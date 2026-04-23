“Achille Lauro sta con l’ex tronista Lavinia Mauro”, ma la verità è un’altra

IPA La verità sulla presunta storia tra Achille Lauro e Lavinia Mauro

C’è chi prova costantemente a infrangere la proverbiale riservatezza di Achille Lauro, poco avvezzo a esporre la propria vita sentimentale. L’ultimo tentativo ha coinvolto Lavinia Mauro, volto noto a chi segue Uomini e Donne: secondo voci di corridoio, tra il cantante e l’ex tronista di Maria De Filippi ci sarebbe del tenero. Ma la verità è un’altra.

Le voci sulla presunta relazione di Achille Lauro

Le voci hanno preso a rincorrersi dopo l’evento dello scorso 18 aprile, quando Achille Lauro ha sorpreso Roma con uno show mozzafiato davanti alla Fontana di Trevi, per lanciare la nuova edizione del suo album Comuni Immortali. Con un elegantissimo abito bianco, l’artista sembrava uscito da un film d’altri tempi, in linea con l’immagine vintage a cui ha abituato il suo pubblico.

Ed è qui che si è accesa la miccia del gossip. Contestualmente, Lavinia Mauro ha condiviso su Instagram alcune foto di quella indimenticabile serata, in cui si vede chiaramente Lauro insieme al suo gruppo storico di collaboratori. L’ex tronista di Uomini e Donne a assistito non solo allo show in prima fila, ma anche al backstage in compagnia di tutti gli artisti coinvolti, come il musicista Boss Doms e la fotografa Alessandra Trucillo. “Stanno insieme”, ha vociferato qualcuno, senza però tenere conto di un dettaglio che non è sfuggito ai fan più attenti.

Chi è Gow Tribe, il vero fidanzato di Lavinia Mauro

Dopo la fine della storia con Alessio Corvino nella primavera del 2024, insieme al quale aveva lasciato il dating show di Maria De Filippi, Lavinia Lauro ha conosciuto Matteo Ciceroni, in arte Gow Tribe. Un capitolo completamente nuovo, dopo aver conquistato il pubblico di Canale 5 nel trono 2022/2023, che oggi la vede lontana dalle dinamiche televisive.

Gow Tribe è conosciuto nell’ambiente musicale ed è amico di Achille Lauro, oltre che suo braccio destro creativo. A lui si devono successi come 16 marzo, tanto per citarne uno.

La coppia era uscita allo scoperto già nel marzo 2025, quando il producer aveva pubblicato una tenera storia su Instagram che ritraeva Lavinia Mauro intenta a fare colazione in un hotel di Roma. Da allora, l’ex tronista è diventata una presenza fissa nella cosiddetta “Lauro Family”, pronta ad accompagnare il fidanzato in tutti i momenti più importanti della sua carriera, dai backstage dei tour fino alle grandi performance, proprio come quella che organizzata alla Fontana di Trevi.

Senza contare che i due, seppur non esponendosi troppo, non perdono occasione per commentare i post social a vicenda o per condividere qualche scatto insieme. Tra i vari, proprio lo scorso 16 marzo Lavinia appare in un carosello che Gow Tribe ha condiviso su Instagram per celebrare l’anniversario di uscita del brano.

Quindi no, Achille Lauro non sta con Lavinia Mauro, come vociferava qualcuno. E probabilmente non ci farà mai sapere a chi è sentimentalmente legato, a meno che non sia lui a volerlo.