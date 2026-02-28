La classifica della serata duetti e cover di Sanremo 2026

È probabilmente la serata più attesa del Festival insieme alla finale: la serata delle cover di Sanremo è sempre un momento pieno di emozioni. Una classifica, quella che viene comunicata alla fine delle esibizioni, che non vale per decidere il vincitore della kermesse, ma che indubbiamente è attesissima e ambita dai concorrenti che si sfidano a suono di splendide cover riproponendo riarrangiamenti e reinterpretazione sempre tutte da commentare. A condurla Carlo Conti e Laura Pausini, accompagnati da Bianca Balti e Mister X, ovvero Alessandro Siani. Ecco dunque la classifica della serata cover di Sanremo 2026.
Ad esibirsi nella serata delle cover e dei duetti del Festival di Sanremo 2026 tutti i 30 cantanti in gara, accompagnati da artisti di ogni tipo. Una cosa va detta: sul palco dell’Ariston durante la quarta serata del Festival si assiste sempre a momenti particolarmente intensi ed emozionanti. Gli arrangiamenti dei cantanti in gara sono in grado di ridare vita a capolavori vecchi e nuovi, donandogli nuova energia. Certo, non tutte riescono allo stesso modo, ma è una serata in cui i concorrenti, liberi dalle briglia della gara sembrano sciogliersi e divertirsi di più, consci di potersi esprimere al massimo della propria possibilità. Le esibizioni vengono valutate attraverso il Televoto, la Giuria della Sala Stampa Tv e Web e la Giuria delle Radio, e il premio della serata va all’artista più votato, proclamato vincitore della serata delle cover.
Ecco la classifica della serata (sono state comunicate solo le prime 10 posizioni):
- Ditonellapiaga con Tony Pitony
- Sayf con Alex Britti e Mario Biondi
- Arisa con il coro del teatro Regio di Parma
- Bambole di Pezza con Cristina D’Avena
- Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band (e Gianni Morandi a sorpresa)
- Sal Da Vinci con Michele Zarrillo
- LDA & Aka 7even con Tullio De Piscopo
- Nayt e Joan Thiele
- Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso
- Luchè con Gianluca Grignani
Ecco tutti i duetti della serata cover, in ordine di uscita:
- Elettra Lamborghini con Las Ketchup – Aserejé;
- Eddie Brock con Fabrizio Moro – Portami via;
- Mara Sattei con Mecna – L’ultimo bacio;
- Patty Pravo con Timofej Andrijashenko – Ti lascio una canzone;
- Levante con Gaia – I maschi;
- Malika Ayane con Claudio Santamaria – Mi sei scoppiato dentro al cuore;
- Bambole di Pezza con Cristina D’Avena – Occhi di gatto;
- Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso – Su di noi;
- Tommaso Paradiso con Stadio – L’ultima luna;
- Michele Bravi con Fiorella Mannoia – Domani è un altro giorno;
- Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band – Vita;
- Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas – Il mondo;
- Fulminacci con Francesca Fagnani – Parole parole;
- LDA & Aka 7even con Tullio De Piscopo – Andamento lento;
- Raf con The Kolors – The Riddle;
- J-Ax con Ligera County Fam – E la vita, la vita;
- Ditonellapiaga con Tony Pitony – The lady is a tramp;
- Enrico Nigiotti con Alfa – En e Xanax;
- Serena Brancale con Gregory Porter e Delia – Besame Mucho;
- Sayf con Alex Britti e Mario Biondi – Hit the Road Jack;
- Francesco Renga con Giusy Ferreri – Ragazzo solo, ragazza sola;
- Arisa con il Coro del Teatro Regio di Parma – Quello che le donne non dicono;
- Samurai Jay con Belen Rodríguez e Roy Paci – Baila Morena;
- Sal Da Vinci con Michele Zarrillo – Cinque giorni;
- Fedez & Masini con Stjepan Hauser – Meravigliosa creatura;
- Ermal Meta con Dardust – Golden Hour;
- Nayt con Joan Thiele – La canzone dell’amore perduto;
- Luchè con Gianluca Grignani – Falco a metà;
- Chiello con Saverio Cigarini – Mi sono innamorato di te;
- Leo Gassmann con Aiello – Era già tutto previsto.