Esistono situazioni importanti, in cui dovremmo badare ai dettagli, quei particolari che possono fare la differenza, a cui spesso non poniamo la giusta attenzione a causa della frenesia della vita, del quotidiano. È importante però sapere che, anche quando sembrano avere scarsa importanza, alcuni elementi minori potrebbero invece rivelarsi decisivi per il risultato finale a cui miriamo, per il proprio successo personale. Ecco perché dobbiamo porre attenzione ad ogni aspetto della nostra esistenza e delle nostre esperienze quotidiane, per non lasciare nulla al caso e non tralasciare ciò che potrebbe essere importante.

A tale proposito, vediamo alcune delle più belle citazioni e frasi sui dettagli in vari ambiti della vita, scelte per te da DiLei.

L’importanza dei dettagli: le frasi

Come abbiamo detto: ognuno di noi dovrebbe imparare a non trascurare mai i dettagli. Ma cosa sono? La parola dettagli deriva dal francese, détailler, che significa tagliare a pezzetti, e sta infatti a indicare particolari e minuzie di un determinato evento.

Con il termine dettagli indichiamo le sfumature di un avvenimento, ogni piccola cosa che, pur minuscola che sia, può rivelarsi davvero decisiva e assolutamente necessaria per raggiungere un obiettivo a cui miriamo da tempo. Ecco alcune frasi sui dettagli scelte da DiLei, sull’importanza della perfezione e dei particolari:

I dettagli fanno la perfezione e la perfezione non è un dettaglio. (Leonardo da Vinci)

Chi vuole fare grandi cose deve pensare profondamente ai dettagli. (Paul Valéry)

Le sensazioni sono i dettagli che compongono la storia della nostra vita. (Oscar Wilde)

Sono i piccoli dettagli che sono di vitale importanza. Le piccole cose fanno accadere grandi cose. (John Wooden)

La verità della storia è nei dettagli. (Paul Auster)

La differenza tra qualcosa di buono e qualcosa di grande è l’attenzione ai dettagli. (Charles R. Swindoll)

Accarezza il dettaglio, il divino dettaglio. (Vladimir Nabokov)

Il modo più rapido per chiudere una porta sulla realtà è seppellirsi nei dettagli. (Chuck Palahniuk)

Solo chi fa domande sui dettagli ha provato a sentire cosa sente il tuo cuore. I dettagli. I dettagli: un modo di amare davvero. (Alessandro D’Avenia)

Ogni dettaglio acquista valore quando niente ha più senso. (Frédéric Beigbeder)

Ciò che voglio conoscere sono i pensieri di Dio tutto il resto sono dettagli. (Albert Einstein)

Per conoscere bene le cose, bisogna conoscerne i dettagli; ma dato che questi sono quasi sterminati, le nostre conoscenze sono sempre superficiali e imperfette. (François de La Rochefoucauld)

Piccoli dettagli che risultano impercettibili decidono tutto! (WG Sebald)

Voi conoscete il mio metodo: si basa sull’osservazione dei dettagli. (Sir Arthur Conan Doyle)

I dettagli della Vita e dei giorni, tutta la minutaglia quotidiana, nell’Amore mi sono insopportabili. Non sopporto la tensione amorosa, che in me è smisurata – non sopporto questa totale metamorfosi. Dalla vita sono Assente – amare è essere presenti. (Marina Cvetaeva)

La nostra vita viene sprecata nei dettagli… Semplifica, semplifica. (Henry David Thoreau)

Sempre la stessa rovinosa caduta nei matrimoni, col tempo ci si concentra sui dettagli, perdendo di vista l’ambizioso progetto iniziale. (Paolo Sorrentino)

Se sai dare ai dettagli la giusta luce, puoi trovare rivelazioni inaspettate. (Fabrizio Caramagna)

La caduta e il volo sono delle sensazioni quasi identiche in tutto salvo che in un piccolo dettaglio. (Don Paterson)

Chi vuol far del bene, deve farlo nei piccoli particolari. Il bene generale è l’alibi dei patrioti, dei politici e dei furfanti. (Gregory Bateson)

Si vede bene solo con il cuore. L’essenziale è invisibile agli occhi. (Antoine de Saint-Exupéry)

Mi piacciono i dettagli.

Lo zucchero a velo sulla torta, il basilico nel sugo, il bottone sul polsino…

Non sono l’essenziale, ma fanno la differenza. (Fabrizio Caramagna)

I paranoici attribuiscono un'importanza enorme ai particolari più insignificanti del comportamento altrui, quelli che generalmente sfuggono alle persone normali. (Sigmund Freud)

Li ho studiati per settimane. Non è facile capire un tramonto. Ha i suoi tempi, le sue misure, i suoi colori. E poiché non c’è un tramonto, dico uno, che sia identico a un altro allora lo scienziato deve saper discernere i particolari e isolare l’essenza fino a poter dire questo è un tramonto, il tramonto. (Alessandro Baricco)

Se sei nei guai, quanti vengono a offrirti la loro comprensione in realtà sono soltanto curiosi di sapere i particolari. (Edgar Watson Howe)

L’analisi è talvolta un modo di disgustarsi nei particolari di ciò che era sopportabile nell’insieme. E vivere con qualcuno è un modo di analisi che ottiene gli stessi effetti. (Paul Valéry)

La vita d’ogni singolo, se la si guarda nel suo complesso, rilevandone solo i tratti significanti, è sempre invero una tragedia; ma, esaminata nei particolari, ha il carattere della commedia. Imperocché l’agitazione e il tormento della giornata, l’incessante ironia dell’attimo, il volere e il temere della settimana, gli accidenti sgradevoli d’ogni ora, per virtù del caso ognora intento a brutti tiri, sono vere scene da commedia. (Arthur Schopenhauer)

Una persona fondamentalmente sicura non si angustierà se dettagli o questioni minori si riveleranno contro le aspettative. Ma, alla fine, i particolari sono importanti, il modo giusto e quello sbagliato di agire si trovano nelle piccole cose. (Yamamoto Tsunetomo)

Il Diavolo è nei dettagli. (Proverbio)

Una vittoria descritta nei particolari, non si sa più che cosa la distingue da una sconfitta. (Jean-Paul Sartre)

La notte ci piace perché, come il ricordo, sopprime i particolari oziosi. (Jorge Luis Borges)

È più facile conoscere l’uomo in generale che conoscere un uomo in particolare. (François de La Rochefoucauld)

Non bisognerebbe mai immaginarsi qualcosa troppo nel dettaglio perché l’immaginazione finisce per mangiarsi tutto il terreno su cui una cosa potrebbe accadere. (Andrea De Carlo)

Motivi potentissimi e quasi sempre segreti sono all’origine di mille dettagli che compongono la bellezza brulicante dell’universo. Una singolarità può sembrarci gratuita, ma la sua forza espressiva nasconde sempre delle radici. (Jean Cocteau)

Frasi sui dettagli nella moda

Uno dei settori in cui si sente parlare spesso di dettagli è proprio la moda. L’arte del vestire e agghindare le persone, in base alle stagioni, ai gusti, alle tendenze.

Come diceva di sé Coco Chanel: “Io non faccio la moda. Io sono la moda”, frase molto significativa che ci aiuta a comprendere quanto uno stilista, un designer o chi lavora nel mondo della moda debba essere bravo a curare ogni minimo dettaglio. Deve avere la capacità di vestire chiunque o chi vuole, esprimendo l’essenza dello stile e dell’eleganza in ogni piccolo particolare, in ogni minuziosa scelta.

Di seguito troveremo alcune frasi sui dettagli nella moda, oltre a citazioni di importantissimi stilisti e fashion icon che hanno fatto e continuano a fare la storia nel settore dell’abbigliamento e delle calzature, grazie alla loro capacità di donare agli abiti il potere di dare sicurezza e personalità a chi li indossa.

Vediamo la raccolta scelta per te da DiLei:

Niente funziona senza dettagli. Sono tutto, sono la base della qualità. (Dieter Rams)

Il dettaglio è importante quanto lo è l’essenziale. Quando è inadeguato, distrugge l’intera creazione. (Christian Dior)

La moda non è un qualcosa che esiste solo sotto forma di abiti. La moda è nel cielo, nelle strade, la moda ha a che fare con le idee, il modo in cui viviamo, ciò che accade. (Coco Chanel)

I dettagli possono diventare un accessorio di lusso o possono diventare volgarità. Dipende da chi li indossa. (Fabrizio Caramagna)

Per creare qualcosa di eccezionale, la mente deve essere implacabilmente concentrata su ogni piccolo dettaglio. (Giorgio Armani)

Chi vuol fare grandi cose deve pensare profondamente ai dettagli. (Paul Valéry)

Le scarpe trasformano il linguaggio del corpo e l’atteggiamento. Ti sollevano fisicamente ed emozionalmente. (Christian Louboutin)

Nel corso degli anni ho imparato che ciò che è importante in un vestito è la donna che lo indossa. (Yves Saint Laurent)

È l’abito che deve adattarsi al corpo della donna, non il corpo che deve adattarsi alla forma dell’abito. (Hubert de Givenchy)

La cura nella scelta delle scarpe non sarà mai abbastanza. Troppe donne credono che non siano importanti, ma la vera prova di una donna elegante è in ciò che indossa ai piedi. (Christian Dior)

Amo le pieghe, i dettagli che s’insinuano sotto le trame principali. Hanno la bellezza di chi non vuole ostentare. (Fabrizio Caramagna)

Il successo è la somma dei dettagli. (Harvey S. Firestone)

L’eleganza è l’equilibrio tra proporzioni, emozione e sorpresa. (Valentino)

C’è un dono molto speciale. Apprezzare ciò che nessuno vede; scoprire quel dettaglio apparentemente insignificante che dice tutto. (Fabrizio Caramagna)

Quello che indossi è il tuo modo di presentarti al mondo, specialmente oggi che viviamo in un’era in cui il contatto umano è così rapido. La moda è un linguaggio istantaneo. (Miuccia Prada)

Non disegno abiti. Io disegno sogni. (Ralph Lauren)

Il modo in cui ti vesti è un’espressione della tua personalità. (Alessandro Michele)

L’abito non deve appendersi al corpo, ma seguire le sue linee. Deve accompagnare chi lo indossa e quando una donna sorride l’abito deve sorridere con lei. (Madeleine Vionnet)

Ci sono abiti che quando li indossi cominciano ad abitare te. Con nuovi dettagli che sembrano far parte della tua personalità, da sempre. (Fabrizio Caramagna)

Frasi sui dettagli nella fotografia

Il mondo dell’arte è fatto di dettagli, di particolari che non possono essere tralasciati, per comunicare all’osservatore quello che l’artista stesso vuole esprimere.

La fotografia è una forma incantevole d’arte, dal fascino unico, sia per chi la pratica per lavoro, sia per chi invece ne ha fatto un hobby, una passione, un divertimento. Grazie alle foto l’autore immortala dei momenti reali, ma consente di vedere la natura, le persone, le cose sotto un altro aspetto, in un’ottica differente.

La nascita della fotografia risale all’Ottocento e da allora si tratta di una tecnica che consente di immortalare momenti e di comunicare informazioni e avvenimenti nel futuro. Nel tempo è diventata una vera e propria forma d’arte, usata come linguaggio espressivo, ricco di dettagli e particolari incantevoli che fotografo e osservatore devono essere in grado di comunicare e cogliere. Solo così è possibile suscitare emozioni e reazioni.

Ecco alcune delle più profonde e significative frasi sui dettagli nella fotografia, per aiutarti a comprendere come i particolari possano fare la differenza in ogni aspetto della vita, reale o immortalata:

La bellezza dei dettagli è che lo fanno apposta a farsi notare da pochi. (Fabrizio Caramagna)

Nella fotografia, la più piccola cosa può essere un ottimo soggetto. Il piccolo dettaglio umano può diventare un Leitmotiv. (Henri Cartier-Bresson)

I dettagli sono un mondo a sé, visibile solo agli occhi di chi viaggia al di sopra della banalità. (Fabrizio Caramagna)

L’arte è la bellezza, l’invenzione perpetua dei dettagli, la scelta delle parole, la cura attenta nell’esecuzione. (Théophile Gautier)

I dettagli, certo. Ma c’è anche ciò che esprime bellezza solo se visto nell’insieme come un panorama o il mare. (Fabrizio Caramagna)

L’occhio vede ciò che la mente conosce. (Johann Wolfgang Goethe)

Il fotografo, come il poeta o il filosofo, può permettersi di passare molto tempo a scrutare i piccoli dettagli della vita. Diventa una ragione per assaporare più a fondo ogni istante della vita. (Nick Knight)

La fotografia è una storia che non riesco a esprimere a parole. (Destin Sparks)

Una fotografia è un segreto che parla di un segreto. Più essa racconta, meno è possibile conoscere. (Diane Arbus)