Sharon Stone senza paura: in costume intero rosso a 65 anni

Fonte: IPA Sharon Stone, emblema di resilienza: splende sul red carpet con l’abito alla greca

La bellezza non ha età, e anche un corpo non più giovanissimo può risultare attraente e seducente. Lo sa bene Sharon Stone, che a 65 anni si mostra senza timore ai suoi follower in costume da bagno e totalmente al naturale. D’altro canto l’interprete di ‘Basic Instinct’ ha sempre professato di seguire uno stile di vita sano fatto di tanta palestra e una dieta molto equilibrata. I risultati, neanche a dirlo, si vedono, e ai fan non resta altro che apprezzare.

Sharon Stone, sirenetta in rosso

Quest’anno non si è fatta trovare impreparata per l’estate: Sharon Stone, che condivide spesso sui social la sua healthy routine, ha voluto mostrare ai fan i risultati dei suoi sacrifici in palestra e a tavola sfoggiando un costume da bagno rosso fuoco. L’indimenticabile protagonista di ‘Casino’ ha posato senza make-up, abbinando al modello dalla scollatura retrò dei vistosi gioielli color oro, per un look da vera diva.

“Qualcosa di salutare. Buona estate!’ ha scritto nella didascalia allo scatto. Il riferimento è allo spuntino che Sharon sta per concedersi: alle sue spalle si intravede infatti un frigorifero in cui abbondano latte, frutta e verdura. Tutti alimenti a cui l’attrice americana non può rinunciare per tenersi in forma. Uniti, ovviamente, ad una costante idratazione, soprattutto nei caldi mesi estivi, e ad una costante attività fisica in palestra e a casa.

L’ode alla bellezza naturale.

Non è la prima volta che Sharon Stone decide di mostrarsi pubblicamente in bikini e al naturale, senza filtri né make-up. Perfettamente a proprio agio nel suo corpo di splendida 60enne, la star non nasconde rughe e piccoli cedimenti, ma ne fa un potente inno liberatorio: “Non voglio essere una bellezza senza età. Voglio essere una donna che è il meglio che può essere alla propria età” ha dichiarato in una recente intervista. E’ solo in questo modo che si possono combattere standard di perfezione non sempre reali che impediscono a molte donne di accettarsi per quello che sono. Soprattutto quando c’è da fare i conti con lo scorrere del tempo. E i fan, ovviamente, apprezzano.

Gli oltre 3 milioni di follower della Stone non hanno tardato a manifestare il proprio entusiasmo alla loro beniamina, lodata non solo per l’incommensurabile bellezza. “Sei una donna perfetta sempre. Bella e intelligente” scrive un utente. “Sei bellissima. Le donne come te mi fanno sentire meglio. Invii il chiaro messaggio che la bellezza non ha età e che non dobbiamo stare al passo con nessuno” fa sapere un’altra fan. Insomma, una vera pioggia di complimenti ed affetto per l’attrice sex symbol degli anni ’90.

Da Sharon Stone a Salma Hayek, il fascino non ha età

Sharon Stone è solo l’ultima star over 50 in ordine di tempo che ha scelto di mostrarsi in costume sui social. Proprio qualche giorno fa, Salma Hayek aveva celebrato l’anniversario del bikini con uno scatto in due pezzi mozzafiato, mentre prima di lei erano state Lorella Cuccarini ed Anna Falchi ad esibire una perfetta forma fisica su Instagram. Insomma, la bellezza ha poco o nulla a che vedere con l’età, e queste splendide 50enni ne sono la prova lampante.