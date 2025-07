Gli indimenticabili attori di Verdone che non ci sono più

Fiorenza, al secolo Isabella De Bernardi, di Un sacco bello, Manuel Fantoni, alias Angelo Infanti, di Borotalco, Magda, ovvero Irina Sanpiter di Bianco, Rosso e Verdone. E poi ancora Mario Brega, il mitico camionista Principe e il padre dell'hippy Ruggero (“ Io so comunista così”) in Un sacco bello, senza dimenticare la nonna Sora Lella: gli indimenticabili personaggi dei film di Carlo Verdone interpretati da attori che non si sono più ma che resteranno sempre nei nostro cuori. Ricordiamoli insieme