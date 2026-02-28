Chi è Carolina Bubbico, la direttrice d’orchestra che ha corretto Laura Pausini

Carolina Bubbico è la direttrice d'orchestra che ha portato Ditonellapiaga alla vittoria nella serata cover e ha corretto Laura Pausini.

Carolina Bubbico è la direttrice d’orchestra che si è fatta più notare al Festival di Sanremo 2026. Merito del suo scambio di battute con Laura Pausini, durante uno dei momenti cult della kermesse.

Carolina Bubbico e la correzione a Laura Pausini: “Chiamami maestra!”

Ma cosa è accaduto? Durante la serata delle cover e dei duetti a Sanremo 2026 c’è stato un botta e risposta particolare fra Carolina Bubbico e Laura Pausini. Tutto è iniziato quando, come di consueto, la conduttrice ha iniziato a presentare Ditonellapiaga. Quando ha introdotto la direttrice d’orchestra ha usato il titolo “maestro”, ma Carolina Bubbico ha reagito.

“Chiamami maestra”, ha esclamato con decisione, riaprendo una questione linguistica particolarmente dibattuta. Laura Pausini non se l’è presa, ma ha replicato: “Ah, preferisci maestra? Va bene, così ti voglio baby! Allora dirige la Maestra Carolina Bubbico”. Parole che sono state accolte da un lungo applauso.

Chi è Carolina Bubbico

Classe 1990, Carolina Bubbico è nata a Lecce ed è una musicista talentuosa. Non è solo una direttrice d’orchestra, ma anche una pianista e cantante, oltre che docente di Canto Pop al Conservatorio di Lecce. Sanremo 2026 non rappresenta la sua prima volta all’Ariston.

Nel 2015 infatti era stata la più giovane arrangiatrice a prendere parte alla kermesse, grazie a Il Volo, vincitori di quell’anno. Nel 2023 un nuovo ritorno al Festival per dirigere Elodie, mentre in questa edizione dirige Ditonellapiaga con la sua Che fastidio!. La sua bravura e il talento l’hanno portata a girare il mondo, da Tokyo a Pechino, confermando la sua tecnica eccellente.

“Cerco di portare avanti la qualità, mettendola davanti alla mia estetica – ha spiegato a Corriere Tv, dopo la serata cover -. Bisogna perseverare in maniera incredibile, probabilmente più degli uomini, per trovare uno spazio riconosciuto. Mi piace dirigere perché dirigo qualcosa che ho scritto”.

Il trionfo nella serata delle cover a Sanremo 2026

Nella serata delle cover e dei duetti di Sanremo 2026 a trionfare è stata Ditonellapiaga con TonyPitony. I due artisti si sono esibiti sulle note di The Lady is a Tramp. L’arrangiamento definito “folle” merito proprio di Carolina Bubbico che ha lasciato il segno grazie alla sua musica.

Di seguito la classifica finale della serata cover

Ditonellapiaga con TonyPitony – The lady is a tramp

Sayf con Alex Britti e Mario Biondi – Hit the road Jack

Arisa con Il Coro Teatro Regio di Parma – Quello che le donne non dicono

Bambole Di Pezza con Cristina D’Avena – Occhi di gatto

Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band – Vita

Sal Da Vinci con Michele Zarrillo – Cinque giorni

Lda & Aka 7even con Tullio De Piscopo – Andamento lento

Nayt con Joan Thiele – La canzone dell’amore perduto

Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso – Su di noi

Luchè con Gianluca Grignani – Falco a metà