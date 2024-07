Chi è Callum Turner, il fidanzato di Dua Lipa

Fonte: Getty Images Dua Lipa e Callum Turner

Le voci sembrano aver trovato conferma. Dopo settimane di rumors e indiscrezioni, pare infatti che Dua Lipa e Callum Turner abbiano deciso di ufficializzare la loro storia d’amore. La cantante di Houdini ha infatti pubblicato uno scatto con l’attore durante il Glastonbury Festival. Ma chi è Callum Turner? Scopriamo qualcosa in più su di lui.

Chi è Callum Turner

Callum Turner è un attore e modello nato il 15 febbraio 1990 ad Hammersmith e cresciuto a Chelsea, il rinomato quartiere di Londra. Da sempre molto amante del mondo dello spettacolo, Callum inizia a muovere i primi passi nel cinema grazie alla madre, che lo supporta nel sogno di fare della sua passione una professione. Dopo aver posato come modello per alcuni brand di moda e aver frequentato una scuola di recitazione, Callum inizia a vivere la vita da attore.

A partire dal 2011 inizia a coltivare la sua carriera cinematografica televisiva prendendo parte al film Zero e ad alcune miniserie. Nel 2014 riesce a farsi notare grazie al ruolo di Bill Rohan, un giovane soldato inglese durante la guerra di Corea, nel film Queen and Country. Nel 2016 prende parte ad Assassin’s Creed sotto la regia di Justin Kurzel e a War & Peace, la serie tv basata sull’omonimo romanzo di Lev Tolstoj in cui ha interpretato Anatole Kuragin.

Dopo una serie di altri ruoli, nel 2018 Callum entra a far parte del magico mondo di Harry Potter interpretando Theseus Scamander in Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald. Il ruolo di Theseus, fratello maggiore del protagonista Newt Scamander, gli permette di raggiungere un pubblico ancora più ampio e di consolidare la sua fama internazionale. Lo stesso personaggio gli viene poi affidato nel 2022 all’interno di Animali fantastici – I segreti di Silente.

Fonte: IPA

Nel 2023 recita in Erano ragazzi in barca sotto la regia di George Clooney: nel film tratto dal libro di Daniel James Brown, Turner interpreta Joe Rantz, un emarginato dell’epoca della Grande Depressione che decide di unirsi alla squadra di canottaggio del college per riuscire a ottenere un lavoro e un alloggio. Il suo ultimo lavoro è Masters of the Air, la miniserie di 9 puntate di Apple TV+ uscita nel 2024.

La relazione tra Callum Turner e Dua Lipa

Nonostante Callum Turner sembri essere una persona molto riservata, a gennaio 2024 in molti hanno iniziato a parlare di lui sul web, e non solo per via del suo talento attoriale. Il motivo di tanto interesse da parte dai fan nasce dal fatto che l’attore era stato visto insieme a Dua Lipa all’afterparty della prima di Master of the Air. I due, impegnati in un ballo, sono sembrati da subito molto complici, alimentando le voci che tra loro potesse esserci del tenero. Una fonte vicina alla coppia aveva anche confermato la loro relazione a Callum PageSix: “La loro frequentazione è una novità, ma sono pazzi l’uno dell’altra.”

Da quel primo avvistamento, i due sono stati visti insieme in diverse occasioni: cene, eventi e lunghe passeggiate che hanno continuato ad alimentare il sospetto che davvero tra i due sia nato qualcosa di molto importante.

Fonte: Getty Images

Nessuna conferma da parte dei diretti interessati, almeno fino a luglio. Dua Lipa, infatti, dopo essere stata avvistata ancora una volta insieme a Callum al Glastonbury Festival, ha pubblicato sui suoi social una serie di foto dell’evento in cui, tra le altre, compare una tenera immagine dei due sdraiati insieme sull’erba. Una condivisione che spazza via ogni dubbio.