La serata delle cover di Sanremo 2026 si è conclusa e Carlo Conti ha svelato soltanto le prime 10 posizioni della classifica. I vincitori? Ditonellapiaga e Tony Pitony, che hanno regalato un’esibizione molto sentita sulle note di The lady is a tramp.

Il loro filmato è già virale, a differenza di quanto accaduto ad altri. Basti pensare a Leo Gassmann, che ha duettato con Aiello, proponendo una cover di Era già tutto previsto. Non sappiamo in che posizione siano finiti ma conosciamo la reazione di pancia di papà Alessandro Gassmann.

Lo sfogo di Gassmann contro Sanremo

Poco prima dell’inizio di Sanremo 2026, Alessandro Gassmann aveva svelato che in alcun modo sarebbe stato sul palco dell’Ariston. Gli sarebbe di certo piaciuto, considerando anche la presenza tra i Big di suo figlio Leo, ma proprio per questo doveva tenersene a distanza. Aveva di fatto citato una regola che impediva qualcosa del genere.

Questo fantomatico divieto, noto agli addetti ai lavori, è però chiaramente saltato nella serata delle cover. Il quarto appuntamento ha infatti visto l’arrivo di Gianni Morandi. Durissima la reazione dell’attore.

“Ah, quindi non era vero che quando un cantante è in gara a Sanremo, un parente non può partecipare al Festival. E sono assolutamente d’accordo, una regola senza senso. Io sarei dovuto andare al Festival per presentare ‘Guerrieri’, la serie che parte su Rai 1 da lunedì 9 marzo, tratta dai meravigliosi romanzi di Gianrico Carofiglio. Mi hanno però detto che non potevo, perché padre di un cantante. Vabbe’, dai, regole non uguali per tutti”.

Il post ha fatto il giro, ovviamente, ma l’attore l’ha poco dopo cancellato, tenendo soltanto lo screen nelle sue storie.

Il duetto tra Tredicipietro e Alessandro Gassmann

In nessun modo, sembra, questo sfogo di Alessandro Gassmann è rivolto a Gianni Morandi. Per quanto il cantante abbia ricevuto l’autorizzazione a salire sul palco, duettando a sorpresa con suo figlio Tredici Pietro, non è ovviamente finito nel mirino dell’attore.

Il problema, dal suo punto di vista, non è chiaramente chi ha ricevuto l’autorizzazione, ma chi l’ha concessa dopo averla negata in precedenza. In un commento aggiuntivo sotto al suo post, Alessandro aveva così commentato:

“Dico sempre quello che penso, mi rode il culo”.

Netto e crudo, tirando in ballo tutti, nessuno escluso. Ci si attende, infatti, una spiegazione da parte di Carlo Conti nella prossima conferenza stampa.

Di parenti, in effetti, che ne sono stati. Come detto, Tredici Pietro è stato raggiunto da papà Gianni Morandi, laddove inizialmente avrebbe dovuto esibirsi solo con Galeffi e Fudasca & Band.

Non è stata però l’unica parentesi familiare della serata. Tra le ballerine che hanno accompagnato l’esibizione di Raf, infatti, c’era anche sua figlia Bianca. Lo stesso vale per Sayf, che ha voluto portare sul palco sua madre Samira.

Ovviamente, di questi esempi, l’unico realmente calzante è quello di Morandi. La regola fantomatica, infatti, riguarda una presenza Vip che possa in qualche modo influenzare il pubblico. Giusto o sbagliato che sia, la vera insensatezza è applicarla a metà.

