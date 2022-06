Dua, Rita, Kristen, Lily: crescono le sostenitrice della “No Bra” mania

Fonte: IPA “No Bra” mania: ma dove vai se il reggiseno ancora ce l’hai?

La moda del No Bra spopola sempre di più, al motto di “abbasso il reggiseno, viva la comodità”. Influencer e top, da Kendall Jenner a Bella Hadid a Chiara Ferragni ne sono state le prime sostenitrici (basta sfogliare la nostra gallery).

“Rinunciare al reggiseno vuol dire riappropriarsi del corpo e ribellarsi ai diktat maschili”. La scrittrice francese Gala Avanzi ha spiegato le ragioni di un movimento che, dopo il lockdown ha preso sempre più piede, sostenuto dalle influencer e modelle più famose. Il “No Bra” promuove uno stile di vita naturale e libero che si pone in contrapposizione di un modello estetico femminile e predefinito.

Migliaia di donne in tutto il mondo, non solo famose, hanno aderito al movimento No bra o Bra-less, per liberarsi definitivamente del reggiseno. “Rivoluzione gentile” che intende scardinare i modelli estetici femminili che perdurano da secoli. Motivazioni alle quali si aggiungono anche il desiderio di sentirsi libere, comode e leggere..

No Bra mania: Dua Lipa testimonial super sexy

Tra le più fedeli sostenitrici del nuovo trend, la cantante super sexy Dua Lipa che non perde occasione per mostrarsi “libera e bella”, senza alcuna costrizione, reggiseno in primis.

No Bra mania: non solo street style, anche da red carpet

Ma non sono solo i momenti del tempo libero ad essere protagonisti del no-bra. Sempre più celeb calcano i red carpet più importanti del mondo, dai Festival cinematografici agli eventi musicali, con meravigliosi abiti indossati rigorosamente senza reggiseno. Tra queste, la cantante Rita Ora e soprattutto Kirsten Stewart, musa e testimonial di Chanel, che è diventata negli anni la principale sostenitrice di questa tendenza.

No Bra mania: libere ma bon ton, come Lily

Ultimissima in ordine di tempo, la cantante Lily Allen si è presentata al recente Tribeca Film Festival fasciata in un abito bon ton Chanel, ma rigorosamente senza reggiseno. Ed era tres chic!

