“Amici 23”, figlio e nipote d’arte verso l’ingresso nella Scuola

Un ingresso attesissimo, che potrebbe lanciare la nuova edizione di Amici. Secondo indiscrezioni, infatti, la Scuola potrebbe accogliere un altro figlio d’arte, dopo Angelina Mango, e si tratterebbe di un nome che è spesso circolato negli anni passati. Stiamo parlando di Giovanni Antonacci, figlio di Biagio e Marianna Morandi nonché nipote di Gianni Morandi, che sarebbe pronto a fare il suo ingresso tra i banchi del talent al via dal 24 settembre.

Chi è Giovanni Antonacci

Classe 2001, ha letteralmente la musica nel sangue. Giovanni Antonacci si avvicina infatti a questo mondo fin da giovanissimo ma, nonostante l’importante cognome che porta, sta provando a cavarsela da solo e senza l’aiuto di papà e del celebre nonno Gianni Morandi, che viene da un grandissimo successo di pubblico – in tour e sul palco del Festival di Sanremo – e che ora starebbe pensando di prendersi una pausa dai social.

Dopotutto, il genere che ha scelto è molto diverso da quello dei suoi parenti. Si sta infatti facendo strada come rapper, oltre a lavorare come speaker radiofonico per RTL 102.5, e sembra già avere le idee molto chiare. Il suo ingresso era stato infatti dato per certo anche negli anni scorsi ed era stato smentito proprio da lui. Ora, si fa nuovamente largo la voce riportata da MondoTv24 che riapre la possibilità di una sua partecipazione al talent del quale aveva detto a Cosmopolitan: “Penso che Amici sia più formativo. È più lungo, ci sono le lezioni, è una vera e propria scuola. Io sarei uno di quelli che sta agli ultimi banchi, che fa caciara, ma anche ligio al dovere”.

Della sua vita privata invece si conosce pochissimo, se non che è stato legato a Jasmine Carrisi nel 2019. I due avevano prontamente smentito la relazione nonostante fossero stati visti più volte insieme, proclamandosi sempre amici. Al momento, non si sa altro: Giovanni Antonacci sta infatti lasciando spazio alla musica ed è anche autore di diversi brani.

Cosa si sa della nuova edizione di Amici

Il talent show di Canale5, confermato in sede di presentazione dei palinsesti, parte il 24 settembre con la consueta puntata domenicale. Assisteremo dunque alla formazione della classe, nella quale potrebbe comparire anche Giovanni Antonacci, mentre sono certi i nomi dei docenti che vanno a comporre la commissione della 23esima edizione, tra conferme e grandi ritorni.

Sul banco dei Professori di canto ritroveremo infatti Anna Pettinelli, assente nella stagione 2022-2023, che prende il posto di Arisa. La speaker radiofonica siederà al fianco di Rudy Zerbi – volto storico del programma – e Lorella Cuccarini, docente di canto per il secondo anno consecutivo. Completo anche il banco di danza, con Alessandra Celentano come insegnante di danza classica. Al fianco della Maestra siedono ancora Raimondo Todaro, che a Verissimo ha appena raccontato di aver superato due tumori maligni, ed Emanuel Lo.

L’appuntamento è fissato per le 14,10 su Canale5 e prima della puntata di Verissimo, mentre il day time va in onda dopo il tradizionale appuntamento con Uomini e Donne. Il talent viene inoltre da un’edizione molto particolare, con la puntata speciale della domenica che si è fermata a causa della scomparsa di Maurizio Costanzo. Lo show è ripreso e poi proseguito fino a maggio con la vittoria del ballerino Mattia Zenzola.