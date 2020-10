Kate Middleton cerca una governante che abbia una caratteristica speciale

editato in: da

Kate Middleton e William pronti a sostituire Meghan e Harry

Kate Middleton e William sempre più impegnati cercano una nuova governante per rafforzare il loro staff e nell’annuncio pubblicato su sito della Famiglia Reale viene richiesta una particolare caratteristica a chiunque si proponga per questo ruolo: la massima discrezione.

I Duchi di Cambridge nell’annuncio infatti insistono molto sulla riservatezza dei candidati. Solo chi è in grado di “mantenere riservatezza e discrezione” verrà preso in considerazione. L’insistenza su questo particolare punto, fa pensare che William e Kate stiano cercando una persona che dovrà interagire non solo con loro, ma anche coi tre Royal Baby, George, Charlotte e Louis. Come è noto, i Duchi sono molto attenti a preservare la privacy dei loro figli, pur educandoli al ruolo particolare che svolgeranno a Corte.

Sede di lavoro principale è la residenza londinese di William e Kate, ossia Kensington Palace, e la posizione viene descritta come “un’opportunità entusiasmante”.

Il candidato ideale sarà anche disposto a viaggiare. La coppia infatti soggiorna spesso in altre dimore, a cominciare da Anmer Hall, la casa di campagna nel Norfolk, ma trascorre del tempo anche a Balmoral e a Sandringham, le tenute della Regina Elisabetta.

Naturalmente, verranno prese in considerazione sole le candidature di coloro che possono vantare esperienza pregressa nel settore, anche perché sarà richiesto di assumere responsabilità senior in assenza di chi ha attualmente quel ruolo. Nell’annuncio si legge che bisogna avere doti organizzative, spirito di iniziativa, essere flessibile e in grado di gestire un carico di lavoro vario. E ovviamente mantenere la massima discrezione.

Per chiunque fosse interessato, c’è tempo fino al 7 novembre per presentare la domanda, come si legge nell’annuncio. Sicuramente, chi si candida deve essere consapevole che le case dei Duchi di Cambridge sono più che altro delle proprietà enormi. Basti pensare che a Kensington Palace William e Kate abitano nell’appartamento 1 A che comprende 20 camere da letto, cinque sale da ricevimento, svariati bagni, una nursery, più le stanze del personale. Se alla gestione della casa, si aggiunge anche quella dei tre figli, il carico di lavoro sarà davvero impegnativo.

Senza contare che adesso più che mai William e Kate stanno lavorando per la Monarchia e hanno assunto anche molti incarichi che prima era di Harry e Meghan Markle.