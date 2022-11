Frasi sull’eleganza e sul suo significato più intimo

Fonte: iStock Aforismi e citazioni famose sull'eleganza

Tendiamo ad associare il termine eleganza ai vestiti firmati o agli accessori costosi, come gioielli d’oro e diamanti da migliaia di euro. In realtà l’eleganza è molto di più, è la raffinatezza, lo stile – che nulla c’entrano con il prezzo di un abito o di un orologio griffato – ma anche l’armonia di una persona nel suo insieme, la purezza del suo animo e del suo spirito.

Una persona elegante non è necessariamente quella che indossa giacca e cravatta ogni giorno. Essere eleganti è un insieme di altri fattori quali, per esempio, il portamento, il buon gusto e la naturalità. Vediamo alcune delle più belle frasi e citazioni sull’eleganza scelte da DiLei per te.

Frasi sull’eleganza della donna

La parola eleganza viene dal latino “elegantia”, con l’accezione di gusto e raffinatezza, che porta ancora oggi. Viviamo un’epoca in cui ormai anche le donne, rispetto al passato, lavorano e sbrigano varie faccende oltre a quelle domestiche, per cui amano vestirsi comode – con jeans, tuta, t-shirt e scarpe da ginnastica.

Per questo spesso ci viene automatico accostare il termine eleganza agli abiti che siamo abituati a vedere sui red carpet. Nel corso degli anni il significato si è evoluto. E se già in passato c’era chi sosteneva che l’eleganza fosse fatta di abiti semplici e tessuti di lusso – come Coco Chanel – piuttosto che di gioielli e capi vistosi, oggi definiamo una persona elegante anche solo per il suo portamento e modo di atteggiarsi. L’eleganza di una donna è diventata anche una questione di grazia e di stile: c’è chi riesce a esserlo senza bisogno di fronzoli, nella semplicità. DiLei ha selezionato alcune citazioni famose sul concetto di eleganza:

L’eleganza è quella qualità del comportamento che trasforma la massima qualità dell’essere in apparire. (Jean-Paul Sartre)

La vera eleganza non è assoggettata alla moda, basta un tocco per magnificarla. (Angela Randisi)

Una donna porta con eleganza anche le più pesanti delle tristezze. (Luce Argentea)

I tuoi vestiti dovrebbero essere abbastanza stretti da mostrare che sei una donna, ma abbastanza sciolti da mostrare che sei una donna. (Marilyn Monroe)

La bellezza di una donna non è nei vestiti che indossa, nella figura che porta, o nel modo in cui si pettina i capelli. La bellezza di una donna è vista nei suoi occhi, perché quella è la porta del suo cuore, il luogo in cui risiede l’amore. La vera bellezza in una donna si riflette nella sua anima. È la cura che dona amorevolmente, la passione che mostra e la bellezza di una donna cresce solo con gli anni che passano. (Audrey Hepburn)

Una donna è il cerchio completo. Dentro di lei c’è il potere di creare, nutrire e trasformare. (Diane Mariechild)

Mai sottovalutare il potere di una donna. (Nellie McClung)

L’eleganza non è farsi notare, ma farsi ricordare. (Giorgio Armani)

Non capisco come una donna possa uscire di casa senza aggiustarsi un po’, se non per gentilezza. E poi, non si sa mai, forse è il giorno in cui ha un appuntamento con il destino. Ed è meglio essere la più bella possibile per il destino. (Coco Chanel)

Amo il lusso. Ma il lusso non sta nella ricchezza e nella ricercatezza, bensì nell’assenza di volgarità. Volgarità è la parola più brutta della nostra lingua e io mi dò da fare per combatterla. (Coco Chanel)

Il sussurro di una bella ragazza può essere sentito oltre il ruggito di un leone. (Proverbio)

L’eleganza vera è un’assenza che rimane nell’aria. (Maurizio De Giovanni)

La femminilità non è solo rossetto, acconciature alla moda e vestiti alla moda. È l’ornamento divino dell’umanità. Trova espressione nelle tue qualità della tua capacità di amare, della tua spiritualità, delicatezza, luminosità, sensibilità, creatività, fascino, grazia, gentilezza, dignità e forza silenziosa. (James E. Faust)

Mia madre ci ha insegnato che l’ambizione fa parte della femminilità e ci ha davvero insegnato ad avere sostanza ma anche stile. (Denise Morrison)

Lo stile è eleganza non stravaganza. (Giorgio Armani)

C’è questa idea che se ti togli i vestiti, in qualche modo devi avere morale libera. C’è ancora un atteggiamento negativo nella nostra società nei confronti delle donne che usano una forza intrinseca – la loro femminilità – in qualsiasi modo possa essere considerata seducente. (Demi Moore)

Non sono un acquirente di rischi. Non faccio scollature profonde o gonne davvero corte. Cerco di rimanere il più elegante possibile e di fornire un po’ di mistero. (Kristen Bell)

Non è possibile per un uomo essere elegante senza un tocco di femminilità. (Vivienne Westwood)

Non ho paura della mia femminilità e non ho paura della mia sessualità. (Goldie Hawn)

La vera eleganza è quella che si adegua, ma non si piega alle mode. (Bianca Balti)

Quando ha smesso di conformarsi al quadro convenzionale della femminilità, ha finalmente iniziato a godere di essere una donna. (Betty Friedan)

La femminilità autentica è una combinazione di classe, tenerezza e virtù. Quando una donna possiede questi tratti, un uomo vorrà naturalmente essere gentile intorno a lei. (Jason Evert)

Perché le donne vogliono vestirsi da uomini quando sono abbastanza fortunate da essere donne? Perché perdere la femminilità, che è uno dei nostri più grandi amuleti? Otteniamo più risultati essendo affascinanti che sfoggiando in pantaloni e fumo. Sono molto appassionata di uomini. Penso che siano creature meravigliose. Li amo molto. Ma non voglio assomigliare a uno. Quando le donne hanno rinunciato alle loro gonne lunghe, hanno commesso un grave errore… (Tasha Tudor)

Per essere eleganti non si deve assolutamente aver l’aria di essersi vestiti a fondo, vale a dire essersi studiati molto bene, essersi coordinati; bisogna sempre avere un’aria piuttosto casuale, che non significa essere trasandati. (Giorgio Armani)

Frasi sull’eleganza dell’anima

Non esiste solo l’eleganza nel senso più stretto del termine, legata agli abiti che una persona porta, al modo che ha di atteggiarsi e di parlare, al suo stile. Pensiamo anche all’eleganza dell’anima, alla purezza e alla raffinatezza dello spirito, doti preziose e innate.

Un dono che si ha sin dal momento della nascita, che è bene proteggere e custodire per sempre. Non si esprime col modo di vestire, con gioielli e accessori costosi, con auto e case di lusso, ma nel modo di fare che si ha nella vita di tutti i giorni: l’atteggiamento e la comunicazione con le altre persone, la raffinatezza dei gesti e degli sguardi, la bontà d’animo che traspare in ogni piccolo gesto quotidiano. Vediamo insieme gli aforismi scelti da DiLei inerenti proprio all’eleganza dell’anima, quella interiore:

La semplicità è l’anima dell’eleganza moderna. (Bill Blass)

Sovente, l’eleganza viene confusa con la superficialità, la moda, una certa mancanza di interiorità. Si tratta di un grave errore: l’essere umano ha bisogno di eleganza sia nelle azioni che nella postura, perché questa parola è sinonimo di buon gusto, amabilità, equilibrio e armonia. (Paulo Coelho)

L’eleganza è una risorsa dello spirito per colmare le imperfezioni del corpo. (Roberto Gervaso)

Ricchi si diventa; eleganti si nasce. (Honoré de Balzac)

L’eleganza d’animo è propria di chi non ha bisogno di sminuire gli altri perché brilla già di luce propria. (Marco Salerno)

La vera bellezza è solo quella accompagnata da eleganza interiore. (Laura Bertuglia)

Descriverei l’eleganza come una serena e quieta fiducia intima. (Kylie Minogue)

L’eleganza non nasce solo da ciò che porti, ma anche da ciò che pensi. (Giusi Ferré)

Per essere sempre elegante, in ogni occasione, vestiti con sensibilità e modestia. (Nino Lo Iacono)

La grazia circonda l’eleganza e la riveste. (Joseph Joubert)

L’eleganza è l’equilibrio tra proporzioni, emozione e sorpresa. (Valentino)

Mala eleganza quella che non lascia il debito luogo alla naturalezza o alla spontaneità. (Arturo Graf)

La grazia è stata definita come l’espressione esteriore dell’armonia interiore dell’anima. (William Hazlitt)

L’eleganza è senza tempo; resiste alla tendenza e alla commercializzazione di ciò che la moda e lo stile diventano. (Zac Posen)

La grazia non è un’andatura attraente, non è il portamento elevato di certe nostre donne bene in mostra. È la forza sovrumana di affrontare il mondo da soli senza sforzo, sfidarlo a duello tutto intero senza neanche spettinarsi. (Erri De Luca)

Vivi soddisfatto delle piccole cose; ricerca l’eleganza piuttosto che il lusso, e la raffinatezza piuttosto che la moda. (William Henry Channing)

La moda è la raffinatezza che corre davanti alla volgarità e teme di essere sorpassata. (William Hazlitt)

Non importa quanto semplice possa essere una donna, se la verità e l’onestà sono scritte sul suo viso, sarà bella. (Eleanor Roosevelt)

Un gusto davvero elegante è generalmente accompagnato dall’eccellenza del cuore. (Henry Fielding)

L’eleganza è un atteggiamento, non è legata ad un capo di vestiario! Si può imparare ad essere vestiti bene, ma non necessariamente si impara ad essere eleganti. Ci si muove in un certo modo, ci si siede in un certo modo. Le mani, il viso hanno un atteggiamento elegante nelle movenze. (Franca Sozzani)

Quante cose mostra l’eleganza e quante ne custodisce come un segreto da rivelare a pochi privilegiati. (Fabrizio Caramagna)

La vera eleganza è semplicemente un reale incontro con sé stessi. (Carole Bouquet)

L’eleganza non si compra nelle botteghe. (Pino Caruso)

Spesso coloro che tutto sanno le eleganze del vestito e dell’addobbo, nulla sanno delle eleganze dell’anima. (Arturo Graf)

L’eleganza è il dizionario con cui si traduce l’animo umano. (Alessandro Bruno)

È necessario avere serenità ed eleganza per compiere i passi più importanti della vita. Di certo, non bisogna farla diventare una fissazione, preoccupandosi continuamente del modo in cui si muovono le mani, ci si siede, si sorride, ci si guarda intorno. (Paulo Coelho)

Frasi sull’eleganza in inglese

Come abbiamo spiegato sinora, l’eleganza non è solo quello che vediamo, quindi legato all’aspetto esteriore di una persona, ai suoi vestiti e accessori. L’eleganza è l’arte di vivere e di pensare raffinata e di buon gusto. Anche il modo di parlare, atteggiarsi e gesticolare può essere più o meno elegante. Si tratta di un concetto che racchiude curiosità, personalità, educazione. Di seguito puoi trovare alcune delle più significative frasi sull’eleganza in inglese, che DiLei ti propone:

Elegance is when the inside is as beautiful as the outside. (Coco Chanel)

It is not possible for a man to be elegant without a touch of femininity. (Vivienne Westwood)

Elegance is good taste plus a dash of daring. (Carmel Snow)

Elegance is the only beauty that never fades. (Audrey Hepburn)

Those who make their dress a principal part of themselves, will, in general, become of no more value than their dress. (William Hazlitt)

Elegance isn’t solely defined by what you wear. It’s how you carry yourself, how you speak, what you read. (Carolina Herrera)

An elegant woman is a woman who despises you and has no hair under her arms. (Salvador Dalí)

Any man may be in good spirits and good temper when he’s well dressed. There ain’t much credit in that. (Charles Dickens)

Simplicity is the ultimate sophistication. (Leonardo da Vinci)

Dress is a very foolish thing; and yet it is a very foolish thing for a man not to be well dressed. (Philip Stanhope, IV conte di Chesterfield)

Fashion fades, only style remains the same. (Coco Chanel)

No elegance is possible without perfume. It is the unseen, unforgettable, ultimate accessory. (Coco Chanel)

Isn’t elegance forgetting what one is wearing? (Yves Saint-Laurent)

True elegance for me is the manifestation of an independent mind. (Isabella Rossellini)

Elegance does not consist in putting on a new dress. (Coco Chanel)

If you are out to describe the truth, leave elegance to the tailor. (Albert Einstein)

We must never confuse elegance with snobbery. (Yves Saint-Laurent)

Simplicity is the keynote of all true elegance. (Coco Chanel)

Real elegance is simply a true encounter with oneself. (Carole Bouquet)

Elegance is like manners. You can’t be polite only on Wednesday or Thursday. If you are elegant, you should be every day of the week. If you are not, then it’s another matter. (Aldo Gucci)

Elegance is refusal. (Coco Chanel)

Knowledge is the only elegance. (Ralph Waldo Emerson)

Fashions fade, style is eternal. (Yves Saint Laurent)

Elegance is a discipline of life. (Oscar de la Renta)

A truly elegant taste is generally accompanied with an excellency of heart. (Henry Fielding)

Frasi su eleganza e sensualità

La sensualità è un’arte che, accompagnata all’eleganza e ben usata, sa renderci più intriganti e affascinanti agli occhi degli altri. Una dote innata che possiamo usare per conquistare chi ci interessa, ma che è difficile riuscire a trasmettere o apprendere; un insieme di caratteristiche intellettuali e fisiche che non è facile spiegare.

L’eleganza, per chi è appassionato di moda, è l’energia che una persona è in grado di emanare, che si accosta perfettamente al concetto di sensualità, di attrattività e di seduzione. Saper essere eleganti e sensuali non è per tutti, vediamo alcune delle frasi che meglio spiegano questo concetto: