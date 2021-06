Euro 2020, Paola Ferrari come Sharon Stone: lei ironizza. I look che non passano inosservati

editato in: da

Paola Ferrari, i look leggendari

Paola Ferrari, cui è stato affidato il compito di accompagnare il pubblico di Rai 1 durante gli Europei, è stata protagonista di una scena che ha ricordato a molti Sharon Stone in Basic Instinct. La giornalista ha superato l’imbarazzo e ha commentato con ironia l’accaduto. D’altro canto, i suoi look non passano mai inosservati, tra abiti di gala, completi televisivi e mini dress scintillanti.

Dunque, Paola Ferrari, 60 anni, ha attirato l’attenzione su di sé quando durante un post partita, dove indossava uno chemsier nero, lasciato in parte aperto. Assorta e concentrata, con le gambe accavallate, la giornalista ha deciso di cambiare posizione sovrapponendo la sinistra alla destra.

Il cameraman ha ripreso il gesto pericoloso, prontamente condiviso sui social da Dagospia che ha paragonato Paola Ferrari a Sharon Stone durante la famosa scena dell’interrogatorio di Basic Instinct.

La Ferrari ha superato brillantemente l’imbarazzo commentando l’accaduto a Un giorno da pecora. In primo luogo ha ridimensionato il paragone con la star di Hollywood: “È azzardato, visto che lei è una delle donne più sensuali del mondo. Insomma, video virale mi sembra un po’ esagerato, ho condotto due sere coi pantaloni”. E poi ha voluto precisare: “Sharon Stone in quella scena non indossava l’intimo… Io invece preferisco tutelare la salute e la pulizia igienica”.

Ha quindi chiuso la questione: “È capitata, niente di grave. Ma vi posso assicurare che non ho la farfallina tatuata, non volo così alto”. E sul fatto che il suo video abbia avuto un tale successo, ironizza: “È diventato un video virale, stanno usando più il var su quello che in campo agli Europei”.

D’altro canto, i suoi look hanno fatto la storia, come il mini dress di paillettes indossato per i suoi 58 anni. E se su Instagram si mostra anche in top e leggings, in tv è sempre impeccabile. Intramontabile è il tubino fucsia, colore del potere scelto anche da Letizia di Spagna e Kate Middleton, che la Ferrari ripropone in versione lunga e fasciante sul red carpet.

Un altro outfit che non è passato inosservato è l’abito orientale in seta verde indossato alla Mostra di Venezia nel 2019 o il lungo vestito nero con spacchi sui fianchi davvero audaci.