Gianni Morandi, la dolce dedica al figlio Tredici Pietro prima di Sanremo 2026

IPA Morandi, la dedica al figlio Tredici Pietro prima di Sanremo 2026

Il palco del Festival di Sanremo è un’arena luccicante di note vecchie e nuove. A muoverlo sono i brani rimasti nella storia, ma anche le canzoni e le voci degli artisti della nuova generazione che sperano di entrare negli annali del Festival.

Uno di questi è Tredici Pietro, al secolo Pietro Morandi, in gara a Sanremo 2026 con il brano Uomo che cade. E a poche ore dall’inizio della kermesse, a fargli gli auguri più dolci è qualcuno che il Teatro Ariston lo conosce bene: suo padre, Gianni Morandi.

Gianni Morandi, la dedica a Tredici Pietro prima di Sanremo

Dopo anni di carriera e canzoni potentissime, Gianni Morandi può dire di aver fatto scorpacciata di emozioni legate alla musica e, ovviamente, al Festival di Sanremo.

Quest’anno, però, il Teatro Ariston riesce a regalargliene una nuova: poter ascoltare suo figlio Tredici Pietro esibirsi su uno dei palchi che ha visto nascere e crescere i più grandi nomi della musica italiana.

Il rapper, figlio del cantante di Si può dare di più e Anna Dan, è infatti uno dei Big di Sanremo 2026. Scelto dal direttore artistico Carlo Conti, Tredici Pietro gareggia con il brano Uomo che cade.

Un momento davvero speciale per lui che, inevitabilmente, ha vissuto il Festival anche attraverso gli occhi e la voce del padre.

E a poche ore dall’inizio ufficiale della kermesse, Gianni Morandi ha voluto dedicargli un dolcissimo augurio sui social. Il cantante ha condiviso una loro vecchia foto: un giovane Morandi con sulle spalle un Pietro ancora bambino.

“Riguardo questa foto e mi sembra ieri. Tu sulle mie spalle, piccolo, con il mondo davanti agli occhi”, scrive Gianni.

Un’istantanea tutta loro, in cui forse nessuno dei due immaginava che anni dopo sarebbe stato Gianni a guardare Pietro a Sanremo.

“Stasera salirai sul palco di Sanremo. La mamma e io ti guarderemo emozionati, in silenzio. Per tutti sei Tredici Pietro. Per noi resti il nostro bambino. Comunque andrà, sarà un orgoglio vederti lì, con il tuo coraggio e la tua verità. Ti vogliamo bene. Mamma e papà”.

Tredici Pietro, la sua strada personalissima a “Sanremo 2026”

Tredici Pietro arriva sul palco di Sanremo con un cognome importante, ma senza aver mai voluto giocare facile. Il suo modo di cantare e di scrivere è lontano da quello del padre: i suoi testi, il suo immaginario e il suo suono raccontano una visione personalissima, che non prova a emulare quella di Gianni Morandi.

Non a caso, il cantante ha scelto di vivere la sua carriera artistica attraverso uno pseudonimo. Una presa di posizione chiara, che lo colloca dentro una nuova generazione di artisti amata dalla Gen Z e pronta ora a farsi conoscere anche da un pubblico più ampio.

L’obiettivo, in fondo, è lo stesso di sempre: scoprirsi e farsi scoprire su uno dei palchi più seguiti e amati d’Italia e, chissà, magari entrare nel cuore anche di chi ha sempre amato suo padre. In ogni caso, una cosa è certa: Tredici Pietro di fan ne ha eccome. E tra i primi ci sono proprio Gianni Morandi e Anna Dan, che quest’anno tifano per lui.