La classifica della serata duetti e cover di Sanremo 2026

Una classifica che non conta per la vittoria del Festival, ma che fa gola a tutti i concorrenti: chi ha vinto la serata cover di Sanremo 2026

Foto di Giorgia Prina

Giorgia Prina

Pubblicato:

IPA
Carlo Conti e Belen Rodriguez a Sanremo 2026
Chi è Carlo Conti? Cosa presenta Laura Pausini? Chi è Bianca Balti?

È probabilmente la serata più attesa del Festival insieme alla finale: la serata delle cover di Sanremo è sempre un momento pieno di emozioni. Una classifica, quella che viene comunicata alla fine delle esibizioni, che non vale per decidere il vincitore della kermesse, ma che indubbiamente è attesissima e ambita dai concorrenti che si sfidano a suono di splendide cover riproponendo riarrangiamenti e reinterpretazione sempre tutte da commentare. A condurla Carlo Conti e Laura Pausini, accompagnati da Bianca Balti e Mister X, ovvero Alessandro Siani. Ecco dunque la classifica della serata cover di Sanremo 2026.

La classifica della serata cover e duetti di Sanremo 2026

Ad esibirsi nella serata delle cover e dei duetti del Festival di Sanremo 2026 tutti i 30 cantanti in gara, accompagnati da artisti di ogni tipo. Una cosa va detta: sul palco dell’Ariston durante la quarta serata del Festival si assiste sempre a momenti particolarmente intensi ed emozionanti. Gli arrangiamenti dei cantanti in gara sono in grado di ridare vita a capolavori vecchi e nuovi, donandogli nuova energia. Certo, non tutte riescono allo stesso modo, ma è una serata in cui i concorrenti, liberi dalle briglia della gara sembrano sciogliersi e divertirsi di più, consci di potersi esprimere al massimo della propria possibilità. Le esibizioni vengono valutate attraverso il Televoto, la Giuria della Sala Stampa Tv e Web e la Giuria delle Radio, e il premio della serata va all’artista più votato, proclamato vincitore della serata delle cover.

Ecco la classifica della serata (sono state comunicate solo le prime 10 posizioni):

  1. Ditonellapiaga con Tony Pitony
  2. Sayf con Alex Britti e Mario Biondi
  3. Arisa con il coro del teatro Regio di Parma
  4. Bambole di Pezza con Cristina D’Avena
  5. Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band (e Gianni Morandi a sorpresa)
  6. Sal Da Vinci con Michele Zarrillo
  7. LDA & Aka 7even con Tullio De Piscopo
  8. Nayt e Joan Thiele
  9. Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso
  10. Luchè con Gianluca Grignani

Le coppie e le canzoni della serata cover e duetti a Sanremo 2026

Ecco tutti i duetti della serata cover, in ordine di uscita:

  • Elettra Lamborghini con Las Ketchup – Aserejé;
  • Eddie Brock con Fabrizio Moro – Portami via;
  • Mara Sattei con Mecna – L’ultimo bacio;
  • Patty Pravo con Timofej Andrijashenko – Ti lascio una canzone;
  • Levante con Gaia – I maschi;
  • Malika Ayane con Claudio Santamaria – Mi sei scoppiato dentro al cuore;
  • Bambole di Pezza con Cristina D’Avena – Occhi di gatto;
  • Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso – Su di noi;
  • Tommaso Paradiso con Stadio – L’ultima luna;
  • Michele Bravi con Fiorella Mannoia – Domani è un altro giorno;
  • Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band – Vita;
  • Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas – Il mondo;
  • Fulminacci con Francesca Fagnani – Parole parole;
  • LDA & Aka 7even con Tullio De Piscopo – Andamento lento;
  • Raf con The Kolors – The Riddle;
  • J-Ax con Ligera County Fam – E la vita, la vita;
  • Ditonellapiaga con Tony Pitony – The lady is a tramp;
  • Enrico Nigiotti con Alfa – En e Xanax;
  • Serena Brancale con Gregory Porter e Delia – Besame Mucho;
  • Sayf con Alex Britti e Mario Biondi – Hit the Road Jack;
  • Francesco Renga con Giusy Ferreri – Ragazzo solo, ragazza sola;
  • Arisa con il Coro del Teatro Regio di Parma – Quello che le donne non dicono;
  • Samurai Jay con Belen Rodríguez e Roy Paci – Baila Morena;
  • Sal Da Vinci con Michele Zarrillo – Cinque giorni;
  • Fedez & Masini con Stjepan Hauser – Meravigliosa creatura;
  • Ermal Meta con Dardust – Golden Hour;
  • Nayt con Joan Thiele – La canzone dell’amore perduto;
  • Luchè con Gianluca Grignani – Falco a metà;
  • Chiello con Saverio Cigarini – Mi sono innamorato di te;
  • Leo Gassmann con Aiello – Era già tutto previsto.

