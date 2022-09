Gianni Morandi mostra le mani ustionate, inarrestabile (anche a 77 anni)

Gianni Morandi brinda alla guarigione: l’odissea dell’incidente

È trascorso poco più di un anno da quando Gianni Morandi è rimasto vittima di un brutto incidente domestico, che avrebbe potuto costargli caro. Allora la notizia delle gravi ustioni riportate dal cantante aveva provocato nei fan non poca preoccupazione, ma nel corso dei mesi l’intramontabile Gianni ha dimostrato una forza d’animo propria di pochi, affrontando il lungo percorso di guarigione sempre con il sorriso sulle labbra e lo sguardo vispo ed entusiasta dell’eterno ragazzo che è. E adesso ha deciso di mostrare per la prima volta le mani ustionate con uno scatto che evidenzia i segni che, purtroppo, non accennano a scomparire.

Gianni Morandi mostra per la prima volta le mani ustionate

“Voglia di urlare!”, ha scritto Gianni Morandi a corredo della foto condivisa su Instagram. Uno scatto emblematico che per la prima volta ci mostra gli effetti dell’incidente domestico e degli interventi subiti alle mani da un anno e mezzo circa a questa parte. Era la sera dell’11 marzo 2021 quando il cantante di Monghidoro è stato ricoverato d’urgenza all’Ospedale Maggiore di Bologna, poi immediatamente trasferito al Centro Grandi Ustionati dell’Ospedale Bufalini di Cesena e da lì tutto è iniziato.

Una brutta caduta nel fuoco, mentre bruciava delle sterpaglie nel giardino di cui si occupa sempre con tanta cura, gli ha provocato ustioni nel 15% del corpo, colpendo principalmente le mani con cui ha cercato di sostenersi. È così che è iniziato un lento percorso di riabilitazione, che ha richiesto un secondo intervento alla mano destra – la più colpita – proprio nel marzo di quest’anno, ultimo tassello (si spera) di una vera e propria odissea che sembra aver oltrepassato finalmente le fasi peggiori.

I danni alle mani sono evidenti e lo scatto – dobbiamo ammetterlo – è alquanto impressionante. Gianni Morandi mostra i palmi delle mani con la pelle raggrinzita dalle ustioni e in particolare la mano destra, quella che ha subito il secondo intervento e da cui ha potuto togliere i bendaggi apposti dai medici nel post-operatorio, appare ancora un po’ gonfia.

Gianni Morandi inarrestabile a 77 anni

Quel che colpisce di Gianni Morandi è il suo volto sorridente. Chiunque dopo un incidente anche meno grave, specialmente una persona in là con gli anni, ne sarebbe uscito scoraggiato e si sarebbe lasciato trascinare giù da una certa (e doverosa) preoccupazione. Ma lui no. Anche nei momenti più difficili e dolorosi l’artista non ha mai perso il suo piglio da ragazzino, mostrando un entusiasmo e una voglia di rivalsa che dovrebbe far scuola, specialmente alle nuove generazioni.

Ha 77 anni il cantante di Monghidoro, eppure non si è mai mostrato scoraggiato neanche per un attimo e nonostante tutto è riuscito a tornare sulla cresta dell’onda, collezionando un successo dietro l’altro. Su tutti le collaborazioni con Jovanotti, suo grande amico con il quale ha letteralmente trionfato a furor di popolo al Festival di Sanremo 2022 con Apri tutte le porte (un terzo posto meritatissimo), poi il tour di concerti che ha dovuto interrompere momentaneamente quando si è dovuto operare per la seconda volta.

Inarrestabile, Gianni Morandi. Al Jova Beach Party è il beniamino del pubblico: “Sono in scena per circa 20 minuti, la gente canta con noi, il pubblico si diverte tantissimo, è una festa magnifica, che dura tutto il giorno”, ha detto in un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni. Sempre ritagliando del tempo per i consueti 4-6 chilometri di corsa e, come sempre, al fianco della moglie Anna Dan che definisce “una donna meravigliosa, allegra, dinamica”. Un’estate ricca di emozioni, in attesa di tornare il prossimo anno sul palco dell’Ariston al fianco di Amadeus, che lo ha fortemente voluto come co-conduttore di Sanremo 2023.