Chi è Alberto Salerno, il marito di Mara Maionchi

Pilastro della musica italiana, Alberto Salerno è un paroliere e autore di canzoni di successo, ma soprattutto il marito della vulcanica Mara Maionchi.

Classe 1949, Alberto Salerno ha sempre avuto la musica nel sangue. Suo padre infatti era Nisa, autore che negli anni Cinquanta ha realizzato i testi di alcune canzoni famosissime come Un ragazzo di strada, Non ho l’età e Tu vuó fa l’americano. Quando aveva solamente 18 anni ha scritto Avevo un cuore per il cantante Mino Reitano e da subito il brano si è trasformato in un grande successo.

Da quel momento la sua carriera non si è più fermata e Alberto Salerno ha realizzato alcune fra le canzoni più amate e cantate nella storia della musica italiana, come Io vagabondo dei Nomadi, Bella da morire degli Homo Sapiens, Terra promessa di Eros Ramazzotti, Lei verrà di Mango, Io nascerò di Loretta Goggi e Donne di Zucchero.

L’incontro con Mara Maionchi, a cui è legato dal 1976, ha rappresentato una svolta fondamentale nella sua vita. I due infatti hanno deciso di fondare una casa discografica, Non ho l’età, con cui hanno scoperto moltissimi talenti. Non solo, insieme i coniugi hanno anche scritto un libro: Il primo anno va male, tutti gli altri sempre peggio, in cui raccontano il loro rapporto. Dal loro matrimonio sono nate le figlie Camilla e Giulia, che li hanno resi nonni di tre nipotine.

“Ci vuole pazienza, ragionevolezza e consapevolezza che il matrimonio è davvero – ha spiegato Mara al Corriere della Sera, parlando della loro unione -. Il momento più difficile è quando se ne vanno i figli, quando si resta soli, ma ce l’abbiamo fatta; io lavoro tutto il giorno, lui è un nullafacente felice”.

Nella loro lunghissima relazione, che dura da 47 anni, anche un tradimento, che la discografica ha però perdonato. “Le corna che mi ha fatto mio marito? Non ricordo più quando ne ho parlato, ma volevo dare una mano a chi si è trovata o si trova nella stessa situazione – ha raccontato -. Non è stato grave. Cosa vuole che sia un corno? E un po’ è stata anche colpa mia, guardavo le bambine più di lui. Certo, se fosse stata una storia lunga magari due anni sarebbe stato diverso, ma così per fortuna non è stato. Ho perdonato naturalmente e non mi sono sognata di vendicarmi”.