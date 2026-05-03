Achille Lauro: “10.000 euro per un ingannevole incontro con me”. La reazione del cantante

Le truffe online diventano sempre più elaborate e credibili. L'ultima vittima è una fan di Achille Lauro, spinta a versare 10.000 euro per un incontro mai avvenuto

IPA Achille Lauro in concerto

Perdere 10.000 euro nella speranza di poter incontrare il suo idolo. Una fan di Achille Lauro è stata vittima di una crudele truffa partita su TikTok e il cantante, che da sempre ha un rapporto di grande affetto con la sua fanbase, una volta appresa la notizia ha commentato l’accaduto, lanciando un appello e invitando la malcapitata a un suo concerto.

La truffa da 10.000 euro

Quello che doveva essere il sogno di una vita si è trasformato in un vero e proprio incubo. La protagonista di questa storia è una donna di 48 anni di Castelnovo ne’ Monti, in provincia di Reggio Emilia, che si è ritrovata vittima di una truffa partita dai social e che ha coinvolto a sua insaputa Achille Lauro.

Tutto è iniziato su TikTok, dove un profilo fake – curato nei minimi dettagli, tanto da sembrare quello ufficiale dell’artista – ha agganciato la donna. Dapprima c’è stato uno scambio di messaggi lungo settimane, poi la conversazione si è spostata su WhatsApp col sedicente “manager” dell’artista e, infine, la richiesta assurda: 10.000 euro per organizzare un incontro privato con Lauro.

Come purtroppo accade più spesso di quanto si pensi, i truffatori hanno fatto leva sull’emozione della vittima, spingendola a effettuare dei bonifici verso un conto estero e alzando la posta fino a 45.000 dollari. Soltanto a questo punto la donna ha compreso la gravità della situazione, rivolgendosi alle forze dell’ordine e denunciando l’accaduto.

La reazione di Achille Lauro

“Sappiamo quanto Lauro sia un artista attento all’anima e alle fragilità umane. Questa donna è stata vittima di un furto che va oltre il portafoglio: le hanno rubato l’emozione di un incontro. Invitiamo l’artista a compiere un gesto che nessuna indagine può sostituire: incontrare questa sua fan, per dimostrare che i sogni, quelli veri, non hanno prezzo e che la realtà può essere più bella delle menzogne del web. Sarebbe la vittoria definitiva della legalità sul cinismo dei truffatori”, la nota del SIM Carabinieri.

La reazione di Achille Lauro non si è fatta attendere, rispondendo prontamente all’appello: “Ho purtroppo appreso dai giornali la storia di una donna che ha subito una grave truffa, arrivando a pagare 10.000 euro per un ingannevole incontro con me tramite un finto agente. Ci siamo già mossi per contattarla, invitarla a un nostro concerto e incontrarla personalmente, per farle vivere comunque l’esperienza che desiderava”.

Poi ha aggiunto: “I miei fan sono la mia famiglia. Mi troverete sempre pronto a fare tutto ciò che mi è possibile: è una mia responsabilità tutelarvi. Proprio per questo è fondamentale diffidare da qualunque richiesta o attività sospetta, ricordandovi che gli unici canali ufficiali sono i miei social personali e il fanclub ufficiale”.

Le truffe che hanno coinvolto altri personaggi famosi

Il caso di Achille Lauro è solo l’ultimo di una lunga serie in cui i truffatori coinvolgono a loro insaputa volti noti dello spettacolo, sfruttando l’amore dei fan e le nuove tecnologie come i deepfake per creare raggiri sempre più credibili.

In passato, ad esempio, sono nati numerosi profili fake che contattavano i follower chiedendo donazioni per finte cause benefiche o contributi economici a nome di Gianni Morandi. E ancora i volti Fabio Fazio, Mara Venier e Fedez sono stati manipolati dall’intelligenza artificiale, creando dei video falsi che promuovevano falsi investimenti finanziari, con voci e movimenti del viso pressoché identici agli originali.

Non mancano i nomi celebri di stampo internazionale, come quello di Brad Pitt, usato in Spagna per una truffa che è valsa a due donne 325.000 e in Francia, dove una fan è arrivata a versare ben 850.000 euro convinta di contribuire a delle cure mediche urgenti per l’attore.