Ornella Muti, il fuorionda con Carlo Verdone a Domenica In: “Fatti vivo”

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IPA Ornella Muti

In queste ore è diventato virale il fuorionda di Ornella Muti e Carlo Verdone a Domenica In. I due attori sono stati ospiti di Mara Venier in uno spazio dedicato al ricordo di Eleonora Giorgi, collega scomparsa un anno fa dopo aver combattuto contro un tumore al pancreas.

Il fuorionda di Ornella Muti con Carlo Verdone

Domenica 22 marzo, Mara Venier ha ospitato nello studio di Domenica In due grandi attori: Ornella Muti e Carlo Verdone. Nello spazio della trasmissione hanno ricordato Eleonora Giorgi, attrice e amica, insieme a Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli, figli della diva di Borotalco.

Un ricordo intenso e bellissimo, che si è concluso con un particolarissimo fuorionda, svelando qualcosa di molto interessate. Quando Carlo Verdone si è avvicinato agli ospiti, congedandosi, Ornella Muti ha salutato l’attore e gli ha sussurrato: “Fatti vivo amore”. Verdone ha prontamente risposto: “Non ho più i numeri tuoi”. A quel punto la Muti ha aggiunto: “Ma tua sorella Silvia ce li ha”. Così il divo romano ha concluso: “Va bene allora ti chiamo io”.

Ornella Muti e Carlo Verdone hanno lavorato insieme fra gli anni Ottanta e Novanta in ben due film di enorme successo. Dall’incontro sul set è nata una lunga amicizia che dura ancora oggi. Il primo film girato dai due è Io e mia sorella del 1987, diretto da Verdone in cui l’attrice interpreta Silvia, sorella del protagonista, problematica e inquieta. Troviamo poi il cult Stasera a casa di Alice del 1990. La pellicola racconta le vicende di due cognati: Saverio (Carlo Verdone) e Filippo (Sergio Castellitto), gestori di un’agenzia di viaggi. Filippo tradisce la moglie con Alice (Ornella Muti), ma quando Saverio interviene per mettere fine alla relazione extraconiugale finirà per innamorarsi della donna, facendo nascere una sequela di intrighi, bugie e momenti comici.

Il racconto di Carlo Verdone a Domenica In: dall’incontro con Mara Venier all’operazione

Carlo Verdone è stato fra gli ospiti più apprezzati di Domenica In dove si è raccontato, ancora una volta, senza filtri. L’attore ha rivelato di essersi sottoposto ad un delicato intervento che è durato 58 minuti, operando entrambe le anche.

“Mi hanno staccato e riattaccato. Non ho avuto paura perché non ne potevo più del dolore, ero disposto a subire tutto quello che sarebbe successo – ha raccontato a Mara Venier -. Avevo un dolore atroce e insopportabile che mi bloccava anche nelle azioni quotidiane – ha detto – A volte mi bloccavo per strada, stavo in poltrona e basta, mi bloccava anche il cervello. Ho visto la luce, dopo 9 giorni camminavo senza stampelle. Non ho mai preso un antidolorifico, bravi loro e fortunato io”.

Nel corso della chiacchierata, Verdone ha ricordato anche il primo incontro con Mara Venier, avvenuto a Saint-Vincent nel 1978. “La nostra amicizia è nata lì e continua ancora oggi”, ha spiegato la conduttrice. Verdone ha scherzato: “Mi ricordo bene, eri in minigonna con delle gambe perfette”. Ironica la risposta della presentatrice: “Allungavi l’occhio eh…”, ha detto. “Eh ci credo, avevi dei tacchi altissimi insomma…”, ha concluso lui.