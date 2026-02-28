La classifica della serata duetti e cover di Sanremo 2026

IPA Carlo Conti e Belen Rodriguez a Sanremo 2026

È probabilmente la serata più attesa del Festival insieme alla finale: la serata delle cover di Sanremo è sempre un momento pieno di emozioni. Una classifica, quella che viene comunicata alla fine delle esibizioni, che non vale per decidere il vincitore della kermesse, ma che indubbiamente è attesissima e ambita dai concorrenti che si sfidano a suono di splendide cover riproponendo riarrangiamenti e reinterpretazione sempre tutte da commentare. A condurla Carlo Conti e Laura Pausini, accompagnati da Bianca Balti e Mister X, ovvero Alessandro Siani. Ecco dunque la classifica della serata cover di Sanremo 2026.

La classifica della serata cover e duetti di Sanremo 2026

Ad esibirsi nella serata delle cover e dei duetti del Festival di Sanremo 2026 tutti i 30 cantanti in gara, accompagnati da artisti di ogni tipo. Una cosa va detta: sul palco dell’Ariston durante la quarta serata del Festival si assiste sempre a momenti particolarmente intensi ed emozionanti. Gli arrangiamenti dei cantanti in gara sono in grado di ridare vita a capolavori vecchi e nuovi, donandogli nuova energia. Certo, non tutte riescono allo stesso modo, ma è una serata in cui i concorrenti, liberi dalle briglia della gara sembrano sciogliersi e divertirsi di più, consci di potersi esprimere al massimo della propria possibilità. Le esibizioni vengono valutate attraverso il Televoto, la Giuria della Sala Stampa Tv e Web e la Giuria delle Radio, e il premio della serata va all’artista più votato, proclamato vincitore della serata delle cover.

Ecco la classifica della serata (sono state comunicate solo le prime 10 posizioni):

Ditonellapiaga con Tony Pitony Sayf con Alex Britti e Mario Biondi Arisa con il coro del teatro Regio di Parma Bambole di Pezza con Cristina D’Avena Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band (e Gianni Morandi a sorpresa) Sal Da Vinci con Michele Zarrillo LDA & Aka 7even con Tullio De Piscopo Nayt e Joan Thiele Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso Luchè con Gianluca Grignani

Le coppie e le canzoni della serata cover e duetti a Sanremo 2026

Ecco tutti i duetti della serata cover, in ordine di uscita:

Elettra Lamborghini con Las Ketchup – Aserejé;

Eddie Brock con Fabrizio Moro – Portami via;

Mara Sattei con Mecna – L’ultimo bacio;

Patty Pravo con Timofej Andrijashenko – Ti lascio una canzone;

Levante con Gaia – I maschi;

Malika Ayane con Claudio Santamaria – Mi sei scoppiato dentro al cuore;

Bambole di Pezza con Cristina D’Avena – Occhi di gatto;

Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso – Su di noi;

Tommaso Paradiso con Stadio – L’ultima luna;

Michele Bravi con Fiorella Mannoia – Domani è un altro giorno;

Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band – Vita;

Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas – Il mondo;

Fulminacci con Francesca Fagnani – Parole parole;

LDA & Aka 7even con Tullio De Piscopo – Andamento lento;

Raf con The Kolors – The Riddle;

J-Ax con Ligera County Fam – E la vita, la vita;

Ditonellapiaga con Tony Pitony – The lady is a tramp;

Enrico Nigiotti con Alfa – En e Xanax;

Serena Brancale con Gregory Porter e Delia – Besame Mucho;

Sayf con Alex Britti e Mario Biondi – Hit the Road Jack;

Francesco Renga con Giusy Ferreri – Ragazzo solo, ragazza sola;

Arisa con il Coro del Teatro Regio di Parma – Quello che le donne non dicono;

Samurai Jay con Belen Rodríguez e Roy Paci – Baila Morena;

Sal Da Vinci con Michele Zarrillo – Cinque giorni;

Fedez & Masini con Stjepan Hauser – Meravigliosa creatura;

Ermal Meta con Dardust – Golden Hour;

Nayt con Joan Thiele – La canzone dell’amore perduto;

Luchè con Gianluca Grignani – Falco a metà;

Chiello con Saverio Cigarini – Mi sono innamorato di te;

Leo Gassmann con Aiello – Era già tutto previsto.