbia: lei stessa ha ammesso di essere stata arrabbiata con se stessa, per essere caduta nelle grinfie di questa persona, e ha aggiunto che, anzi, non voleva nessuno al suo fianco. “Ho scelto la solitudine. Valeria mi è stata vicina, ma a volte mi danno più fastidio che altro”.

L’arrivo a sorpresa in studio della figlia Valeria Marini

Minaccia quasi di andarsene quando arriva la figlia Valeria in studio. “Non si fa, non è corretto. Lo faccio per rispetto alla tua persona Mara”. La stessa conduttrice ha manifestato la volontà di non entrare nelle loro cose. “Lei è una grande mamma e merita sostegno. Se ho sbagliato, ti chiedo scusa. Non me ne sono resa conto. Per te ci sono e ci sarò sempre”, ha detto la Marini. Gianna Orrù non è stata d’accordo sulla presenza della figlia in studio. “Se parlo, scende il soffitto”. Mai rendere pubbliche le cose private: è questa la volontà di Gianna, di non parlare pubblicamente di certi aspetti della loro vita. Orrù vive da sola con il suo cane, e non vuole nemmeno nessuno, tanto che non apre la porta persino alla figlia quando la va a trovare. Mara Venier, però, non si è arresa fino alla fine per mettere pace tra mamma e figlia. Con scarsi risultati: non l’ha “sbloccata” nemmeno sul cellulare.